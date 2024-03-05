https://ria.ru/20240305/proverka-1931128200.html

В России 6 марта пройдет проверка систем оповещения населения

В России 6 марта пройдет проверка систем оповещения населения - РИА Новости, 05.03.2024

В России 6 марта пройдет проверка систем оповещения населения

Проверка систем оповещения населения с запуском сирен и громкоговорителей пройдет по всей России 6 марта, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T05:21

2024-03-05T05:21

2024-03-05T05:21

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Проверка систем оповещения населения с запуском сирен и громкоговорителей пройдет по всей России 6 марта, сообщили в МЧС России. "Шестого марта пройдет всероссийская проверка систем оповещения населения с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе проверок будет включаться сигнал оповещения "Внимание всем!", в эфире теле- и радиоканалов будет транслироваться информация в виде аудио-, аудиовизуального сообщения "Проводится проверка готовности системы оповещения населения!". "Услышав звук сирены, необходимо не поддаваться панике, сохранять спокойствие, включить телевизор - любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240301/grazhdanskaya_oborona-1929937262.html

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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)