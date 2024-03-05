https://ria.ru/20240305/podderzhka-1931266990.html

Львова-Белова рассказала о мерах поддержки семей в России

Львова-Белова рассказала о мерах поддержки семей в России - РИА Новости, 05.03.2024

Львова-Белова рассказала о мерах поддержки семей в России

Число многодетных детей в России растет, меры поддержки работают, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T16:57

2024-03-05T16:57

2024-03-05T17:20

общество

россия

мария львова-белова

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 5 мар — РИА Новости. Число многодетных детей в России растет, меры поддержки работают, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. На площадке общества "Знание" в рамках Всемирного фестиваля молодежи она сообщила журналистам, что сейчас в РФ предпринимаются беспрецедентные меры поддержки семьям — это единый пособия с беременности до 17 лет, маткапитал, семейная ипотека. "Мне кажется, что сейчас на самом деле все это есть. И рост числа многодетных семей с 2016 года на 56% показывает, что те меры, которые существуют, они хорошо работают", - сообщила Львова-Белова. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240304/nalog-1729001126.html

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общество, россия, мария львова-белова, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024