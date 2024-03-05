https://ria.ru/20240305/putin-1931317283.html
Путин рассказал об экспорте российского зерна в 2023-2024 годах
Путин рассказал об экспорте российского зерна в 2023-2024 годах - РИА Новости, 05.03.2024
Путин рассказал об экспорте российского зерна в 2023-2024 годах
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ в 2023-2024 годах экспортирует около 65 миллионов тонн зерна. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T20:06
2024-03-05T20:06
2024-03-05T20:06
экономика
россия
владимир путин
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ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ в 2023-2024 годах экспортирует около 65 миллионов тонн зерна. "У нас зерна экспортировали, по-моему, в прошлый сезон 2022-2023 год где-то 53,5 что ли миллиона тонн, а здесь будет 2023-2024 (годы - ред.) до 65 миллионов тонн, примерно так", - сказал Путин во время встречи с представителями агропромышленного комплекса. Он уточнил, что это большой объем, поэтому логистика имеет чрезвычайно важное значение.
https://ria.ru/20240305/putin-1931314966.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал об экспорте российского зерна в 2023-2024 годах
Путин: РФ в 2023-2024 годах экспортирует около 65 миллионов тонн зерна
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ в 2023-2024 годах экспортирует около 65 миллионов тонн зерна.
"У нас зерна экспортировали, по-моему, в прошлый сезон 2022-2023 год где-то 53,5 что ли миллиона тонн, а здесь будет 2023-2024 (годы - ред.) до 65 миллионов тонн, примерно так", - сказал Путин во время встречи с представителями агропромышленного комплекса.
Он уточнил, что это большой объем, поэтому логистика имеет чрезвычайно важное значение.
Путин заявил, что усилия по развитию агропрома приносят зримый результат