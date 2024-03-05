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Вопросов в развитии сельхозотрасли еще достаточно, заявил Путин
Вопросов в развитии сельхозотрасли еще достаточно, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2024
Вопросов в развитии сельхозотрасли еще достаточно, заявил Путин
Вопросов в развитии сельскохозяйственной отрасли в России еще достаточно, проблем много, на что-то нужно еще обратить особое внимание, заявил президент России... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T19:35
2024-03-05T19:35
2024-03-05T19:53
россия
экономика
ставропольский край
владимир путин
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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Вопросов в развитии сельскохозяйственной отрасли в России еще достаточно, проблем много, на что-то нужно еще обратить особое внимание, заявил президент России Владимир Путин. Путин во вторник прилетел в Ставропольский край, президент проводит встречу с представителями агропромышленного комплекса. "Повторяю, наверняка вопросов еще достаточно, и проблем много. Мы в последние годы значительно увеличили поддержку сельского хозяйства, отрасли в целом. Наверное, на что-то нужно обратить особое внимание, на чем-то нужно его сосредоточить, отточить те механизмы, которые предлагаются и используются в последние годы, может быть, что-то добавить", - сказал Путин во время встречи.
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россия, экономика, ставропольский край, владимир путин
Россия, Экономика, Ставропольский край, Владимир Путин
Вопросов в развитии сельхозотрасли еще достаточно, заявил Путин
Путин: вопросов в развитии сельхозотрасли еще достаточно, проблем много
СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Вопросов в развитии сельскохозяйственной отрасли в России еще достаточно, проблем много, на что-то нужно еще обратить особое внимание, заявил президент России Владимир Путин.
Путин во вторник прилетел в Ставропольский край
, президент проводит встречу с представителями агропромышленного комплекса.
"Повторяю, наверняка вопросов еще достаточно, и проблем много. Мы в последние годы значительно увеличили поддержку сельского хозяйства, отрасли в целом. Наверное, на что-то нужно обратить особое внимание, на чем-то нужно его сосредоточить, отточить те механизмы, которые предлагаются и используются в последние годы, может быть, что-то добавить", - сказал Путин во время встречи.