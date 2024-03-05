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Ярославская область отправила в зону СВО два автомобиля и запчасти к ним
Ярославская область отправила в зону СВО два автомобиля и запчасти к ним - РИА Новости, 05.03.2024
Ярославская область отправила в зону СВО два автомобиля и запчасти к ним
Ярославская область отправила в зону СВО два автомобиля и запчасти к ним, а также печи и маскировочные сети, сообщило правительство региона. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T16:20
2024-03-05T16:20
2024-03-05T16:20
надежные люди
ярославская область
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михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Ярославская область отправила в зону СВО два автомобиля и запчасти к ним, а также печи и маскировочные сети, сообщило правительство региона. Сообщается, что гуманитарный груз общим весом 20 тонн был отправлен из Ярославской области военнослужащим 136-го полка и населению подшефного региону Акимовского района. "В состав партии вошли два автомобиля, печи, краска, запасные части для автомобильной техники, маскировочные сети, посылки военнослужащим. Жителям Акимовского района отправлены теплая одежда и обувь, книги и учебные пособия", - говорится в сообщении. Гуманитарный груз сформирован по обращениям командира полка и главы Акимовского района и поможет обеспечить выполнение задач в местах проведения СВО, а также решить социально-бытовые вопросы жителей Запорожской области, подчеркивают власти. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поблагодарил предприятия региона, бизнес и всех неравнодушных жителей, которые принимают участие в сборе гуманитарных грузов.
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ярославская область
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ярославская область, запорожская область, михаил евраев
Надежные люди, Ярославская область, Запорожская область, Михаил Евраев
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Ярославская область отправила в зону СВО два автомобиля и запчасти к ним, а также печи и маскировочные сети, сообщило правительство региона.
Сообщается, что гуманитарный груз общим весом 20 тонн был отправлен из Ярославской области военнослужащим 136-го полка и населению подшефного региону Акимовского района.
"В состав партии вошли два автомобиля, печи, краска, запасные части для автомобильной техники, маскировочные сети, посылки военнослужащим. Жителям Акимовского района отправлены теплая одежда и обувь, книги и учебные пособия", - говорится в сообщении.
Гуманитарный груз сформирован по обращениям командира полка и главы Акимовского района и поможет обеспечить выполнение задач в местах проведения СВО, а также решить социально-бытовые вопросы жителей Запорожской области
, подчеркивают власти.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
поблагодарил предприятия региона, бизнес и всех неравнодушных жителей, которые принимают участие в сборе гуманитарных грузов.
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