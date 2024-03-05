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Заявление Остина о войне с Россией привело экс-разведчика в ярость - РИА Новости, 05.03.2024
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07:09 05.03.2024 (обновлено: 10:44 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/ostin-1931131688.html
Заявление Остина о войне с Россией привело экс-разведчика в ярость
Заявление Остина о войне с Россией привело экс-разведчика в ярость - РИА Новости, 05.03.2024
Заявление Остина о войне с Россией привело экс-разведчика в ярость
Глава Пентагона Ллойд Остин нагло соврал конгрессменам, когда заявил о возможной войне между Россией и НАТО, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T07:09
2024-03-05T10:44
в мире
россия
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ллойд остин
скотт риттер
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин нагло соврал конгрессменам, когда заявил о возможной войне между Россией и НАТО, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Как ранее сказал Остин в ходе слушаний в палате представителей конгресса США, поражение Украины грозит прямым военным столкновением между Россией и НАТО."Я хотел бы быть членом конгресса и спросить у него: «Простите, секретарь Остин, вы сказали, что знаете о том, что собирается делать Россия? &lt;...&gt; Вы говорите, что знаете, значит, вы либо лжете, либо знаете нечто такое, о чем необходимо знать и нам». &lt;..&gt; И ответ: он ничего не знает, потому что придумал эту чушь", — возмутился экс-разведчик.Риттер отметил, что заявления официальных лиц стран НАТО о якобы грядущем вторжении России строятся не на знании планов Кремля, а на слепой вере. Любой, кто сколь-нибудь понимает позицию Москвы, знает, что российская армия не станет вторгаться в Польшу, страны Прибалтики или любые другие государства НАТО, добавил он.&quot;Это конфликт, который начался и закончится на Украине&quot;, — выразил мнение аналитик.В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы российская сторона отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
https://ria.ru/20240229/mid-1930351793.html
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в мире, россия, сша, ллойд остин, скотт риттер, нато, министерство обороны сша, украина, польша
В мире, Россия, США, Ллойд Остин, Скотт Риттер, НАТО, Министерство обороны США, Украина, Польша
Заявление Остина о войне с Россией привело экс-разведчика в ярость

Экс-разведчик США Риттер: Остин нагло врет о войне России с НАТО

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГлава Пентагоны Ллойд Остин выступает на слушаниях в палате представителей конгресса США
Глава Пентагоны Ллойд Остин выступает на слушаниях в палате представителей конгресса США - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Глава Пентагоны Ллойд Остин выступает на слушаниях в палате представителей конгресса США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин нагло соврал конгрессменам, когда заявил о возможной войне между Россией и НАТО, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Как ранее сказал Остин в ходе слушаний в палате представителей конгресса США, поражение Украины грозит прямым военным столкновением между Россией и НАТО.
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Захарова ответила на слова Остина о возможном столкновении России и НАТО
29 февраля, 20:46
"Я хотел бы быть членом конгресса и спросить у него: «Простите, секретарь Остин, вы сказали, что знаете о том, что собирается делать Россия? <...> Вы говорите, что знаете, значит, вы либо лжете, либо знаете нечто такое, о чем необходимо знать и нам». <..> И ответ: он ничего не знает, потому что придумал эту чушь", — возмутился экс-разведчик.
Риттер отметил, что заявления официальных лиц стран НАТО о якобы грядущем вторжении России строятся не на знании планов Кремля, а на слепой вере. Любой, кто сколь-нибудь понимает позицию Москвы, знает, что российская армия не станет вторгаться в Польшу, страны Прибалтики или любые другие государства НАТО, добавил он.
«

"Это конфликт, который начался и закончится на Украине", — выразил мнение аналитик.

В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы российская сторона отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Пушков резко ответил на слова Остина о войне с Россией
1 марта, 06:47
 
В миреРоссияСШАЛлойд ОстинСкотт РиттерНАТОМинистерство обороны СШАУкраинаПольша
 
 
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