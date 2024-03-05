https://ria.ru/20240305/polsha-1931243219.html

Умер солдат, попавший под гусеничную машину на учениях НАТО в Польше

Умер солдат, попавший под гусеничную машину на учениях НАТО в Польше - РИА Новости, 05.03.2024

Умер солдат, попавший под гусеничную машину на учениях НАТО в Польше

Один из попавший под гусеничную машину во время учений НАТО в Польше солдат скончался, сообщил журналистам заместитель окружного прокурора по военным делам... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T15:51

2024-03-05T15:51

2024-03-05T15:57

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ВАРШАВА, 5 мар — РИА Новости. Один из попавший под гусеничную машину во время учений НАТО в Польше солдат скончался, сообщил журналистам заместитель окружного прокурора по военным делам Бартош Оконевский. Ранее радиостанция RMF FM сообщала, что гусеничная машина переехала двоих солдат во время учений НАТО в Польше. "Из предварительных выводов следует, что боевая машина пехоты, которой управлял солдат, наехала на двух других солдат. В результате этого происшествия один пострадавший скончался, а второй вертолетом был доставлен в госпиталь", - сказал Оконевский. По его словам, на месте работает военная жандармерия и прокурор. Погибшему солдату было 20 лет. "Из нашей информации следует, что все солдаты – как управлявший БМП, так и пострадавшие - служили в одной части. Это механизированный батальон в Белой-Подляске 1-й механизированной бригады", - добавил прокурор. Происшествие случилось в центре подготовки сухопутных войск в Дравске-Поморском. На этом полигоне в конце февраля начались международные учения НАТО, в которых принимают участие 3 тысячи военных из Албании, Турции, Испании, Великобритании и Польши, а также 700 различных видов техники — бронетранспортеры, а также танки Leopard.

https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html

https://ria.ru/20230917/bronetransporter-1896809216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, нато, турция