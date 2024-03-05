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Вопросов в развитии сельхозотрасли еще достаточно, заявил Путин

Вопросов в развитии сельхозотрасли еще достаточно, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2024

Вопросов в развитии сельхозотрасли еще достаточно, заявил Путин

Вопросов в развитии сельскохозяйственной отрасли в России еще достаточно, проблем много, на что-то нужно еще обратить особое внимание, заявил президент России... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T19:35

2024-03-05T19:35

2024-03-05T19:53

россия

экономика

ставропольский край

владимир путин

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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Вопросов в развитии сельскохозяйственной отрасли в России еще достаточно, проблем много, на что-то нужно еще обратить особое внимание, заявил президент России Владимир Путин. Путин во вторник прилетел в Ставропольский край, президент проводит встречу с представителями агропромышленного комплекса. "Повторяю, наверняка вопросов еще достаточно, и проблем много. Мы в последние годы значительно увеличили поддержку сельского хозяйства, отрасли в целом. Наверное, на что-то нужно обратить особое внимание, на чем-то нужно его сосредоточить, отточить те механизмы, которые предлагаются и используются в последние годы, может быть, что-то добавить", - сказал Путин во время встречи.

россия

ставропольский край

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2024

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россия, экономика, ставропольский край, владимир путин