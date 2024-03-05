https://ria.ru/20240305/polsha-1931215119.html

В Польше упал третий за 48 часов метеорологический зонд

В Польше упал третий за 48 часов метеорологический зонд - РИА Новости, 05.03.2024

В Польше упал третий за 48 часов метеорологический зонд

На северо-востоке Польши упал еще один метеорологический зонд, передает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T14:20

2024-03-05T14:20

2024-03-05T14:33

в мире

польша

калининградская область

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ВАРШАВА, 5 мар — РИА Новости. На северо-востоке Польши упал еще один метеорологический зонд, передает радиостанция RMF FM.Это произошло в местности Кервик в Варминьско-Мазурском воеводстве.По сведениям радиостанции, это уже третий подобный случай за последние 48 часов. Как утверждает RMF FM, на зонде имеются надписи на кириллице. Предполагается, что он мог прилететь с территории Калининградской области. В понедельник, 4 марта, два похожих зонда упали в том же регионе — в поле у деревни Варкалки и в местности Харш.

https://ria.ru/20231229/obekt-1918986138.html

польша

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в мире, польша, калининградская область