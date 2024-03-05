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Президент Чехии призвал Европу активнее поддерживать Украину - РИА Новости, 05.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:08 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/podderzhka-1931333905.html
Президент Чехии призвал Европу активнее поддерживать Украину
Президент Чехии призвал Европу активнее поддерживать Украину - РИА Новости, 05.03.2024
Президент Чехии призвал Европу активнее поддерживать Украину
Европа должна играть более весомую роль в поддержке Украины, не отвергая заранее возможные варианты помощи этой стране, в этом совпадают позиции президентов... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T22:08
2024-03-05T22:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
петр павел
эммануэль макрон
франция
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ПРАГА, 5 мар – РИА Новости. Европа должна играть более весомую роль в поддержке Украины, не отвергая заранее возможные варианты помощи этой стране, в этом совпадают позиции президентов Чехии и Франции, заявил по окончании переговоров в Праге с главой Франции Эммануэлем Макроном чешский президент Петр Павел. "Наши с президентом Франции взгляды совпадают в том, что Европа должна играть более весомую роль в оказании помощи Украине. Действуя в рамках международного права, мы не должны закрывать возможности для поддержки Украины. Я за то, чтобы искать новые способы, их немало, и дискуссия на эту тему лишь начинается. Речь не идет о направлении боевых частей на Украину, ибо в таком случае могло бы произойти преодоление пресловутой "красной линии". Но об этом речи не было, мы говорим об ассистировании", - сказал Павел. В качестве примера такой поддержки Украины Павел привел обучение украинских военнослужащих, которое могло бы проходить как на территории других стран, так и непосредственно на территории Украины. "Я думаю, что это то же самое. Украина, хотя и подвергается нападению, все равно остается суверенным государством. И если бы на ее территории действовала какая-то учебная миссия, это не было бы нарушением никаких международных правил. Какую форму ассистирования на Украине мы выберем – зависит только от нас самих", - сказал чешский президент. "Необходимо с открытой мыслью взвесить все доступные возможности (поддержки Украины), а не отвергать их априори", - подчеркнул Павел.
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html
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в мире, украина, европа, петр павел, эммануэль макрон, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Петр Павел, Эммануэль Макрон, Франция
Президент Чехии призвал Европу активнее поддерживать Украину

Глава Чехии Павел: Европа должна играть более весомую роль в поддержке Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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ПРАГА, 5 мар – РИА Новости. Европа должна играть более весомую роль в поддержке Украины, не отвергая заранее возможные варианты помощи этой стране, в этом совпадают позиции президентов Чехии и Франции, заявил по окончании переговоров в Праге с главой Франции Эммануэлем Макроном чешский президент Петр Павел.
"Наши с президентом Франции взгляды совпадают в том, что Европа должна играть более весомую роль в оказании помощи Украине. Действуя в рамках международного права, мы не должны закрывать возможности для поддержки Украины. Я за то, чтобы искать новые способы, их немало, и дискуссия на эту тему лишь начинается. Речь не идет о направлении боевых частей на Украину, ибо в таком случае могло бы произойти преодоление пресловутой "красной линии". Но об этом речи не было, мы говорим об ассистировании", - сказал Павел.
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В качестве примера такой поддержки Украины Павел привел обучение украинских военнослужащих, которое могло бы проходить как на территории других стран, так и непосредственно на территории Украины.
"Я думаю, что это то же самое. Украина, хотя и подвергается нападению, все равно остается суверенным государством. И если бы на ее территории действовала какая-то учебная миссия, это не было бы нарушением никаких международных правил. Какую форму ассистирования на Украине мы выберем – зависит только от нас самих", - сказал чешский президент.
"Необходимо с открытой мыслью взвесить все доступные возможности (поддержки Украины), а не отвергать их априори", - подчеркнул Павел.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаПетр ПавелЭммануэль МакронФранция
 
 
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