https://ria.ru/20240305/putin-1931322594.html

Путин поблагодарил аграриев за четвертое место в мире по производству мяса

Путин поблагодарил аграриев за четвертое место в мире по производству мяса - РИА Новости, 05.03.2024

Путин поблагодарил аграриев за четвертое место в мире по производству мяса

Президент России Владимир Путин поблагодарил аграриев за то, что РФ вышла на четвертое место в мире по производству мяса, и пошутил, что "есть, что положить в... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T20:45

2024-03-05T20:45

2024-03-05T20:45

россия

владимир путин

в мире

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ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил аграриев за то, что РФ вышла на четвертое место в мире по производству мяса, и пошутил, что "есть, что положить в борщ". "Это очень здорово (что получаете удовольствие от работы - ред.). Элемент такой самореализации, потому что хрюшки-то хрюшками, но это решение такой масштабной общегосударственной задачи - обеспечение продовольственной безопасности. Конечно, благодаря таким предприятиям и таким людям, как вы и тем, кто с вами работает, кто вас окружает, кто помогает вам добиваться результатов, мы и вышли на четвертое место в мире по производству мяса. Для нашей страны это чрезвычайно важно", - заявил Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса. Президент пошутил, что благодаря успехам по производству мяса есть, что положить в борщ. "Теперь уже не будем говорить - отвори потихоньку калитку, потому что есть, что отварить, имеется ввиду, положить в борщ", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240305/rossiya-1931313231.html

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