https://ria.ru/20240305/prigovor-1931201317.html

Суд в Ростове-на-Дону приговорил боевика "Айдара"* к 18 годам колонии

Суд в Ростове-на-Дону приговорил боевика "Айдара"* к 18 годам колонии - РИА Новости, 05.03.2024

Суд в Ростове-на-Дону приговорил боевика "Айдара"* к 18 годам колонии

Южный окружной военный суд приговорил боевика террористического батальона "Айдар"* Сергея Скидана, воевавшего в ДНР, к 18 годам колонии строгого режима, сообщил РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T13:25

2024-03-05T13:25

2024-03-05T13:25

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

ростов-на-дону

украина

вооруженные силы украины

батальон "айдар"

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар — РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил боевика террористического батальона "Айдар"* Сергея Скидана, воевавшего в ДНР, к 18 годам колонии строгого режима, сообщил РИА Новости представитель суда. По его словам, 7 мая 2020 года гражданин Украины Скидан заключил контракт о прохождении военной службы в "Айдаре"*. Затем он прошел обучение по обращению с оружием, взрывными устройствами и отравляющими веществами. В июне 2020 года Скидан прибыл на наблюдательный пост вблизи села Старогнатовка Волновахского района, расположенный на территории ДНР, где "применял на практике полученные в ходе вышеуказанного обучения навыки, знания и умения". Уголовное дело в отношении него было возбуждено по статьям о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, участии в террористическом сообществе и насильственному захвату или удержанию власти. "В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства. Приговор в законную силу не вступил.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, ростов-на-дону, украина, вооруженные силы украины, батальон "айдар"