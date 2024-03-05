https://ria.ru/20240305/putin-1931317283.html

Путин рассказал об экспорте российского зерна в 2023-2024 годах

Путин рассказал об экспорте российского зерна в 2023-2024 годах - РИА Новости, 05.03.2024

Путин рассказал об экспорте российского зерна в 2023-2024 годах

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ в 2023-2024 годах экспортирует около 65 миллионов тонн зерна. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T20:06

2024-03-05T20:06

2024-03-05T20:06

экономика

россия

владимир путин

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ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ в 2023-2024 годах экспортирует около 65 миллионов тонн зерна. "У нас зерна экспортировали, по-моему, в прошлый сезон 2022-2023 год где-то 53,5 что ли миллиона тонн, а здесь будет 2023-2024 (годы - ред.) до 65 миллионов тонн, примерно так", - сказал Путин во время встречи с представителями агропромышленного комплекса. Он уточнил, что это большой объем, поэтому логистика имеет чрезвычайно важное значение.

https://ria.ru/20240305/putin-1931314966.html

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экономика, россия, владимир путин