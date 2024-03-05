https://ria.ru/20240305/putin-1931291820.html
Жительницы Ставрополя расцеловали Путина при встрече
Жительницы Ставрополя расцеловали Путина при встрече - РИА Новости, 05.03.2024
Жительницы Ставрополя расцеловали Путина при встрече
Президент России Владимир Путин во время своей поездки в Ставрополь пообщался с местными жителями, которые пожелали ему здоровья и расцеловали. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T18:17
2024-03-05T18:17
2024-03-05T19:11
общество
ставрополь
россия
ставропольский край
владимир путин
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ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время своей поездки в Ставрополь пообщался с местными жителями, которые пожелали ему здоровья и расцеловали. Президент во вторник прилетел в Ставропольский край и посетил тепличный комплекс "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура". "Спасибо большое! Здоровья вам! Я вас люблю очень", - кричали ему россияне. Одна из жительниц потянулась к президенту и поцеловала его. Президент же отметил хорошую погоду на юге России. "Можно я вас поцелую?" - спросила через несколько секунд другая женщина, находившаяся в толпе. глава государства ответил согласием.
https://ria.ru/20240222/putin-1929072870.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931301041_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a5ca23c558f37c5cdc5c90b0bbb828d6.jpg
Путин встретился с жителями Солнечнодольска. Кадры из Ставропольского края
Путин встретился с жителями Солнечнодольска. Кадры из Ставропольского края
2024-03-05T18:17
true
PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, ставрополь, россия, ставропольский край, владимир путин
Общество, Ставрополь, Россия, Ставропольский край, Владимир Путин
Жительницы Ставрополя расцеловали Путина при встрече
Жительницы Ставрополя пожелали Путину здоровья и расцеловали
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время своей поездки в Ставрополь пообщался с местными жителями, которые пожелали ему здоровья и расцеловали.
Президент во вторник прилетел в Ставропольский край
и посетил тепличный комплекс "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура".
"Спасибо большое! Здоровья вам! Я вас люблю очень", - кричали ему россияне.
Одна из жительниц потянулась к президенту и поцеловала его. Президент же отметил хорошую погоду на юге России.
"Можно я вас поцелую?" - спросила через несколько секунд другая женщина, находившаяся в толпе. глава государства ответил согласием.
Путин пообщался с жителями Чувашии