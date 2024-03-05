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Путин высказался об углеродной нейтральности - РИА Новости, 05.03.2024
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19:43 05.03.2024 (обновлено: 19:50 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/putin-1931312189.html
Путин высказался об углеродной нейтральности
Путин высказался об углеродной нейтральности - РИА Новости, 05.03.2024
Путин высказался об углеродной нейтральности
Очень многое, что придумано в Европе по углеродной нейтральности, связано с попытками обесточить конкурентоспособность РФ в области энергетики, заявил президент РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T19:43
2024-03-05T19:50
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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Очень многое, что придумано в Европе по углеродной нейтральности, связано с попытками обесточить конкурентоспособность РФ в области энергетики, заявил президент России Владимир Путин. "Коллега говорил только об углеродной нейтральности. Те, кто работает в области или в экологии, только не те, кто на гранты зарубежные работает, а исходя из национальных интересов, и те, кто работает в области энергетики, прекрасно отдают себе отчет в том, что все - очень многое во всяком случае - из того, что напридумано в той же Европе, в Евросоюзе, было связано далеко не только с попытками сохранить природу, а с попытками обесточить наши конкурентоспособные преимущества в области энергетики", - сказал Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса. Президент отметил, что много чего придумали, чтобы заставить "снивелировать" преимущества России. "Вот напридумывали бог знает чего. А когда приперло, сейчас все подняли опять свои угольные электростанции и уже думают, как вернуться к атомной энергетике. Вот себя любимых не забывают ни при каких обстоятельствах", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240305/putin-1931310739.html
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россия, европа, владимир путин, в мире
Россия, Европа, Владимир Путин, В мире
Путин высказался об углеродной нейтральности

Путин: выдумками по углеродной нейтральности Европа пытается навредить РФ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями агропромышленного комплекса в Ставрополе. 5 марта 2024
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями агропромышленного комплекса в Ставрополе. 5 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями агропромышленного комплекса в Ставрополе. 5 марта 2024
Читать ria.ru в
СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Очень многое, что придумано в Европе по углеродной нейтральности, связано с попытками обесточить конкурентоспособность РФ в области энергетики, заявил президент России Владимир Путин.
"Коллега говорил только об углеродной нейтральности. Те, кто работает в области или в экологии, только не те, кто на гранты зарубежные работает, а исходя из национальных интересов, и те, кто работает в области энергетики, прекрасно отдают себе отчет в том, что все - очень многое во всяком случае - из того, что напридумано в той же Европе, в Евросоюзе, было связано далеко не только с попытками сохранить природу, а с попытками обесточить наши конкурентоспособные преимущества в области энергетики", - сказал Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса.
Президент отметил, что много чего придумали, чтобы заставить "снивелировать" преимущества России. "Вот напридумывали бог знает чего. А когда приперло, сейчас все подняли опять свои угольные электростанции и уже думают, как вернуться к атомной энергетике. Вот себя любимых не забывают ни при каких обстоятельствах", - добавил Путин.
Владимир Путин во время встречи с представителями агропромышленного комплекса в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
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