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Игорь Петренко: "Переживаю, но стараюсь внутренне закрываться от хейта" - РИА Новости, 05.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 05.03.2024 (обновлено: 19:15 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/petrenko-1929505497.html
Игорь Петренко: "Переживаю, но стараюсь внутренне закрываться от хейта"
Игорь Петренко: "Переживаю, но стараюсь внутренне закрываться от хейта" - РИА Новости, 05.03.2024
Игорь Петренко: "Переживаю, но стараюсь внутренне закрываться от хейта"
На Первом канале идет сериал "Союз спасения". Одного из героев — разжалованного майора Сергея Баранова — играет Игорь Петренко. О том, чем новый проект... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T08:00
2024-03-05T19:15
культура
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
интервью - культура
знаменитости
кино и сериалы
игорь петренко
артист
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929517245_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_1b23c3c436c6c05d26ceab1768de50a6.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Светлана Вовк. На Первом канале идет сериал "Союз спасения". Одного из героев — разжалованного майора Сергея Баранова — играет Игорь Петренко. О том, чем новый проект отличается от нашумевшего полнометражного фильма 2019 года, а также о роли полковника ФСБ в "Спящих", об уехавших за границу коллегах и реакции на статьи о личной жизни артист рассказал в интервью РИА Новости.— На Первом канале показывают сериал "Союз спасения" — один из самых масштабных исторических проектов последнего времени. Был одноименный фильм в 2019-м...— История та же, но здесь она более развернута. Появились новые линии, допридумывались многие образы. Также в многосерийную версию вошли сцены, которые не попали в полный метр.— Вы проводили параллели между эпохой декабристов и сегодняшним переломным временем? — Безусловно, проводил. И главная параллель для меня в том, что декабристы — можно сказать, первые, кто посягнул на уклад страны и жизнь императора. Они начали дело всех последущих революций. Но организоваться декабристам так и не удалось, не было у них личности, которая смогла всех объединить. Они расхватали свою мечту по кусочкам и превратились в террористов. И, кстати, все это проходило непосредственно с участием масонства — заграничного клуба. Тогда не получилось, но дорогу протоптали. И сейчас пытаются. Но не выйдет — вовремя очищение началось.— Интересно было вернуться к роли Сергея Баранова?— Баранов — персонаж вымышленный. И, судя по его поступкам, можно предположить, что разжаловали его за пьяную драку с командиром. Об этом не говорится нигде, это предположение. Вот такой человек. К декабристам примкнул, так как увидел в этом возможность начать новую жизнь с более перспективным будущим. В общем, он жил своими идеалами, за них и пошел. Но, я надеюсь, получилось, несмотря на противоречивость его образа, в чем-то за него переживать и надеяться. По сути своей он хороший человек. Мне бы хотелось еще больше раскрыть его судьбу. Уверен, там есть жизнь.— В сериале "Спящие" вы сыграли полковника ФСБ — человека с мощным внутренним стержнем, полную противоположность Баранову. Схемы работы спецслужб, показанные в этом сериале, выглядят очень убедительно. Наверное, стоит сейчас его пересмотреть?— Схемы и ходы, скорее, создают враги, которые понимают, что на поле боя Россию не сломать. Уж слишком у нас воины сильны, и, главное, не физической силой, а духом, волей. Так устроился наш многонациональный менталитет. Поэтому пытаются подорвать изнутри. Все подсовывают троянских коней. Взгляните под увеличительным стеклом на деятельность Сороса и иже с ним — какая мощная архитектура по разложению нашего, и не только, государства была им заложена. Вот это схемы! Но то, что нас не убивает, делает сильней. — Вы говорили, что вам жалко уехавших из России артистов. Как думаете, имеет ли человек право передумать и вернуться?— Мы умеем прощать. После развала СССР наступили смутные времена, в результате которых мы практически потеряли несколько поколений. Многие заблудились. Но если заблудшие встали рядом с врагом и из своих творческих орудий стали бить по нам, то это уже осознанный поступок, а раз осознанный, значит уже враг. И шкала искупления тут уже другая.— Игорь, у вас очень насыщенный съемочный график — в год выходит по несколько проектов. Какой наиболее действенный способ для вас переключиться и разгрузить голову?— В первую очередь это сон — для восстановления физических сил. Но работа связана с эмоциями, с психикой, и, конечно, бывает, наступает и опустошение, и апатия. Но тут уже помогают в первую очередь семья и близкие. Ну и, конечно, прогулки. Счастье, когда есть возможность побродить по лесу, послушать природу, напитаться. Люблю бродить и по центру Москвы. Это лучший город земли, и это факт.— Узнают же?— Да по-разному бывает. Но все же хожу свободно. Каждая встреча с кем-либо из людей, которые видят идущего персонажа из запомнившегося им фильма, становится хорошим обменом энергией. А так, каждый занят собой, своей жизнью, если специально не привлекать внимание, то никому ты особо не нужен.— У вас нет таких фанатов, которые за кулисы ломятся?— Таких одержимых нет. Да и у нас, как в шоу-бизнесе, автобусы не раскачивают. Хотя, рассказывали, что, когда играл Смоктуновский на сцене театра, то в этот момент дежурила конная полиция. Не знаю, то ли играть хуже стали, то ли людям просто некогда. Время сильно сжалось, и вокруг перенасыщение информацией. А, может, поменялись ценности и приоритеты. — В Сети и желтой прессе часто обсуждают не только ваши работы, но и личную жизнь. Как абстрагируетесь от хейта? Переживаете?— Переживаю, конечно. Но стараюсь внутренне закрываться от всего этого, можно сказать, уже научился: думаю, все проходит, пройдет и это. Знаете, это просто другая сторона известности. К сожалению, тут ничего не поделаешь. А культура зарабатывания денег на сплетнях, грязных статьях и репортажах пришла к нам с Запада. У нас до этого писали о людях, о которых стоило писать, о людях, которые были настоящими ориентирами.
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Светлана Вовк
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), интервью - культура, знаменитости, кино и сериалы, игорь петренко, артист, интервью, сво, первый канал (телеканал)
Культура, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Интервью - Культура, Знаменитости, Кино и сериалы, Игорь Петренко, артист, Интервью, СВО, Первый канал (телеканал)

Игорь Петренко: "Переживаю, но стараюсь внутренне закрываться от хейта"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктер Игорь Петренко перед началом сбора труппы Государственного академического Малого театра
Актер Игорь Петренко перед началом сбора труппы Государственного академического Малого театра - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Светлана Вовк. На Первом канале идет сериал "Союз спасения". Одного из героев — разжалованного майора Сергея Баранова — играет Игорь Петренко. О том, чем новый проект отличается от нашумевшего полнометражного фильма 2019 года, а также о роли полковника ФСБ в "Спящих", об уехавших за границу коллегах и реакции на статьи о личной жизни артист рассказал в интервью РИА Новости.
© Фото предоставлено пресс-службой Первого каналаИгорь Петренко в роли Баранова в сериале "Союз спасения"
Игорь Петренко в роли Баранова в сериале Союз спасения
Игорь Петренко в роли Баранова в сериале "Союз спасения"
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
1 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала

Игорь Петренко в роли Баранова

Игорь Петренко в роли Баранова в сериале Союз спасения

Игорь Петренко в роли Баранова

© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
2 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала

Игорь Петренко в роли Сергея Баранова в сериале "Союз спасения"

Игорь Петренко в роли Баранова в сериале Союз спасения

Игорь Петренко в роли Сергея Баранова в сериале "Союз спасения"

© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
3 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала

Игорь Петренко в роли разжалованного майора Баранова в сериале "Союз спасения"

Игорь Петренко в роли Баранова в сериале Союз спасения

Игорь Петренко в роли разжалованного майора Баранова в сериале "Союз спасения"

© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
4 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала

Игорь Петренко в роли разжалованного майора Сергея Баранова в сериале "Союз спасения"

Игорь Петренко в роли Баранова в сериале Союз спасения

Игорь Петренко в роли разжалованного майора Сергея Баранова в сериале "Союз спасения"

© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
5 из 5
Игорь Петренко в роли Баранова в сериале "Союз спасения"
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
1 из 5

Игорь Петренко в роли Баранова

© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
2 из 5

Игорь Петренко в роли Сергея Баранова в сериале "Союз спасения"

© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
3 из 5

Игорь Петренко в роли разжалованного майора Баранова в сериале "Союз спасения"

© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
4 из 5

Игорь Петренко в роли разжалованного майора Сергея Баранова в сериале "Союз спасения"

© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
5 из 5
На Первом канале показывают сериал "Союз спасения" — один из самых масштабных исторических проектов последнего времени. Был одноименный фильм в 2019-м...
— История та же, но здесь она более развернута. Появились новые линии, допридумывались многие образы. Также в многосерийную версию вошли сцены, которые не попали в полный метр.
— Вы проводили параллели между эпохой декабристов и сегодняшним переломным временем?
— Безусловно, проводил. И главная параллель для меня в том, что декабристы — можно сказать, первые, кто посягнул на уклад страны и жизнь императора. Они начали дело всех последущих революций. Но организоваться декабристам так и не удалось, не было у них личности, которая смогла всех объединить. Они расхватали свою мечту по кусочкам и превратились в террористов. И, кстати, все это проходило непосредственно с участием масонства — заграничного клуба. Тогда не получилось, но дорогу протоптали. И сейчас пытаются. Но не выйдет — вовремя очищение началось.
— Интересно было вернуться к роли Сергея Баранова?
— Баранов — персонаж вымышленный. И, судя по его поступкам, можно предположить, что разжаловали его за пьяную драку с командиром. Об этом не говорится нигде, это предположение. Вот такой человек. К декабристам примкнул, так как увидел в этом возможность начать новую жизнь с более перспективным будущим. В общем, он жил своими идеалами, за них и пошел. Но, я надеюсь, получилось, несмотря на противоречивость его образа, в чем-то за него переживать и надеяться. По сути своей он хороший человек. Мне бы хотелось еще больше раскрыть его судьбу. Уверен, там есть жизнь.
© Предоставлено пресс-службой Первого каналаКадр из сериала "Союз Спасения"
Кадр из сериала Союз Спасения
Кадр из сериала "Союз Спасения"
© Предоставлено пресс-службой Первого канала
1 из 9
© Предоставлено пресс-службой Первого канала

Сериал "Союз Спасения"

Кадр из сериала Союз Спасения

Сериал "Союз Спасения"

© Предоставлено пресс-службой Первого канала
2 из 9
© Предоставлено пресс-службой Первого канала

Эпизод из сериала "Союз Спасения"

Кадр из сериала Союз Спасения

Эпизод из сериала "Союз Спасения"

© Предоставлено пресс-службой Первого канала
3 из 9
© Предоставлено пресс-службой Первого канала

Фрагмент из сериала "Союз Спасения"

Кадр из сериала Союз Спасения

Фрагмент из сериала "Союз Спасения"

© Предоставлено пресс-службой Первого канала
4 из 9
© Предоставлено пресс-службой Первого канала

Проект "Союз Спасения"

Кадр из сериала Союз Спасения

Проект "Союз Спасения"

© Предоставлено пресс-службой Первого канала
5 из 9
© Предоставлено пресс-службой Первого канала

"Союз Спасения"

Кадр из сериала Союз Спасения

"Союз Спасения"

© Предоставлено пресс-службой Первого канала
6 из 9
© Предоставлено пресс-службой Первого канала

Сериала о декабристах "Союз Спасения"

Кадр из сериала Союз Спасения

Сериала о декабристах "Союз Спасения"

© Предоставлено пресс-службой Первого канала
7 из 9
© Предоставлено пресс-службой Первого каналаКадр из сериала "Союз Спасения"
Кадр из сериала Союз Спасения
Кадр из сериала "Союз Спасения"
© Предоставлено пресс-службой Первого канала
8 из 9
© Предоставлено пресс-службой Первого канала

Эпизод из сериала "Союз Спасения"

Кадр из сериала Союз Спасения

Эпизод из сериала "Союз Спасения"

© Предоставлено пресс-службой Первого канала
9 из 9
Кадр из сериала "Союз Спасения"
© Предоставлено пресс-службой Первого канала
1 из 9

Сериал "Союз Спасения"

© Предоставлено пресс-службой Первого канала
2 из 9

Эпизод из сериала "Союз Спасения"

© Предоставлено пресс-службой Первого канала
3 из 9

Фрагмент из сериала "Союз Спасения"

© Предоставлено пресс-службой Первого канала
4 из 9

Проект "Союз Спасения"

© Предоставлено пресс-службой Первого канала
5 из 9

"Союз Спасения"

© Предоставлено пресс-службой Первого канала
6 из 9

Сериала о декабристах "Союз Спасения"

© Предоставлено пресс-службой Первого канала
7 из 9
Кадр из сериала "Союз Спасения"
© Предоставлено пресс-службой Первого канала
8 из 9

Эпизод из сериала "Союз Спасения"

© Предоставлено пресс-службой Первого канала
9 из 9
— В сериале "Спящие" вы сыграли полковника ФСБ — человека с мощным внутренним стержнем, полную противоположность Баранову. Схемы работы спецслужб, показанные в этом сериале, выглядят очень убедительно. Наверное, стоит сейчас его пересмотреть?
— Схемы и ходы, скорее, создают враги, которые понимают, что на поле боя Россию не сломать. Уж слишком у нас воины сильны, и, главное, не физической силой, а духом, волей. Так устроился наш многонациональный менталитет. Поэтому пытаются подорвать изнутри. Все подсовывают троянских коней. Взгляните под увеличительным стеклом на деятельность Сороса и иже с ним — какая мощная архитектура по разложению нашего, и не только, государства была им заложена. Вот это схемы! Но то, что нас не убивает, делает сильней.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАктер Игорь Петренко во время награждения бойцов 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС РФ государственными наградами на территории ЛНР
Актер Игорь Петренко во время награждения бойцов 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС РФ государственными наградами на территории ЛНР - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Актер Игорь Петренко во время награждения бойцов 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС РФ государственными наградами на территории ЛНР
— Вы говорили, что вам жалко уехавших из России артистов. Как думаете, имеет ли человек право передумать и вернуться?
— Мы умеем прощать. После развала СССР наступили смутные времена, в результате которых мы практически потеряли несколько поколений. Многие заблудились. Но если заблудшие встали рядом с врагом и из своих творческих орудий стали бить по нам, то это уже осознанный поступок, а раз осознанный, значит уже враг. И шкала искупления тут уже другая.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкИгорь Петренко в роли доктора Борменталя на пресс-показе спектакля по роману М. Булгакова "Собачье сердце" в постановке Алексея Дубровского в Малом театре
Игорь Петренко в роли доктора Борменталя на пресс-показе спектакля по роману М. Булгакова Собачье сердце в постановке Алексея Дубровского в Малом театре - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Игорь Петренко в роли доктора Борменталя на пресс-показе спектакля по роману М. Булгакова "Собачье сердце" в постановке Алексея Дубровского в Малом театре
— Игорь, у вас очень насыщенный съемочный график — в год выходит по несколько проектов. Какой наиболее действенный способ для вас переключиться и разгрузить голову?
— В первую очередь это сон — для восстановления физических сил. Но работа связана с эмоциями, с психикой, и, конечно, бывает, наступает и опустошение, и апатия. Но тут уже помогают в первую очередь семья и близкие. Ну и, конечно, прогулки. Счастье, когда есть возможность побродить по лесу, послушать природу, напитаться. Люблю бродить и по центру Москвы. Это лучший город земли, и это факт.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАктер Игорь Петренко на гала-концерте, посвященном 200-летию со дня рождения А. Н. Островского на сцене Малого театра в Москве
Актер Игорь Петренко на гала-концерте, посвященном 200-летию со дня рождения А. Н. Островского на сцене Малого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Актер Игорь Петренко на гала-концерте, посвященном 200-летию со дня рождения А. Н. Островского на сцене Малого театра в Москве
— Узнают же?
— Да по-разному бывает. Но все же хожу свободно. Каждая встреча с кем-либо из людей, которые видят идущего персонажа из запомнившегося им фильма, становится хорошим обменом энергией. А так, каждый занят собой, своей жизнью, если специально не привлекать внимание, то никому ты особо не нужен.
— У вас нет таких фанатов, которые за кулисы ломятся?
— Таких одержимых нет. Да и у нас, как в шоу-бизнесе, автобусы не раскачивают. Хотя, рассказывали, что, когда играл Смоктуновский на сцене театра, то в этот момент дежурила конная полиция. Не знаю, то ли играть хуже стали, то ли людям просто некогда. Время сильно сжалось, и вокруг перенасыщение информацией. А, может, поменялись ценности и приоритеты.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАктер Игорь Петренко и его супруга Кристина Бродская на премьере фильма "Небо" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве
Актер Игорь Петренко и его супруга Кристина Бродская на премьере фильма Небо в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Актер Игорь Петренко и его супруга Кристина Бродская на премьере фильма "Небо" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве
— В Сети и желтой прессе часто обсуждают не только ваши работы, но и личную жизнь. Как абстрагируетесь от хейта? Переживаете?
— Переживаю, конечно. Но стараюсь внутренне закрываться от всего этого, можно сказать, уже научился: думаю, все проходит, пройдет и это. Знаете, это просто другая сторона известности. К сожалению, тут ничего не поделаешь. А культура зарабатывания денег на сплетнях, грязных статьях и репортажах пришла к нам с Запада. У нас до этого писали о людях, о которых стоило писать, о людях, которые были настоящими ориентирами.
Жители Берлина на стене после открытия границы между Западным Берлином и ГДР. 10 ноября 1989 - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
"ГДР": конец СССР и шпионы в Берлине — в новом сериале
16 февраля, 08:00
 
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