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Вопросов в развитии сельхозотрасли еще достаточно, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2024
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19:35 05.03.2024 (обновлено: 19:53 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/putin-1931311274.html
Вопросов в развитии сельхозотрасли еще достаточно, заявил Путин
Вопросов в развитии сельхозотрасли еще достаточно, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2024
Вопросов в развитии сельхозотрасли еще достаточно, заявил Путин
Вопросов в развитии сельскохозяйственной отрасли в России еще достаточно, проблем много, на что-то нужно еще обратить особое внимание, заявил президент России... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T19:35
2024-03-05T19:53
россия
экономика
ставропольский край
владимир путин
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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Вопросов в развитии сельскохозяйственной отрасли в России еще достаточно, проблем много, на что-то нужно еще обратить особое внимание, заявил президент России Владимир Путин. Путин во вторник прилетел в Ставропольский край, президент проводит встречу с представителями агропромышленного комплекса. "Повторяю, наверняка вопросов еще достаточно, и проблем много. Мы в последние годы значительно увеличили поддержку сельского хозяйства, отрасли в целом. Наверное, на что-то нужно обратить особое внимание, на чем-то нужно его сосредоточить, отточить те механизмы, которые предлагаются и используются в последние годы, может быть, что-то добавить", - сказал Путин во время встречи.
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россия, экономика, ставропольский край, владимир путин
Россия, Экономика, Ставропольский край, Владимир Путин
Вопросов в развитии сельхозотрасли еще достаточно, заявил Путин

Путин: вопросов в развитии сельхозотрасли еще достаточно, проблем много

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями агропромышленного комплекса в Ставрополе
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями агропромышленного комплекса в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями агропромышленного комплекса в Ставрополе
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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Вопросов в развитии сельскохозяйственной отрасли в России еще достаточно, проблем много, на что-то нужно еще обратить особое внимание, заявил президент России Владимир Путин.
Путин во вторник прилетел в Ставропольский край, президент проводит встречу с представителями агропромышленного комплекса.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса ООО "Солнечный дар" в Ставрополе
Президент РФ Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса ООО Солнечный дар в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса ООО "Солнечный дар" в Ставрополе
"Повторяю, наверняка вопросов еще достаточно, и проблем много. Мы в последние годы значительно увеличили поддержку сельского хозяйства, отрасли в целом. Наверное, на что-то нужно обратить особое внимание, на чем-то нужно его сосредоточить, отточить те механизмы, которые предлагаются и используются в последние годы, может быть, что-то добавить", - сказал Путин во время встречи.
 
РоссияЭкономикаСтавропольский крайВладимир Путин
 
 
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