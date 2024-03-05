https://ria.ru/20240305/podderzhka-1931180498.html

Объем поддержки челябинской промышленности составил почти 33 млрд рублей

Объем поддержки челябинской промышленности составил почти 33 млрд рублей - РИА Новости, 05.03.2024

Объем поддержки челябинской промышленности составил почти 33 млрд рублей

Объем господдержки промышленности Челябинской области по итогам 2023 года составил почти 33 миллиарда рублей, не считая мер по развитию гособоронзаказа, сообщил РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T12:17

2024-03-05T12:17

2024-03-05T12:17

челябинская область

алексей текслер

виктор рашников

промышленность

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ЧЕЛЯБИНСК, 5 мар – РИА Новости. Объем господдержки промышленности Челябинской области по итогам 2023 года составил почти 33 миллиарда рублей, не считая мер по развитию гособоронзаказа, сообщил глава региона Алексей Текслер. По словам главы региона, для всего реального сектора экономики региона прошедший год стал динамичным и результативным, так, индекс промышленного производства составил 110,8%, что выше, чем по УрФО и в целом по стране. "Мы не просто сохранили стабильность в работе всех базовых отраслей. Благодаря активной позиции бизнеса и мерам господдержки федерального и регионального уровня, предприятия наращивали объемы производства, инвестировали в развитие. Совокупный объем господдержки промышленности составил за год почти 33 миллиарда рублей, не считая мер по развитию производства по линии гособоронзаказа. Что касается инвестиций, мы рассчитываем на рост в 20% или больше", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера. По его словам, в прошлом году в истории Челябинской области был введен рекордный объем жилья – 2,1 млн кв м. Среднемесячная зарплата в регионе за год увеличилась на 16,2%, реальная зарплата, учитывающая инфляцию, выросла на 10%, реальные среднедушевые доходы - на 7%, уточнил глава региона. Также достигнут рекордно низкий уровень безработицы, растет потребительская активность, оборот розничной торговли вырос за год на 14% - все цифры выше среднероссийских, пояснил Текслер. Глава региона добавил, что в экономической сфере – акцент на производительности труда и роботизации производства. "Повышение эффективности бизнеса напрямую связано с развитием науки и технологий. Сегодня для того, чтобы создать экономику высоких зарплат, продолжить рост инвестиций, как промышленных, так и в развитие социальной сферы, нужно максимально использовать все передовые научные разработки", - отметил он. Глава региона добавил, что мир и страна, внешние и внутренние факторы меняются динамично, но неизменной остается задача обеспечения суверенитета страны, технологического и политического: "У нас есть все для того, чтобы достичь целей национального развития – для наших семей, области и страны обеспечить достойное будущее". По словам президента областного Союза промышленников и предпринимателей Виктора Рашникова, Союз продолжит активную работу по вопросам подготовки кадров для разных отраслей экономики, в том числе, в рамках проекта "Профессионалитет" и развития Межуниверситетского кампуса. "Будем заниматься реализацией экологических проектов, социальной поддержкой работников предприятий, жителей городов и районов, где находятся наши предприятия. Также продолжится разработка предложений по совершенствованию законодательства в сфере промышленной политики, налогов, социальной политики и по другим направлениям для динамичного социально-экономического развития Челябинской области", - цитирует пресс-служба областного СПП слова Рашникова. Исполнительный директор регионального СПП и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров добавил, что предприятия, входящие в состав Союза, за последние годы заметно нарастили взаимодействие с образовательными учреждениями всех уровней, успешно развивают новые технологии, включая производство роботов для нужд многих отраслей. "Все это становится реальным вкладом в дело достижения технологического суверенитета нашей страны. Не менее важны и меры, предпринимаемые СПП в рамках подготовки высококвалифицированных кадров. Уверен, что эта работа получит дополнительный импульс с реализацией нового национального проекта "Кадры", анонсированного президентом Владимиром Путиным", - цитирует пресс-служба СПП слова Гончарова.

https://ria.ru/20231026/metrotram-1905361489.html

https://ria.ru/20231011/puteprovod-1902092083.html

https://ria.ru/20230918/mashinostroenie-1896982834.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей текслер, виктор рашников, промышленность