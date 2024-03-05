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В России 6 марта пройдет проверка систем оповещения населения - РИА Новости, 05.03.2024
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05:21 05.03.2024
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В России 6 марта пройдет проверка систем оповещения населения
В России 6 марта пройдет проверка систем оповещения населения - РИА Новости, 05.03.2024
В России 6 марта пройдет проверка систем оповещения населения
Проверка систем оповещения населения с запуском сирен и громкоговорителей пройдет по всей России 6 марта, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T05:21
2024-03-05T05:21
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Проверка систем оповещения населения с запуском сирен и громкоговорителей пройдет по всей России 6 марта, сообщили в МЧС России. "Шестого марта пройдет всероссийская проверка систем оповещения населения с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе проверок будет включаться сигнал оповещения "Внимание всем!", в эфире теле- и радиоканалов будет транслироваться информация в виде аудио-, аудиовизуального сообщения "Проводится проверка готовности системы оповещения населения!". "Услышав звук сирены, необходимо не поддаваться панике, сохранять спокойствие, включить телевизор - любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240301/grazhdanskaya_oborona-1929937262.html
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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В России 6 марта пройдет проверка систем оповещения населения

МЧС: в России 6 марта пройдет проверка систем оповещения населения

© www.arman.spb.ruГромкоговоритель
Громкоговоритель
© www.arman.spb.ru
Громкоговоритель. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Проверка систем оповещения населения с запуском сирен и громкоговорителей пройдет по всей России 6 марта, сообщили в МЧС России.
«
"Шестого марта пройдет всероссийская проверка систем оповещения населения с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проверок будет включаться сигнал оповещения "Внимание всем!", в эфире теле- и радиоканалов будет транслироваться информация в виде аудио-, аудиовизуального сообщения "Проводится проверка готовности системы оповещения населения!".
"Услышав звук сирены, необходимо не поддаваться панике, сохранять спокойствие, включить телевизор - любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение", - добавляется в сообщении.
Сотрудник спасательной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Всемирный день гражданской обороны
1 марта, 01:10
 
ОбществоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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