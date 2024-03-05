Игорь Петренко: "Переживаю, но стараюсь внутренне закрываться от хейта"

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Светлана Вовк. На Первом канале идет сериал "Союз спасения". Одного из героев — разжалованного майора Сергея Баранова — играет Игорь Петренко. О том, чем новый проект отличается от нашумевшего полнометражного фильма 2019 года, а также о роли полковника ФСБ в "Спящих", об уехавших за границу коллегах и реакции на статьи о личной жизни артист рассказал в интервью РИА Новости.— На Первом канале показывают сериал "Союз спасения" — один из самых масштабных исторических проектов последнего времени. Был одноименный фильм в 2019-м...— История та же, но здесь она более развернута. Появились новые линии, допридумывались многие образы. Также в многосерийную версию вошли сцены, которые не попали в полный метр.— Вы проводили параллели между эпохой декабристов и сегодняшним переломным временем? — Безусловно, проводил. И главная параллель для меня в том, что декабристы — можно сказать, первые, кто посягнул на уклад страны и жизнь императора. Они начали дело всех последущих революций. Но организоваться декабристам так и не удалось, не было у них личности, которая смогла всех объединить. Они расхватали свою мечту по кусочкам и превратились в террористов. И, кстати, все это проходило непосредственно с участием масонства — заграничного клуба. Тогда не получилось, но дорогу протоптали. И сейчас пытаются. Но не выйдет — вовремя очищение началось.— Интересно было вернуться к роли Сергея Баранова?— Баранов — персонаж вымышленный. И, судя по его поступкам, можно предположить, что разжаловали его за пьяную драку с командиром. Об этом не говорится нигде, это предположение. Вот такой человек. К декабристам примкнул, так как увидел в этом возможность начать новую жизнь с более перспективным будущим. В общем, он жил своими идеалами, за них и пошел. Но, я надеюсь, получилось, несмотря на противоречивость его образа, в чем-то за него переживать и надеяться. По сути своей он хороший человек. Мне бы хотелось еще больше раскрыть его судьбу. Уверен, там есть жизнь.— В сериале "Спящие" вы сыграли полковника ФСБ — человека с мощным внутренним стержнем, полную противоположность Баранову. Схемы работы спецслужб, показанные в этом сериале, выглядят очень убедительно. Наверное, стоит сейчас его пересмотреть?— Схемы и ходы, скорее, создают враги, которые понимают, что на поле боя Россию не сломать. Уж слишком у нас воины сильны, и, главное, не физической силой, а духом, волей. Так устроился наш многонациональный менталитет. Поэтому пытаются подорвать изнутри. Все подсовывают троянских коней. Взгляните под увеличительным стеклом на деятельность Сороса и иже с ним — какая мощная архитектура по разложению нашего, и не только, государства была им заложена. Вот это схемы! Но то, что нас не убивает, делает сильней. — Вы говорили, что вам жалко уехавших из России артистов. Как думаете, имеет ли человек право передумать и вернуться?— Мы умеем прощать. После развала СССР наступили смутные времена, в результате которых мы практически потеряли несколько поколений. Многие заблудились. Но если заблудшие встали рядом с врагом и из своих творческих орудий стали бить по нам, то это уже осознанный поступок, а раз осознанный, значит уже враг. И шкала искупления тут уже другая.— Игорь, у вас очень насыщенный съемочный график — в год выходит по несколько проектов. Какой наиболее действенный способ для вас переключиться и разгрузить голову?— В первую очередь это сон — для восстановления физических сил. Но работа связана с эмоциями, с психикой, и, конечно, бывает, наступает и опустошение, и апатия. Но тут уже помогают в первую очередь семья и близкие. Ну и, конечно, прогулки. Счастье, когда есть возможность побродить по лесу, послушать природу, напитаться. Люблю бродить и по центру Москвы. Это лучший город земли, и это факт.— Узнают же?— Да по-разному бывает. Но все же хожу свободно. Каждая встреча с кем-либо из людей, которые видят идущего персонажа из запомнившегося им фильма, становится хорошим обменом энергией. А так, каждый занят собой, своей жизнью, если специально не привлекать внимание, то никому ты особо не нужен.— У вас нет таких фанатов, которые за кулисы ломятся?— Таких одержимых нет. Да и у нас, как в шоу-бизнесе, автобусы не раскачивают. Хотя, рассказывали, что, когда играл Смоктуновский на сцене театра, то в этот момент дежурила конная полиция. Не знаю, то ли играть хуже стали, то ли людям просто некогда. Время сильно сжалось, и вокруг перенасыщение информацией. А, может, поменялись ценности и приоритеты. — В Сети и желтой прессе часто обсуждают не только ваши работы, но и личную жизнь. Как абстрагируетесь от хейта? Переживаете?— Переживаю, конечно. Но стараюсь внутренне закрываться от всего этого, можно сказать, уже научился: думаю, все проходит, пройдет и это. Знаете, это просто другая сторона известности. К сожалению, тут ничего не поделаешь. А культура зарабатывания денег на сплетнях, грязных статьях и репортажах пришла к нам с Запада. У нас до этого писали о людях, о которых стоило писать, о людях, которые были настоящими ориентирами.
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Светлана Вовк. На Первом канале идет сериал "Союз спасения". Одного из героев — разжалованного майора Сергея Баранова — играет Игорь Петренко. О том, чем новый проект отличается от нашумевшего полнометражного фильма 2019 года, а также о роли полковника ФСБ в "Спящих", об уехавших за границу коллегах и реакции на статьи о личной жизни артист рассказал в интервью РИА Новости.
—На Первом канале показывают сериал "Союз спасения" — один из самых масштабных исторических проектов последнего времени. Был одноименный фильм в 2019-м...
— История та же, но здесь она более развернута. Появились новые линии, допридумывались многие образы. Также в многосерийную версию вошли сцены, которые не попали в полный метр.
— Вы проводили параллели между эпохой декабристов и сегодняшним переломным временем?
— Безусловно, проводил. И главная параллель для меня в том, что декабристы — можно сказать, первые, кто посягнул на уклад страны и жизнь императора. Они начали дело всех последущих революций. Но организоваться декабристам так и не удалось, не было у них личности, которая смогла всех объединить. Они расхватали свою мечту по кусочкам и превратились в террористов. И, кстати, все это проходило непосредственно с участием масонства — заграничного клуба. Тогда не получилось, но дорогу протоптали. И сейчас пытаются. Но не выйдет — вовремя очищение началось.
— Интересно было вернуться к роли Сергея Баранова?
— Баранов — персонаж вымышленный. И, судя по его поступкам, можно предположить, что разжаловали его за пьяную драку с командиром. Об этом не говорится нигде, это предположение. Вот такой человек. К декабристам примкнул, так как увидел в этом возможность начать новую жизнь с более перспективным будущим. В общем, он жил своими идеалами, за них и пошел. Но, я надеюсь, получилось, несмотря на противоречивость его образа, в чем-то за него переживать и надеяться. По сути своей он хороший человек. Мне бы хотелось еще больше раскрыть его судьбу. Уверен, там есть жизнь.
— В сериале "Спящие" вы сыграли полковника ФСБ — человека с мощным внутренним стержнем, полную противоположность Баранову. Схемы работы спецслужб, показанные в этом сериале, выглядят очень убедительно. Наверное, стоит сейчас его пересмотреть?
— Схемы и ходы, скорее, создают враги, которые понимают, что на поле боя Россию не сломать. Уж слишком у нас воины сильны, и, главное, не физической силой, а духом, волей. Так устроился наш многонациональный менталитет. Поэтому пытаются подорвать изнутри. Все подсовывают троянских коней. Взгляните под увеличительным стеклом на деятельность Сороса и иже с ним — какая мощная архитектура по разложению нашего, и не только, государства была им заложена. Вот это схемы! Но то, что нас не убивает, делает сильней.
Актер Игорь Петренко во время награждения бойцов 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС РФ государственными наградами на территории ЛНР
— Вы говорили, что вам жалко уехавших из России артистов. Как думаете, имеет ли человек право передумать и вернуться?
— Мы умеем прощать. После развала СССР наступили смутные времена, в результате которых мы практически потеряли несколько поколений. Многие заблудились. Но если заблудшие встали рядом с врагом и из своих творческих орудий стали бить по нам, то это уже осознанный поступок, а раз осознанный, значит уже враг. И шкала искупления тут уже другая.
Игорь Петренко в роли доктора Борменталя на пресс-показе спектакля по роману М. Булгакова "Собачье сердце" в постановке Алексея Дубровского в Малом театре
— Игорь, у вас очень насыщенный съемочный график — в год выходит по несколько проектов. Какой наиболее действенный способ для вас переключиться и разгрузить голову?
— В первую очередь это сон — для восстановления физических сил. Но работа связана с эмоциями, с психикой, и, конечно, бывает, наступает и опустошение, и апатия. Но тут уже помогают в первую очередь семья и близкие. Ну и, конечно, прогулки. Счастье, когда есть возможность побродить по лесу, послушать природу, напитаться. Люблю бродить и по центру Москвы. Это лучший город земли, и это факт.
Актер Игорь Петренко на гала-концерте, посвященном 200-летию со дня рождения А. Н. Островского на сцене Малого театра в Москве
— Узнают же?
— Да по-разному бывает. Но все же хожу свободно. Каждая встреча с кем-либо из людей, которые видят идущего персонажа из запомнившегося им фильма, становится хорошим обменом энергией. А так, каждый занят собой, своей жизнью, если специально не привлекать внимание, то никому ты особо не нужен.
— У вас нет таких фанатов, которые за кулисы ломятся?
— Таких одержимых нет. Да и у нас, как в шоу-бизнесе, автобусы не раскачивают. Хотя, рассказывали, что, когда играл Смоктуновский на сцене театра, то в этот момент дежурила конная полиция. Не знаю, то ли играть хуже стали, то ли людям просто некогда. Время сильно сжалось, и вокруг перенасыщение информацией. А, может, поменялись ценности и приоритеты.
Актер Игорь Петренко и его супруга Кристина Бродская на премьере фильма "Небо" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве
— В Сети и желтой прессе часто обсуждают не только ваши работы, но и личную жизнь. Как абстрагируетесь от хейта? Переживаете?
— Переживаю, конечно. Но стараюсь внутренне закрываться от всего этого, можно сказать, уже научился: думаю, все проходит, пройдет и это. Знаете, это просто другая сторона известности. К сожалению, тут ничего не поделаешь. А культура зарабатывания денег на сплетнях, грязных статьях и репортажах пришла к нам с Запада. У нас до этого писали о людях, о которых стоило писать, о людях, которые были настоящими ориентирами.
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