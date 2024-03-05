https://ria.ru/20240305/putin-1931291820.html

Жительницы Ставрополя расцеловали Путина при встрече

Жительницы Ставрополя расцеловали Путина при встрече - РИА Новости, 05.03.2024

Жительницы Ставрополя расцеловали Путина при встрече

Президент России Владимир Путин во время своей поездки в Ставрополь пообщался с местными жителями, которые пожелали ему здоровья и расцеловали. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T18:17

2024-03-05T18:17

2024-03-05T19:11

общество

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россия

ставропольский край

владимир путин

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ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время своей поездки в Ставрополь пообщался с местными жителями, которые пожелали ему здоровья и расцеловали. Президент во вторник прилетел в Ставропольский край и посетил тепличный комплекс "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура". "Спасибо большое! Здоровья вам! Я вас люблю очень", - кричали ему россияне. Одна из жительниц потянулась к президенту и поцеловала его. Президент же отметил хорошую погоду на юге России. "Можно я вас поцелую?" - спросила через несколько секунд другая женщина, находившаяся в толпе. глава государства ответил согласием.

https://ria.ru/20240222/putin-1929072870.html

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Путин встретился с жителями Солнечнодольска. Кадры из Ставропольского края Путин встретился с жителями Солнечнодольска. Кадры из Ставропольского края 2024-03-05T18:17 true PT0M34S

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общество, ставрополь, россия, ставропольский край, владимир путин