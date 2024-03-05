https://ria.ru/20240305/putin-1931176823.html

Путин поблагодарил женщин, которые находятся на линии соприкосновения

Путин поблагодарил женщин, которые находятся на линии соприкосновения - РИА Новости, 05.03.2024

Путин поблагодарил женщин, которые находятся на линии соприкосновения

Президент Владимир Путин в видеообращении к участницам Всероссийского женского форума поблагодарил женщин, которые находятся в зоне спецоперации и помогают... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T12:05

2024-03-05T12:05

2024-03-05T14:21

владимир путин

специальная военная операция на украине

общество

россия

выставка-форум "россия"

вднх

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин в видеообращении к участницам Всероссийского женского форума поблагодарил женщин, которые находятся в зоне спецоперации и помогают военным."Сотни женщин находятся сегодня на линии соприкосновения: это врачи и медсестры, военнослужащие разных специальностей. <…> Благодарю вас за службу, за стойкость и мужество, за милосердие, отзывчивость и душевную щедрость", — сказал глава государства.Президент отметил, что на нем наградят лауреатов премии "По зову женского сердца". Среди них есть и те, кто помогает бойцам, — организаторы и активные участники волонтерских бригад."Женщины вносят огромный вклад в достижение национальных целей развития. Без вас невозможно представить такие важнейшие сферы, как здравоохранение, образование, наука, культура, предпринимательство, государственное и муниципальное управление", — заявил Путин.Глава государства выразил уверенность, что Всероссийский женский форум станет стартовой площадкой для новых общественно значимых инициатив. Его основной темой станут вопросы сохранения традиций для развития России.

https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html

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Обращение Путина к участникам Всероссийского женского форума Обращение Путина к участникам Всероссийского женского форума 2024-03-05T12:05 true PT3M06S

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владимир путин, общество, россия, выставка-форум "россия", вднх