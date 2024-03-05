https://ria.ru/20240305/putin-1931331044.html

Путин разрешил "Газпрому" ограничить раскрытие данных

Путин разрешил "Газпрому" ограничить раскрытие данных - РИА Новости, 05.03.2024

Путин разрешил "Газпрому" ограничить раскрытие данных

Президент России Владимир Путин разрешил ограничить раскрытие информации "Газпрому", "Газпром нефти", "Газпром энергохолдингу" и целому ряду контролируемых ими... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T21:49

2024-03-05T21:49

2024-03-05T21:49

экономика

россия

владимир путин

газпром

газпромбанк

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил ограничить раскрытие информации "Газпрому", "Газпром нефти", "Газпром энергохолдингу" и целому ряду контролируемых ими компаний, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Внести в перечень российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению, утвержденный указом президента Российской Федерации от 27 ноября 2023 года №903 "О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами"...", - говорится в сообщении. В перечень вошли такие компании, как "Газпром", "Газпромбанк", структуры "Газпром нефти", "Газпрома" и "Газпром энергохолдинга"

https://ria.ru/20240127/sevmorput-1923861299.html

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экономика, россия, владимир путин, газпром, газпромбанк