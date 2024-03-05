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Путин заявил, что женский форум даст старт общественным инициативам - РИА Новости, 05.03.2024
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15:11 05.03.2024 (обновлено: 15:13 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/putin-1931231159.html
Путин заявил, что женский форум даст старт общественным инициативам
Путин заявил, что женский форум даст старт общественным инициативам - РИА Новости, 05.03.2024
Путин заявил, что женский форум даст старт общественным инициативам
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что Всероссийский женский форум станет стартовой площадкой для новых общественно значимых инициатив. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T15:11
2024-03-05T15:13
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что Всероссийский женский форум станет стартовой площадкой для новых общественно значимых инициатив. "Убеждён, что Всероссийский женский форум станет открытым творческим пространством для обмена опытом, рассмотрения актуальных проблем и путей их решения, стартовой площадкой для новых общественно значимых инициатив", - сказал Путин в видеообращении к участникам форума. Он упомянул, что его основной темой станут вопросы сохранения традиций для развития России. "Эти темы, связанные с укреплением страны, общества, нашего суверенного мировоззрения, наряду с обширной деловой программой будут предметом вашего глубокого заинтересованного обсуждения", - добавил президент.
https://ria.ru/20240305/putin-1931176823.html
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выставка-форум "россия", владимир путин, общество
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Владимир Путин, Общество
Путин заявил, что женский форум даст старт общественным инициативам

Путин: Всероссийский женский форум даст старт общественно значимым инициативам

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что Всероссийский женский форум станет стартовой площадкой для новых общественно значимых инициатив.
"Убеждён, что Всероссийский женский форум станет открытым творческим пространством для обмена опытом, рассмотрения актуальных проблем и путей их решения, стартовой площадкой для новых общественно значимых инициатив", - сказал Путин в видеообращении к участникам форума.
Обращение Путина к участникам Всероссийского женского форума
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Он упомянул, что его основной темой станут вопросы сохранения традиций для развития России.
"Эти темы, связанные с укреплением страны, общества, нашего суверенного мировоззрения, наряду с обширной деловой программой будут предметом вашего глубокого заинтересованного обсуждения", - добавил президент.
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