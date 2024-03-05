https://ria.ru/20240305/ostin-1931131688.html

Заявление Остина о войне с Россией привело экс-разведчика в ярость

Заявление Остина о войне с Россией привело экс-разведчика в ярость - РИА Новости, 05.03.2024

Заявление Остина о войне с Россией привело экс-разведчика в ярость

Глава Пентагона Ллойд Остин нагло соврал конгрессменам, когда заявил о возможной войне между Россией и НАТО, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T07:09

2024-03-05T07:09

2024-03-05T10:44

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ллойд остин

скотт риттер

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин нагло соврал конгрессменам, когда заявил о возможной войне между Россией и НАТО, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Как ранее сказал Остин в ходе слушаний в палате представителей конгресса США, поражение Украины грозит прямым военным столкновением между Россией и НАТО."Я хотел бы быть членом конгресса и спросить у него: «Простите, секретарь Остин, вы сказали, что знаете о том, что собирается делать Россия? <...> Вы говорите, что знаете, значит, вы либо лжете, либо знаете нечто такое, о чем необходимо знать и нам». <..> И ответ: он ничего не знает, потому что придумал эту чушь", — возмутился экс-разведчик.Риттер отметил, что заявления официальных лиц стран НАТО о якобы грядущем вторжении России строятся не на знании планов Кремля, а на слепой вере. Любой, кто сколь-нибудь понимает позицию Москвы, знает, что российская армия не станет вторгаться в Польшу, страны Прибалтики или любые другие государства НАТО, добавил он."Это конфликт, который начался и закончится на Украине", — выразил мнение аналитик.В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы российская сторона отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

https://ria.ru/20240229/mid-1930351793.html

https://ria.ru/20240301/pushkov-1930388973.html

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в мире, россия, сша, ллойд остин, скотт риттер, нато, министерство обороны сша, украина, польша