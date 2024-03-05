https://ria.ru/20240305/putin-1931314966.html

Путин заявил, что усилия по развитию агропрома приносят зримый результат

Путин заявил, что усилия по развитию агропрома приносят зримый результат - РИА Новости, 05.03.2024

Путин заявил, что усилия по развитию агропрома приносят зримый результат

Российские власти сделали немало для того, чтобы все направления агропромышленного комплекса развивались активно, эти усилия приносят зримый результат, заявил... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T19:56

2024-03-05T19:56

2024-03-05T19:56

владимир путин

россия

экономика

ставропольский край

белгородская область

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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Российские власти сделали немало для того, чтобы все направления агропромышленного комплекса развивались активно, эти усилия приносят зримый результат, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин во вторник прилетел в Ставропольский край, в ходе рабочей поездки он проводит встречу с представителями агропромышленного комплекса. Там же он принимает участие в открытии новых производственных объектов в России по видео-конференц-связи. "Мы в последние годы немало сделали для того, чтобы все эти направления агропромышленного комплекса развивались активно, и эти усилия приносят зримый результат", - сказал Путин на церемонии открытия производственных предприятий в Ленинградской и Белгородской областях, а также в Мордовии.

https://ria.ru/20240305/russia-1931310079.html

россия

ставропольский край

белгородская область

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владимир путин, россия, экономика, ставропольский край, белгородская область