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Умер солдат, попавший под гусеничную машину на учениях НАТО в Польше - РИА Новости, 05.03.2024
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15:51 05.03.2024 (обновлено: 15:57 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/polsha-1931243219.html
Умер солдат, попавший под гусеничную машину на учениях НАТО в Польше
Умер солдат, попавший под гусеничную машину на учениях НАТО в Польше - РИА Новости, 05.03.2024
Умер солдат, попавший под гусеничную машину на учениях НАТО в Польше
Один из попавший под гусеничную машину во время учений НАТО в Польше солдат скончался, сообщил журналистам заместитель окружного прокурора по военным делам... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T15:51
2024-03-05T15:57
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ВАРШАВА, 5 мар — РИА Новости. Один из попавший под гусеничную машину во время учений НАТО в Польше солдат скончался, сообщил журналистам заместитель окружного прокурора по военным делам Бартош Оконевский. Ранее радиостанция RMF FM сообщала, что гусеничная машина переехала двоих солдат во время учений НАТО в Польше. "Из предварительных выводов следует, что боевая машина пехоты, которой управлял солдат, наехала на двух других солдат. В результате этого происшествия один пострадавший скончался, а второй вертолетом был доставлен в госпиталь", - сказал Оконевский. По его словам, на месте работает военная жандармерия и прокурор. Погибшему солдату было 20 лет. "Из нашей информации следует, что все солдаты – как управлявший БМП, так и пострадавшие - служили в одной части. Это механизированный батальон в Белой-Подляске 1-й механизированной бригады", - добавил прокурор. Происшествие случилось в центре подготовки сухопутных войск в Дравске-Поморском. На этом полигоне в конце февраля начались международные учения НАТО, в которых принимают участие 3 тысячи военных из Албании, Турции, Испании, Великобритании и Польши, а также 700 различных видов техники — бронетранспортеры, а также танки Leopard.
https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html
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в мире, польша, нато, турция
В мире, Польша, НАТО, Турция
Умер солдат, попавший под гусеничную машину на учениях НАТО в Польше

Прокуратура Польши: попавший под гусеничную машину на учениях НАТО солдат умер

© Depositphotos.com / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Depositphotos.com / Wb77
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
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ВАРШАВА, 5 мар — РИА Новости. Один из попавший под гусеничную машину во время учений НАТО в Польше солдат скончался, сообщил журналистам заместитель окружного прокурора по военным делам Бартош Оконевский.
Ранее радиостанция RMF FM сообщала, что гусеничная машина переехала двоих солдат во время учений НАТО в Польше.
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"Из предварительных выводов следует, что боевая машина пехоты, которой управлял солдат, наехала на двух других солдат. В результате этого происшествия один пострадавший скончался, а второй вертолетом был доставлен в госпиталь", - сказал Оконевский.
По его словам, на месте работает военная жандармерия и прокурор. Погибшему солдату было 20 лет.
"Из нашей информации следует, что все солдаты – как управлявший БМП, так и пострадавшие - служили в одной части. Это механизированный батальон в Белой-Подляске 1-й механизированной бригады", - добавил прокурор.
Происшествие случилось в центре подготовки сухопутных войск в Дравске-Поморском. На этом полигоне в конце февраля начались международные учения НАТО, в которых принимают участие 3 тысячи военных из Албании, Турции, Испании, Великобритании и Польши, а также 700 различных видов техники — бронетранспортеры, а также танки Leopard.
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