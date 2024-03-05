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Гусеничная машина переехала двух солдат во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 05.03.2024
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12:55 05.03.2024 (обновлено: 21:17 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/ucheniya-1931191952.html
Гусеничная машина переехала двух солдат во время учений НАТО в Польше
Гусеничная машина переехала двух солдат во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 05.03.2024
Гусеничная машина переехала двух солдат во время учений НАТО в Польше
Гусеничная машина переехала двух солдат во время учений НАТО в Польше, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T12:55
2024-03-05T21:17
польша
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ВАРШАВА, 5 мар — РИА Новости. Гусеничная машина переехала двух солдат во время учений НАТО в Польше, сообщает радиостанция RMF FM."Происшествие в центре подготовки сухопутных войск в Дравске-Поморском. Гусеничная машина переехала двух человек", — говорится в сообщении.По данным радиостанции, в настоящее время продолжается реанимация пострадавших. На место были вызваны два вертолета скорой помощи.На Дравском полигоне в конце февраля начались международные учения НАТО, в которых принимают участие три тысячи военных из Албании, Турции, Испании, Великобритании и Польши, а также 700 различных видов техники — бронетранспортеры, а также танки Leopard.Целью учений является проверка возможности быстрой переброски войск.
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польша, нато, в мире
Польша, НАТО, В мире
Гусеничная машина переехала двух солдат во время учений НАТО в Польше

В Польше машина переехала двух солдат во время учений НАТО, их реанимируют

© AP Photo / Czarek SokolowskiУчения НАТО в Польше. 4 марта 2024
Учения НАТО в Польше. 4 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Учения НАТО в Польше. 4 марта 2024
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ВАРШАВА, 5 мар — РИА Новости. Гусеничная машина переехала двух солдат во время учений НАТО в Польше, сообщает радиостанция RMF FM.
"Происшествие в центре подготовки сухопутных войск в Дравске-Поморском. Гусеничная машина переехала двух человек", — говорится в сообщении.
По данным радиостанции, в настоящее время продолжается реанимация пострадавших. На место были вызваны два вертолета скорой помощи.
На Дравском полигоне в конце февраля начались международные учения НАТО, в которых принимают участие три тысячи военных из Албании, Турции, Испании, Великобритании и Польши, а также 700 различных видов техники — бронетранспортеры, а также танки Leopard.
Целью учений является проверка возможности быстрой переброски войск.
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