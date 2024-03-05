https://ria.ru/20240305/putin-1931316450.html
Путин пообещал разобраться с проблемами аграриев в перевозке зерна
Путин пообещал разобраться с проблемами аграриев в перевозке зерна - РИА Новости, 05.03.2024
Путин пообещал разобраться с проблемами аграриев в перевозке зерна
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обратит внимание правительства на проблемы аграриев с перевозкой зерна по железной дороге, пообещал поговорить на тему... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T20:01
2024-03-05T20:01
2024-03-05T20:01
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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обратит внимание правительства на проблемы аграриев с перевозкой зерна по железной дороге, пообещал поговорить на тему нехватки вагонов. Путин во вторник прилетел в Ставропольский край, в ходе рабочей поездки он проводит встречу с представителями агропромышленного комплекса. Участники встречи обратили внимание президента на проблемы аграриев с перевозкой зерна по железной дороге. "Конечно, нужно разобраться с подвижным составом. Я пометил для себя, честно говоря, слышу это впервые, что с подвижным составом какие-то проблемы", - сказал президент. "Я поговорю с соответствующими ведомствами. Сейчас у меня прямого ответа нет, но, наверное, его и не может быть, по щелчку такие вопросы не решаются. Но я услышал, спасибо, что обратили на это внимание", - добавил он.
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экономика, россия, ставропольский край, владимир путин
Экономика, Россия, Ставропольский край, Владимир Путин
Путин пообещал разобраться с проблемами аграриев в перевозке зерна
Путин пообещал разобраться с проблемами аграриев в перевозке зерна по ж/д
СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обратит внимание правительства на проблемы аграриев с перевозкой зерна по железной дороге, пообещал поговорить на тему нехватки вагонов.
Путин во вторник прилетел в Ставропольский край
, в ходе рабочей поездки он проводит встречу с представителями агропромышленного комплекса. Участники встречи обратили внимание президента на проблемы аграриев с перевозкой зерна по железной дороге.
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"Конечно, нужно разобраться с подвижным составом. Я пометил для себя, честно говоря, слышу это впервые, что с подвижным составом какие-то проблемы", - сказал президент.
"Я поговорю с соответствующими ведомствами. Сейчас у меня прямого ответа нет, но, наверное, его и не может быть, по щелчку такие вопросы не решаются. Но я услышал, спасибо, что обратили на это внимание", - добавил он.
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