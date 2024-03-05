https://ria.ru/20240305/prigovor-1931201317.html
Суд в Ростове-на-Дону приговорил боевика "Айдара"* к 18 годам колонии
Суд в Ростове-на-Дону приговорил боевика "Айдара"* к 18 годам колонии - РИА Новости, 05.03.2024
Суд в Ростове-на-Дону приговорил боевика "Айдара"* к 18 годам колонии
Южный окружной военный суд приговорил боевика террористического батальона "Айдар"* Сергея Скидана, воевавшего в ДНР, к 18 годам колонии строгого режима, сообщил РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T13:25
2024-03-05T13:25
2024-03-05T13:25
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ростов-на-дону
украина
вооруженные силы украины
батальон "айдар"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар — РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил боевика террористического батальона "Айдар"* Сергея Скидана, воевавшего в ДНР, к 18 годам колонии строгого режима, сообщил РИА Новости представитель суда. По его словам, 7 мая 2020 года гражданин Украины Скидан заключил контракт о прохождении военной службы в "Айдаре"*. Затем он прошел обучение по обращению с оружием, взрывными устройствами и отравляющими веществами. В июне 2020 года Скидан прибыл на наблюдательный пост вблизи села Старогнатовка Волновахского района, расположенный на территории ДНР, где "применял на практике полученные в ходе вышеуказанного обучения навыки, знания и умения". Уголовное дело в отношении него было возбуждено по статьям о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, участии в террористическом сообществе и насильственному захвату или удержанию власти. "В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства. Приговор в законную силу не вступил.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html
донецкая народная республика
ростов-на-дону
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, ростов-на-дону, украина, вооруженные силы украины, батальон "айдар"
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Ростов-на-Дону, Украина, Вооруженные силы Украины, Батальон "Айдар"
Суд в Ростове-на-Дону приговорил боевика "Айдара"* к 18 годам колонии
Суд приговорил воевавшего в ДНР боевика "Айдара" Скидана к 18 годам колонии
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар — РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил боевика террористического батальона "Айдар"* Сергея Скидана, воевавшего в ДНР, к 18 годам колонии строгого режима, сообщил РИА Новости представитель суда.
По его словам, 7 мая 2020 года гражданин Украины
Скидан заключил контракт о прохождении военной службы в "Айдаре"*. Затем он прошел обучение по обращению с оружием, взрывными устройствами и отравляющими веществами. В июне 2020 года Скидан прибыл на наблюдательный пост вблизи села Старогнатовка Волновахского района
, расположенный на территории ДНР, где "применял на практике полученные в ходе вышеуказанного обучения навыки, знания и умения".
Уголовное дело в отношении него было возбуждено по статьям о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, участии в террористическом сообществе и насильственному захвату или удержанию власти.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства. Приговор в законную силу не вступил.
* Запрещенная в России террористическая организация
"Жила-была белая и пушистая Украина…" Как Запад перевирает недавнюю историю