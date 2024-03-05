https://ria.ru/20240305/palestina-1931126982.html

Глава БАПОР рассказал о истязаниях палестинцев в Израиле

Глава БАПОР рассказал о истязаниях палестинцев в Израиле - РИА Новости, 05.03.2024

Глава БАПОР рассказал о истязаниях палестинцев в Израиле

Ближневосточное агентство ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) направило в правозащитные структуры закрытый доклад, в котором... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T05:00

2024-03-05T05:00

2024-03-05T05:00

в мире

израиль

оон

бапор

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911934209_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4932ce7a0dd3f861bcca5d301d8c7243.jpg

ООН, 5 мар – РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) направило в правозащитные структуры закрытый доклад, в котором приведены показания сотен палестинцев, вернувшихся из плена в Израиле, – люди рассказывают о том, что их фотографировали голыми, не давали неделями посещать туалет, унижали, лишали сна, угрожали электричеством, пугали собаками, заявил на пресс-конференции глава агентства Филиппе Лазарини. "Есть доклад, которые не опубликован о сотнях удерживаемых, которые были освобождены. Они были освобождены через Керем-Шалом. Мы видели, как эти люди возвращались из плена – кто-то после пары недель, кто-то после пары месяцев. Большинство из них возвращаются полностью травмированными тем, через что им пришлось пройти", - сказал Лаззарини. По его словам, некоторых из них сотрудники БАПОР опросили. "И у нас действительно есть внутренний доклад о том, что они пережили. И этот доклад сейчас направлен соответствующим правозащитным структурам, которые занимаются удерживаемыми лицами", - отметил он. "Весьма разнообразный перечень случаев жестокого обращения. Мы слышали рассказы о том, что людей не только систематически унижали, но также слышали много о том, что людей заставляли быть голыми, фотографировали их голыми, словесно оскорбляли, подвергали психологическому насилию, угрожали пыткой электричеством", - рассказал Лаззарини. По его словам, некоторых палестинцев лишали сна - использовался сильный шум для того, чтобы не дать людям спать. "Слышали про использование собак для устрашения людей. Так что есть значительное число случаев оказания давления на людей", - отметил он. "Когда я был в Газе 16 января, я слышал о ряде унизительных ситуаций, когда людей заставляли находиться в подгузниках и они не могли посетить туалет в течение дней, если не недель. И это могло коснуться людей в возрасте от15 до старше 80 лет", - поделился Лаззарини.

https://ria.ru/20240304/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240304/peregovory-1930907005.html

израиль

палестина

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, оон, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа