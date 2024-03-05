https://ria.ru/20240305/putin-1931313366.html
Путин пообещал обсудить вопрос подключения теплиц в Омской области к ФСК
Путин пообещал обсудить вопрос подключения теплиц в Омской области к ФСК - РИА Новости, 05.03.2024
Путин пообещал обсудить вопрос подключения теплиц в Омской области к ФСК
Президент России Владимир Путин пообещал председателю совета директоров агропромышленного холдинга "ЭКО-культура" Александру Рудакову отдельно обсудить вопрос... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T19:49
2024-03-05T19:49
2024-03-05T19:52
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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал председателю совета директоров агропромышленного холдинга "ЭКО-культура" Александру Рудакову отдельно обсудить вопрос подключения теплиц в Омской области напрямую к сетям Федеральной сетевой компании (ФСК). Глава государства во вторник проводит встречу с работниками тепличного комплекса "Солнечный дар". Рудаков рассказал Путину о строительстве двух теплиц с досвечиванием в Омской и Ростовской областях. "Вы не могли бы нам помочь с решением вопроса прямого подключения к ФСК? Потому что нас разворачивают на МРСК (Межрегиональные распределительные сетевые компании - ред.), там киловатт-час в два раза дороже. У нас не будет экономики. Если можно", - объяснил Рудаков. "Лучше бы вы мне на ухо это шепнули", - ответил президент, пояснив, что подавляющее большинство потребителей хочет, чтобы напрямую подключали, тогда встает вопрос, как содержать другие сети. "Но это неважно, мы с вами поговорим отдельно", - пообещал Путин. Рудаков в ответ поблагодарил президента.
https://ria.ru/20240305/russia-1931310079.html
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экономика, ростовская область, россия, омская область, владимир путин
Экономика, Ростовская область, Россия, Омская область, Владимир Путин
Путин пообещал обсудить вопрос подключения теплиц в Омской области к ФСК
Путин пообещал рассмотреть подключение теплиц Омской и Ростовской областей к ФСК
СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал председателю совета директоров агропромышленного холдинга "ЭКО-культура" Александру Рудакову отдельно обсудить вопрос подключения теплиц в Омской области напрямую к сетям Федеральной сетевой компании (ФСК).
Глава государства во вторник проводит встречу с работниками тепличного комплекса "Солнечный дар".
Рудаков рассказал Путину о строительстве двух теплиц с досвечиванием в Омской и Ростовской областях. "Вы не могли бы нам помочь с решением вопроса прямого подключения к ФСК? Потому что нас разворачивают на МРСК (Межрегиональные распределительные сетевые компании - ред.), там киловатт-час в два раза дороже. У нас не будет экономики. Если можно", - объяснил Рудаков.
"Лучше бы вы мне на ухо это шепнули", - ответил президент, пояснив, что подавляющее большинство потребителей хочет, чтобы напрямую подключали, тогда встает вопрос, как содержать другие сети.
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"Но это неважно, мы с вами поговорим отдельно", - пообещал Путин.
Рудаков в ответ поблагодарил президента.
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