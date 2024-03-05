https://ria.ru/20240305/podderzhka-1931266990.html
Львова-Белова рассказала о мерах поддержки семей в России
Львова-Белова рассказала о мерах поддержки семей в России - РИА Новости, 05.03.2024
Львова-Белова рассказала о мерах поддержки семей в России
Число многодетных детей в России растет, меры поддержки работают, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T16:57
2024-03-05T16:57
2024-03-05T17:20
общество
россия
мария львова-белова
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931273796_0:0:2872:1616_1920x0_80_0_0_92eacba639d3bc799a5489cdc85b50ee.jpg
СИРИУС, 5 мар — РИА Новости. Число многодетных детей в России растет, меры поддержки работают, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. На площадке общества "Знание" в рамках Всемирного фестиваля молодежи она сообщила журналистам, что сейчас в РФ предпринимаются беспрецедентные меры поддержки семьям — это единый пособия с беременности до 17 лет, маткапитал, семейная ипотека. "Мне кажется, что сейчас на самом деле все это есть. И рост числа многодетных семей с 2016 года на 56% показывает, что те меры, которые существуют, они хорошо работают", - сообщила Львова-Белова. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240304/nalog-1729001126.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931273796_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_044d1e9f48c832d63815eeaad1276c73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, мария львова-белова, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Общество, Россия, Мария Львова-Белова, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Львова-Белова рассказала о мерах поддержки семей в России
Львова-Белова: в РФ работают меры поддержки и растет число многодетных семей
СИРИУС, 5 мар — РИА Новости. Число многодетных детей в России растет, меры поддержки работают, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
На площадке общества "Знание" в рамках Всемирного фестиваля молодежи она сообщила журналистам, что сейчас в РФ предпринимаются беспрецедентные меры поддержки семьям — это единый пособия с беременности до 17 лет, маткапитал, семейная ипотека.
"Мне кажется, что сейчас на самом деле все это есть. И рост числа многодетных семей с 2016 года на 56% показывает, что те меры, которые существуют, они хорошо работают", - сообщила Львова-Белова.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина
. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь
.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Льготы по налогу на имущество: кто имеет право получить в 2024 году