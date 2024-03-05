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В Польше упал третий за 48 часов метеорологический зонд
В Польше упал третий за 48 часов метеорологический зонд - РИА Новости, 05.03.2024
В Польше упал третий за 48 часов метеорологический зонд
На северо-востоке Польши упал еще один метеорологический зонд, передает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T14:20
2024-03-05T14:20
2024-03-05T14:33
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ВАРШАВА, 5 мар — РИА Новости. На северо-востоке Польши упал еще один метеорологический зонд, передает радиостанция RMF FM.Это произошло в местности Кервик в Варминьско-Мазурском воеводстве.По сведениям радиостанции, это уже третий подобный случай за последние 48 часов. Как утверждает RMF FM, на зонде имеются надписи на кириллице. Предполагается, что он мог прилететь с территории Калининградской области. В понедельник, 4 марта, два похожих зонда упали в том же регионе — в поле у деревни Варкалки и в местности Харш.
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в мире, польша, калининградская область
В мире, Польша, Калининградская область
В Польше упал третий за 48 часов метеорологический зонд
На северо-востоке Польши упал метеорологический зонд
ВАРШАВА, 5 мар — РИА Новости.
На северо-востоке Польши упал еще один метеорологический зонд, передает радиостанция RMF FM
.
Это произошло в местности Кервик в Варминьско-Мазурском воеводстве.
По сведениям радиостанции, это уже третий подобный случай за последние 48 часов. Как утверждает RMF FM, на зонде имеются надписи на кириллице. Предполагается, что он мог прилететь с территории Калининградской области.
В понедельник, 4 марта, два похожих зонда упали в том же регионе — в поле у деревни Варкалки и в местности Харш.
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