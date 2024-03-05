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Путин заявил, что усилия по развитию агропрома приносят зримый результат - РИА Новости, 05.03.2024
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19:56 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/putin-1931314966.html
Путин заявил, что усилия по развитию агропрома приносят зримый результат
Путин заявил, что усилия по развитию агропрома приносят зримый результат - РИА Новости, 05.03.2024
Путин заявил, что усилия по развитию агропрома приносят зримый результат
Российские власти сделали немало для того, чтобы все направления агропромышленного комплекса развивались активно, эти усилия приносят зримый результат, заявил... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T19:56
2024-03-05T19:56
владимир путин
россия
экономика
ставропольский край
белгородская область
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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Российские власти сделали немало для того, чтобы все направления агропромышленного комплекса развивались активно, эти усилия приносят зримый результат, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин во вторник прилетел в Ставропольский край, в ходе рабочей поездки он проводит встречу с представителями агропромышленного комплекса. Там же он принимает участие в открытии новых производственных объектов в России по видео-конференц-связи. "Мы в последние годы немало сделали для того, чтобы все эти направления агропромышленного комплекса развивались активно, и эти усилия приносят зримый результат", - сказал Путин на церемонии открытия производственных предприятий в Ленинградской и Белгородской областях, а также в Мордовии.
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владимир путин, россия, экономика, ставропольский край, белгородская область
Владимир Путин, Россия, Экономика, Ставропольский край, Белгородская область
Путин заявил, что усилия по развитию агропрома приносят зримый результат

Путин: усилия по развитию направлений агропрома приносят зримый результат

© POOLВладимир Путин во время встречи с представителями агропромышленного комплекса в Ставрополе
Владимир Путин во время встречи с представителями агропромышленного комплекса в Ставрополе
© POOL
Владимир Путин во время встречи с представителями агропромышленного комплекса в Ставрополе
Читать ria.ru в
СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Российские власти сделали немало для того, чтобы все направления агропромышленного комплекса развивались активно, эти усилия приносят зримый результат, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник прилетел в Ставропольский край, в ходе рабочей поездки он проводит встречу с представителями агропромышленного комплекса. Там же он принимает участие в открытии новых производственных объектов в России по видео-конференц-связи.
"Мы в последние годы немало сделали для того, чтобы все эти направления агропромышленного комплекса развивались активно, и эти усилия приносят зримый результат", - сказал Путин на церемонии открытия производственных предприятий в Ленинградской и Белгородской областях, а также в Мордовии.
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Владимир ПутинРоссияЭкономикаСтавропольский крайБелгородская область
 
 
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