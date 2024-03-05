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Глава БАПОР рассказал о истязаниях палестинцев в Израиле
Глава БАПОР рассказал о истязаниях палестинцев в Израиле - РИА Новости, 05.03.2024
Глава БАПОР рассказал о истязаниях палестинцев в Израиле
Ближневосточное агентство ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) направило в правозащитные структуры закрытый доклад, в котором... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T05:00
2024-03-05T05:00
2024-03-05T05:00
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ООН, 5 мар – РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) направило в правозащитные структуры закрытый доклад, в котором приведены показания сотен палестинцев, вернувшихся из плена в Израиле, – люди рассказывают о том, что их фотографировали голыми, не давали неделями посещать туалет, унижали, лишали сна, угрожали электричеством, пугали собаками, заявил на пресс-конференции глава агентства Филиппе Лазарини. "Есть доклад, которые не опубликован о сотнях удерживаемых, которые были освобождены. Они были освобождены через Керем-Шалом. Мы видели, как эти люди возвращались из плена – кто-то после пары недель, кто-то после пары месяцев. Большинство из них возвращаются полностью травмированными тем, через что им пришлось пройти", - сказал Лаззарини. По его словам, некоторых из них сотрудники БАПОР опросили. "И у нас действительно есть внутренний доклад о том, что они пережили. И этот доклад сейчас направлен соответствующим правозащитным структурам, которые занимаются удерживаемыми лицами", - отметил он. "Весьма разнообразный перечень случаев жестокого обращения. Мы слышали рассказы о том, что людей не только систематически унижали, но также слышали много о том, что людей заставляли быть голыми, фотографировали их голыми, словесно оскорбляли, подвергали психологическому насилию, угрожали пыткой электричеством", - рассказал Лаззарини. По его словам, некоторых палестинцев лишали сна - использовался сильный шум для того, чтобы не дать людям спать. "Слышали про использование собак для устрашения людей. Так что есть значительное число случаев оказания давления на людей", - отметил он. "Когда я был в Газе 16 января, я слышал о ряде унизительных ситуаций, когда людей заставляли находиться в подгузниках и они не могли посетить туалет в течение дней, если не недель. И это могло коснуться людей в возрасте от15 до старше 80 лет", - поделился Лаззарини.
https://ria.ru/20240304/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, оон, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, ООН, БАПОР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Глава БАПОР рассказал о истязаниях палестинцев в Израиле
Глава БАПОР рассказал о истязаниях сотен палестинцев во время плена в Израиле
ООН, 5 мар – РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) направило в правозащитные структуры закрытый доклад, в котором приведены показания сотен палестинцев, вернувшихся из плена в Израиле, – люди рассказывают о том, что их фотографировали голыми, не давали неделями посещать туалет, унижали, лишали сна, угрожали электричеством, пугали собаками, заявил на пресс-конференции глава агентства Филиппе Лазарини.
«
"Есть доклад, которые не опубликован о сотнях удерживаемых, которые были освобождены. Они были освобождены через Керем-Шалом. Мы видели, как эти люди возвращались из плена – кто-то после пары недель, кто-то после пары месяцев. Большинство из них возвращаются полностью травмированными тем, через что им пришлось пройти", - сказал Лаззарини.
По его словам, некоторых из них сотрудники БАПОР
опросили.
"И у нас действительно есть внутренний доклад о том, что они пережили. И этот доклад сейчас направлен соответствующим правозащитным структурам, которые занимаются удерживаемыми лицами", - отметил он.
"Весьма разнообразный перечень случаев жестокого обращения. Мы слышали рассказы о том, что людей не только систематически унижали, но также слышали много о том, что людей заставляли быть голыми, фотографировали их голыми, словесно оскорбляли, подвергали психологическому насилию, угрожали пыткой электричеством", - рассказал Лаззарини.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
По его словам, некоторых палестинцев лишали сна - использовался сильный шум для того, чтобы не дать людям спать. "Слышали про использование собак для устрашения людей. Так что есть значительное число случаев оказания давления на людей", - отметил он.
"Когда я был в Газе 16 января, я слышал о ряде унизительных ситуаций, когда людей заставляли находиться в подгузниках и они не могли посетить туалет в течение дней, если не недель. И это могло коснуться людей в возрасте от15 до старше 80 лет", - поделился Лаззарини.
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