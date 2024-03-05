https://ria.ru/20240305/pomosch-1931256334.html

Ярославская область отправила в зону СВО два автомобиля и запчасти к ним

Ярославская область отправила в зону СВО два автомобиля и запчасти к ним - РИА Новости, 05.03.2024

Ярославская область отправила в зону СВО два автомобиля и запчасти к ним

Ярославская область отправила в зону СВО два автомобиля и запчасти к ним, а также печи и маскировочные сети, сообщило правительство региона. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T16:20

2024-03-05T16:20

2024-03-05T16:20

надежные люди

ярославская область

запорожская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Ярославская область отправила в зону СВО два автомобиля и запчасти к ним, а также печи и маскировочные сети, сообщило правительство региона. Сообщается, что гуманитарный груз общим весом 20 тонн был отправлен из Ярославской области военнослужащим 136-го полка и населению подшефного региону Акимовского района. "В состав партии вошли два автомобиля, печи, краска, запасные части для автомобильной техники, маскировочные сети, посылки военнослужащим. Жителям Акимовского района отправлены теплая одежда и обувь, книги и учебные пособия", - говорится в сообщении. Гуманитарный груз сформирован по обращениям командира полка и главы Акимовского района и поможет обеспечить выполнение задач в местах проведения СВО, а также решить социально-бытовые вопросы жителей Запорожской области, подчеркивают власти. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поблагодарил предприятия региона, бизнес и всех неравнодушных жителей, которые принимают участие в сборе гуманитарных грузов.

https://ria.ru/20240302/ratsii-1930723812.html

ярославская область

запорожская область

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ярославская область, запорожская область, михаил евраев