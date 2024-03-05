Рейтинг@Mail.ru
Львова-Белова рассказала о мерах поддержки семей в России - РИА Новости, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 05.03.2024 (обновлено: 17:20 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/podderzhka-1931266990.html
Львова-Белова рассказала о мерах поддержки семей в России
Львова-Белова рассказала о мерах поддержки семей в России - РИА Новости, 05.03.2024
Львова-Белова рассказала о мерах поддержки семей в России
Число многодетных детей в России растет, меры поддержки работают, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T16:57
2024-03-05T17:20
общество
россия
мария львова-белова
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931273796_0:0:2872:1616_1920x0_80_0_0_92eacba639d3bc799a5489cdc85b50ee.jpg
СИРИУС, 5 мар — РИА Новости. Число многодетных детей в России растет, меры поддержки работают, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. На площадке общества "Знание" в рамках Всемирного фестиваля молодежи она сообщила журналистам, что сейчас в РФ предпринимаются беспрецедентные меры поддержки семьям — это единый пособия с беременности до 17 лет, маткапитал, семейная ипотека. "Мне кажется, что сейчас на самом деле все это есть. И рост числа многодетных семей с 2016 года на 56% показывает, что те меры, которые существуют, они хорошо работают", - сообщила Львова-Белова. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240304/nalog-1729001126.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931273796_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_044d1e9f48c832d63815eeaad1276c73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, мария львова-белова, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Общество, Россия, Мария Львова-Белова, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Львова-Белова рассказала о мерах поддержки семей в России

Львова-Белова: в РФ работают меры поддержки и растет число многодетных семей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова участвует во встрече на тему: "Семья и дети: помогать, защищать и любить" в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус". 5 марта 2024
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова участвует во встрече на тему: Семья и дети: помогать, защищать и любить в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус. 5 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова участвует во встрече на тему: "Семья и дети: помогать, защищать и любить" в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус". 5 марта 2024
Читать ria.ru в
СИРИУС, 5 мар — РИА Новости. Число многодетных детей в России растет, меры поддержки работают, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
На площадке общества "Знание" в рамках Всемирного фестиваля молодежи она сообщила журналистам, что сейчас в РФ предпринимаются беспрецедентные меры поддержки семьям — это единый пособия с беременности до 17 лет, маткапитал, семейная ипотека.
"Мне кажется, что сейчас на самом деле все это есть. И рост числа многодетных семей с 2016 года на 56% показывает, что те меры, которые существуют, они хорошо работают", - сообщила Львова-Белова.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Посетители в новом здании Федеральной налоговой службы в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Льготы по налогу на имущество: кто имеет право получить в 2024 году
4 марта, 16:02
 
ОбществоРоссияМария Львова-БеловаВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала