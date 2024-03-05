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Суд в Ростове-на-Дону приговорил боевика "Айдара"* к 18 годам колонии - РИА Новости, 05.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:25 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/prigovor-1931201317.html
Суд в Ростове-на-Дону приговорил боевика "Айдара"* к 18 годам колонии
Суд в Ростове-на-Дону приговорил боевика "Айдара"* к 18 годам колонии - РИА Новости, 05.03.2024
Суд в Ростове-на-Дону приговорил боевика "Айдара"* к 18 годам колонии
Южный окружной военный суд приговорил боевика террористического батальона "Айдар"* Сергея Скидана, воевавшего в ДНР, к 18 годам колонии строгого режима, сообщил РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T13:25
2024-03-05T13:25
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ростов-на-дону
украина
вооруженные силы украины
батальон "айдар"
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар — РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил боевика террористического батальона "Айдар"* Сергея Скидана, воевавшего в ДНР, к 18 годам колонии строгого режима, сообщил РИА Новости представитель суда. По его словам, 7 мая 2020 года гражданин Украины Скидан заключил контракт о прохождении военной службы в "Айдаре"*. Затем он прошел обучение по обращению с оружием, взрывными устройствами и отравляющими веществами. В июне 2020 года Скидан прибыл на наблюдательный пост вблизи села Старогнатовка Волновахского района, расположенный на территории ДНР, где "применял на практике полученные в ходе вышеуказанного обучения навыки, знания и умения". Уголовное дело в отношении него было возбуждено по статьям о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, участии в террористическом сообществе и насильственному захвату или удержанию власти. "В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства. Приговор в законную силу не вступил.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html
донецкая народная республика
ростов-на-дону
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донецкая народная республика, ростов-на-дону, украина, вооруженные силы украины, батальон "айдар"
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Ростов-на-Дону, Украина, Вооруженные силы Украины, Батальон "Айдар"
Суд в Ростове-на-Дону приговорил боевика "Айдара"* к 18 годам колонии

Суд приговорил воевавшего в ДНР боевика "Айдара" Скидана к 18 годам колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар — РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил боевика террористического батальона "Айдар"* Сергея Скидана, воевавшего в ДНР, к 18 годам колонии строгого режима, сообщил РИА Новости представитель суда.
По его словам, 7 мая 2020 года гражданин Украины Скидан заключил контракт о прохождении военной службы в "Айдаре"*. Затем он прошел обучение по обращению с оружием, взрывными устройствами и отравляющими веществами. В июне 2020 года Скидан прибыл на наблюдательный пост вблизи села Старогнатовка Волновахского района, расположенный на территории ДНР, где "применял на практике полученные в ходе вышеуказанного обучения навыки, знания и умения".
Уголовное дело в отношении него было возбуждено по статьям о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, участии в террористическом сообществе и насильственному захвату или удержанию власти.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства. Приговор в законную силу не вступил.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРостов-на-ДонуУкраинаВооруженные силы УкраиныБатальон "Айдар"
 
 
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