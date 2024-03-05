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Турецкие отели не могут получить плату за проживание россиян - РИА Новости, 05.03.2024
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Туризм
 
11:13 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/plata-1931161646.html
Турецкие отели не могут получить плату за проживание россиян
Турецкие отели не могут получить плату за проживание россиян - РИА Новости, 05.03.2024
Турецкие отели не могут получить плату за проживание россиян
Турецкие отели не могут получить плату за проживание гостей из России, а туристические компании не могут отправить взносы за участие в московской международной... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T11:13
2024-03-05T11:13
туризм
россия
турция
анталья (провинция)
в мире
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АНКАРА, 5 мар – РИА Новости. Турецкие отели не могут получить плату за проживание гостей из России, а туристические компании не могут отправить взносы за участие в московской международной отраслевой выставке из-за платежных проблем, вызванных санкциями против РФ, пишет во вторник газета Aydınık со ссылкой на заместителя председателя партии Vatan ("Родина"), кандидата в главы муниципалитета Антальи Сердара Ускюплю. Блокада Запада, установленная на банковскую систему Турции в связи с платежными переводами из РФ, очень жесткая, экспортеры не могут получить прибыль, сообщила в понедельник газета Ekonomim со ссылкой на источники. Проблема с платежными переводами из России в Турцию во многом сохраняется, продолжается интенсивная работа по ее урегулированию, заявил РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. "Наши туркомпании, которые хотят принять участие в Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства в Москве 19-21 марта, не могут отправить свои взносы за участие. Наши отели не могут получить плату за проживание из России. Валюта, отправленная из России, либо выплачивается с большим опозданием, либо возвращается обратно", - приводит издание слова Ускюплю. "Если эмбарго против России продолжится, то наш туристический сектор и сотни тысяч наших сограждан, которые зарабатывают на жизнь туризмом в этом сезоне, ждут большие проблемы. Российские туристы лишены возможности пользоваться картой "Мир" и расплачиваться валютой. Десятки тысяч наших торговцев в сфере туризма несут большие убытки", - отметил политик. По его словам, деловой мир Турции находится под серьезным давлением, оказываемым на него США "с целью прекращения торговли между Россией и Турцией". "Турецкие компании, участвующие в прямой или косвенной торговле, находятся под угрозой внесения в черный список США. Перевод иностранной валюты из России в Турцию находится под давлением США. В то время как Турция страдает от нехватки иностранной валюты, банки возвращают валюту, отправленную из России нашим компаниям. Санкционное давление на торговлю с Россией, наш экспорт, наших производителей, Турцию и экономику Антальи наносит очень большой ущерб. Торговля с Россией имеет огромное значение для нашей Антальи. Анталья - туристический центр Турции, российские туристы составляют значительную часть иностранных гостей, посещающих наш город", - отметил он. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
https://ria.ru/20240220/scheta-1928373671.html
https://ria.ru/20240305/sistema-1931132269.html
https://ria.ru/20240304/turtsiya-1931039574.html
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россия, турция, анталья (провинция), в мире
Туризм, Россия, Турция, Анталья (провинция), В мире
Турецкие отели не могут получить плату за проживание россиян

Турецкие отели не могут получить плату за проживание гостей из России

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАнталья
Анталья - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Анталья. Архивное фото
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АНКАРА, 5 мар – РИА Новости. Турецкие отели не могут получить плату за проживание гостей из России, а туристические компании не могут отправить взносы за участие в московской международной отраслевой выставке из-за платежных проблем, вызванных санкциями против РФ, пишет во вторник газета Aydınık со ссылкой на заместителя председателя партии Vatan ("Родина"), кандидата в главы муниципалитета Антальи Сердара Ускюплю.
Блокада Запада, установленная на банковскую систему Турции в связи с платежными переводами из РФ, очень жесткая, экспортеры не могут получить прибыль, сообщила в понедельник газета Ekonomim со ссылкой на источники. Проблема с платежными переводами из России в Турцию во многом сохраняется, продолжается интенсивная работа по ее урегулированию, заявил РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов.
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"Наши туркомпании, которые хотят принять участие в Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства в Москве 19-21 марта, не могут отправить свои взносы за участие. Наши отели не могут получить плату за проживание из России. Валюта, отправленная из России, либо выплачивается с большим опозданием, либо возвращается обратно", - приводит издание слова Ускюплю.
"Если эмбарго против России продолжится, то наш туристический сектор и сотни тысяч наших сограждан, которые зарабатывают на жизнь туризмом в этом сезоне, ждут большие проблемы. Российские туристы лишены возможности пользоваться картой "Мир" и расплачиваться валютой. Десятки тысяч наших торговцев в сфере туризма несут большие убытки", - отметил политик. По его словам, деловой мир Турции находится под серьезным давлением, оказываемым на него США "с целью прекращения торговли между Россией и Турцией".
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"Турецкие компании, участвующие в прямой или косвенной торговле, находятся под угрозой внесения в черный список США. Перевод иностранной валюты из России в Турцию находится под давлением США. В то время как Турция страдает от нехватки иностранной валюты, банки возвращают валюту, отправленную из России нашим компаниям. Санкционное давление на торговлю с Россией, наш экспорт, наших производителей, Турцию и экономику Антальи наносит очень большой ущерб. Торговля с Россией имеет огромное значение для нашей Антальи. Анталья - туристический центр Турции, российские туристы составляют значительную часть иностранных гостей, посещающих наш город", - отметил он.
Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
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ТуризмРоссияТурцияАнталья (провинция)В мире
 
 
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