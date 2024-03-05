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Нарышкин назвал виновных в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 05.03.2024
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21:09 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/podryv-1931326029.html
Нарышкин назвал виновных в подрыве "Северных потоков"
Нарышкин назвал виновных в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 05.03.2024
Нарышкин назвал виновных в подрыве "Северных потоков"
Газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" взорвали англосаксы, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Кадры были показаны в... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T21:09
2024-03-05T21:09
россия
европа
германия
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" взорвали англосаксы, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1".В эксклюзивном интервью для "Соловьев Live" Нарышкин на вопрос ведущего, кто взорвал "Северные потоки", ответил: "Англосаксы"."У нас, конечно, были косвенные признаки, кто же это сделал. Хотя эти косвенные признаки показали сами авторы содеянного", - отметил директор СВР. "Мозаика сложилась. И эта мозаика очевидно указывает на авторов", - подчеркнул Нарышкин. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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россия, европа, германия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, в мире
Россия, Европа, Германия, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
Нарышкин назвал виновных в подрыве "Северных потоков"

Нарышкин: "Северные потоки" взорвали англосаксы

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" взорвали англосаксы, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1".
В эксклюзивном интервью для "Соловьев Live" Нарышкин на вопрос ведущего, кто взорвал "Северные потоки", ответил: "Англосаксы".
"У нас, конечно, были косвенные признаки, кто же это сделал. Хотя эти косвенные признаки показали сами авторы содеянного", - отметил директор СВР. "Мозаика сложилась. И эта мозаика очевидно указывает на авторов", - подчеркнул Нарышкин.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
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РоссияЕвропаГерманияСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Генеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2В мире
 
 
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