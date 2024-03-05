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В Самарской области на ж/д перегоне обнаружили посторонний предмет
В Самарской области на ж/д перегоне обнаружили посторонний предмет - РИА Новости, 05.03.2024
В Самарской области на ж/д перегоне обнаружили посторонний предмет
Посторонний предмет обнаружен на железнодорожной инфраструктуре перегона Жигулевское Море - Химзаводская в Самарской области, движение поездов на перегоне... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T10:15
2024-03-05T10:15
2024-03-05T10:26
происшествия
самарская область
куйбышевская железная дорога
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САМАРА, 5 мар - РИА Новости. Посторонний предмет обнаружен на железнодорожной инфраструктуре перегона Жигулевское Море - Химзаводская в Самарской области, движение поездов на перегоне приостановлено, сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги в своем Telegram-канале."Пятого марта 2024 года на железнодорожной инфраструктуре перегона Жигулевское Море - Химзаводская (Самарская область) Куйбышевской железной дороги обнаружен посторонний предмет. На время проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами движение поездов на перегоне приостановлено", - говорится в сообщении.Ожидаются задержки пассажирских и пригородных поездов.
https://ria.ru/20240210/strelna-1926589193.html
самарская область
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происшествия, самарская область, куйбышевская железная дорога
Происшествия, Самарская область, Куйбышевская железная дорога
В Самарской области на ж/д перегоне обнаружили посторонний предмет
На ж/д перегоне Жигулевское Море — Химзаводская нашли посторонний предмет