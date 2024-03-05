https://ria.ru/20240305/putin-1931322594.html
Путин поблагодарил аграриев за четвертое место в мире по производству мяса
Путин поблагодарил аграриев за четвертое место в мире по производству мяса - РИА Новости, 05.03.2024
Путин поблагодарил аграриев за четвертое место в мире по производству мяса
Президент России Владимир Путин поблагодарил аграриев за то, что РФ вышла на четвертое место в мире по производству мяса, и пошутил, что "есть, что положить в... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T20:45
2024-03-05T20:45
2024-03-05T20:45
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ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил аграриев за то, что РФ вышла на четвертое место в мире по производству мяса, и пошутил, что "есть, что положить в борщ". "Это очень здорово (что получаете удовольствие от работы - ред.). Элемент такой самореализации, потому что хрюшки-то хрюшками, но это решение такой масштабной общегосударственной задачи - обеспечение продовольственной безопасности. Конечно, благодаря таким предприятиям и таким людям, как вы и тем, кто с вами работает, кто вас окружает, кто помогает вам добиваться результатов, мы и вышли на четвертое место в мире по производству мяса. Для нашей страны это чрезвычайно важно", - заявил Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса. Президент пошутил, что благодаря успехам по производству мяса есть, что положить в борщ. "Теперь уже не будем говорить - отвори потихоньку калитку, потому что есть, что отварить, имеется ввиду, положить в борщ", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240305/rossiya-1931313231.html
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россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Путин поблагодарил аграриев за четвертое место в мире по производству мяса
Путин поблагодарил аграриев РФ за четвертое место в мире по производству мяса
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил аграриев за то, что РФ вышла на четвертое место в мире по производству мяса, и пошутил, что "есть, что положить в борщ".
"Это очень здорово (что получаете удовольствие от работы - ред.). Элемент такой самореализации, потому что хрюшки-то хрюшками, но это решение такой масштабной общегосударственной задачи - обеспечение продовольственной безопасности. Конечно, благодаря таким предприятиям и таким людям, как вы и тем, кто с вами работает, кто вас окружает, кто помогает вам добиваться результатов, мы и вышли на четвертое место в мире по производству мяса. Для нашей страны это чрезвычайно важно", - заявил Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса.
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Президент пошутил, что благодаря успехам по производству мяса есть, что положить в борщ.
"Теперь уже не будем говорить - отвори потихоньку калитку, потому что есть, что отварить, имеется ввиду, положить в борщ", - сказал Путин.
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