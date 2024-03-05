https://ria.ru/20240305/podderzhka-1931333905.html

Президент Чехии призвал Европу активнее поддерживать Украину

Президент Чехии призвал Европу активнее поддерживать Украину - РИА Новости, 05.03.2024

Президент Чехии призвал Европу активнее поддерживать Украину

Европа должна играть более весомую роль в поддержке Украины, не отвергая заранее возможные варианты помощи этой стране, в этом совпадают позиции президентов... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T22:08

2024-03-05T22:08

2024-03-05T22:08

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петр павел

эммануэль макрон

франция

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ПРАГА, 5 мар – РИА Новости. Европа должна играть более весомую роль в поддержке Украины, не отвергая заранее возможные варианты помощи этой стране, в этом совпадают позиции президентов Чехии и Франции, заявил по окончании переговоров в Праге с главой Франции Эммануэлем Макроном чешский президент Петр Павел. "Наши с президентом Франции взгляды совпадают в том, что Европа должна играть более весомую роль в оказании помощи Украине. Действуя в рамках международного права, мы не должны закрывать возможности для поддержки Украины. Я за то, чтобы искать новые способы, их немало, и дискуссия на эту тему лишь начинается. Речь не идет о направлении боевых частей на Украину, ибо в таком случае могло бы произойти преодоление пресловутой "красной линии". Но об этом речи не было, мы говорим об ассистировании", - сказал Павел. В качестве примера такой поддержки Украины Павел привел обучение украинских военнослужащих, которое могло бы проходить как на территории других стран, так и непосредственно на территории Украины. "Я думаю, что это то же самое. Украина, хотя и подвергается нападению, все равно остается суверенным государством. И если бы на ее территории действовала какая-то учебная миссия, это не было бы нарушением никаких международных правил. Какую форму ассистирования на Украине мы выберем – зависит только от нас самих", - сказал чешский президент. "Необходимо с открытой мыслью взвесить все доступные возможности (поддержки Украины), а не отвергать их априори", - подчеркнул Павел.

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

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в мире, украина, европа, петр павел, эммануэль макрон, франция