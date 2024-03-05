https://ria.ru/20240305/putin-1931231159.html
Путин заявил, что женский форум даст старт общественным инициативам
Путин заявил, что женский форум даст старт общественным инициативам - РИА Новости, 05.03.2024
Путин заявил, что женский форум даст старт общественным инициативам
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что Всероссийский женский форум станет стартовой площадкой для новых общественно значимых инициатив. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T15:11
2024-03-05T15:11
2024-03-05T15:13
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что Всероссийский женский форум станет стартовой площадкой для новых общественно значимых инициатив. "Убеждён, что Всероссийский женский форум станет открытым творческим пространством для обмена опытом, рассмотрения актуальных проблем и путей их решения, стартовой площадкой для новых общественно значимых инициатив", - сказал Путин в видеообращении к участникам форума. Он упомянул, что его основной темой станут вопросы сохранения традиций для развития России. "Эти темы, связанные с укреплением страны, общества, нашего суверенного мировоззрения, наряду с обширной деловой программой будут предметом вашего глубокого заинтересованного обсуждения", - добавил президент.
https://ria.ru/20240305/putin-1931176823.html
https://ria.ru/20240211/proekty-1926683973.html
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выставка-форум "россия", владимир путин, общество
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Владимир Путин, Общество
Путин заявил, что женский форум даст старт общественным инициативам
Путин: Всероссийский женский форум даст старт общественно значимым инициативам
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что Всероссийский женский форум станет стартовой площадкой для новых общественно значимых инициатив.
"Убеждён, что Всероссийский женский форум станет открытым творческим пространством для обмена опытом, рассмотрения актуальных проблем и путей их решения, стартовой площадкой для новых общественно значимых инициатив", - сказал Путин в видеообращении к участникам форума.
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Он упомянул, что его основной темой станут вопросы сохранения традиций для развития России.
"Эти темы, связанные с укреплением страны, общества, нашего суверенного мировоззрения, наряду с обширной деловой программой будут предметом вашего глубокого заинтересованного обсуждения", - добавил президент.
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