https://ria.ru/20240305/pamyat-1931254664.html

На фестивале молодежи почтили память Героя России "Вохи"

На фестивале молодежи почтили память Героя России "Вохи" - РИА Новости, 05.03.2024

На фестивале молодежи почтили память Героя России "Вохи"

Делегация из ДНР на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе в ночь на годовщину гибели почтила память командира батальона "Спарта" Владимира Жоги с позывным... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T16:16

2024-03-05T16:16

2024-03-05T16:17

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Делегация из ДНР на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе в ночь на годовщину гибели почтила память командира батальона "Спарта" Владимира Жоги с позывным "Воха", сообщили в министерстве молодежной политики ДНР. Участники акции выстроились в позывной "Воха" и зажгли фонарики. "Для нас, участников из ДНР, очень важно именно здесь и сегодня почтить память Владимира Жоги – человека, который отдал свою жизнь за будущее Донбасса. Благодаря мужеству и стойкости наших военнослужащих, молодежь республики может сегодня участвовать в таких крупных мероприятиях, как Всемирный фестиваль молодежи, учиться, развиваться, воплощать свои идеи и мечты. Именно поэтому так важно, где бы мы не находились, всегда помнить о жертвах наших героев", - заявил руководитель делегации ДНР на фестивале Ростислав Горбачёв. Владимир Жога родился 26 мая 1993 в Донецке. Командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" Донецкой Народной Республики. Герой ДНР и России (посмертно). Погиб в Волновахе 5 марта 2022 года, "обеспечивая выход из этого населенного пункта мирных жителей". Похоронен на Аллее Героев кладбища "Донецкое море". Жога стал первым иностранным военнослужащим, а также первым военнослужащим ДНР, удостоенным звания Героя России. Его именем названа главная улица в Волновахе, которая после 2014 года носила название одного из подразделений украинской армии. В мае 2022 года в честь Жоги был открыт бюст в центре Донецка на Аллее Героев. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240215/donetsk-1927499506.html

https://ria.ru/20231222/svo-1917591731.html

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донецкая народная республика, россия, владимир путин, владимир жога, донецк, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество