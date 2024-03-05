Рейтинг@Mail.ru
Орбан заявил о конце гегемонии Запада и формировании нового миропорядка - РИА Новости, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 05.03.2024 (обновлено: 16:29 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/orban-1931213249.html
Орбан заявил о конце гегемонии Запада и формировании нового миропорядка
Орбан заявил о конце гегемонии Запада и формировании нового миропорядка - РИА Новости, 05.03.2024
Орбан заявил о конце гегемонии Запада и формировании нового миропорядка
Гегемония западных стран подошла к концу, сейчас формируется новый мировой порядок, привело слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана агентство MTI. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T14:11
2024-03-05T16:29
в мире
венгрия
россия
украина
виктор орбан
нато
москва
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781664902_0:0:2797:1573_1920x0_80_0_0_555d8b5506d6b384b015b22047bc1672.jpg
БУДАПЕШТ, 5 мар — РИА Новости. Гегемония западных стран подошла к концу, сейчас формируется новый мировой порядок, привело слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана агентство MTI."Гегемония Запада закончилась, сегодня это уже никто не оспаривает, это хорошо подтверждается данными. Формируется новый мировой порядок, ситуацию необходимо постоянно оценивать и анализировать", — заявил он на встрече с венгерскими послами.Премьер указал на попытки расколоть мир на геополитические блоки. При этом огромное давление оказывают на такие страны, как Венгрия, которые отстаивают суверенитет."При членстве в блоке очень ограничено пространство для маневра, поэтому, хотя Венгрия и заинтересована в членстве в Евросоюзе и НАТО, разделение на блоки не в ее интересах. Поэтому мы будем укреплять наш союз с другими странами, отстаивающими суверенитет", — отметил Орбан.Накануне Орбан заявил, что Венгрия хочет наращивать сотрудничество с Москвой в сферах, не затронутых санкциями. По словам премьера, после завершения конфликта на Украине экономическая жизнь продолжится, а российский рынок важен для его страны.Кроме того, Будапешт рассчитывает развивать отношения с отстаивающими свой суверенитет Австрией, Словакией и Сербией в рамках нового объединения, которое не заменит Вышеградскую четверку, а будет существовать параллельно с ней.Владимир Путин неоднократно критиковал пропагандируемый Западом "мировой порядок, основанный на правилах", называя его нонсенсом. По его словам, этих правил никто не видел и не писал, что дает возможность приверженцам подобного колониального подхода придумывать их от случая к случаю ради своей выгоды.Российский лидер подчеркивал, что многополярный миропорядок укрепляется, и это неизбежный процесс, поскольку уродливая по своей сути неоколониальная мировая система прекратила существование.При этом глава государства указывал на необходимость создать новый мировой порядок, в основу которого лягут принципы открытости экономики, справедливости для всех, коллективных решений и учета интересов всех государств.
https://ria.ru/20240104/poryadok-1919602071.html
https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html
https://ria.ru/20240305/sanktsii-1931089691.html
https://ria.ru/20240204/ukraina-1925300931.html
венгрия
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781664902_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_af65cf71f8f07b96af7a4a2a5272dff4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, россия, украина, виктор орбан, нато, москва, владимир путин
В мире, Венгрия, Россия, Украина, Виктор Орбан, НАТО, Москва, Владимир Путин
Орбан заявил о конце гегемонии Запада и формировании нового миропорядка

Орбан: гегемония Запада закончилась, сейчас формируется новый мировой порядок

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 5 мар — РИА Новости. Гегемония западных стран подошла к концу, сейчас формируется новый мировой порядок, привело слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана агентство MTI.
"Гегемония Запада закончилась, сегодня это уже никто не оспаривает, это хорошо подтверждается данными. Формируется новый мировой порядок, ситуацию необходимо постоянно оценивать и анализировать", — заявил он на встрече с венгерскими послами.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Новый мировой порядок оказался в руках России
4 января, 08:00
Премьер указал на попытки расколоть мир на геополитические блоки. При этом огромное давление оказывают на такие страны, как Венгрия, которые отстаивают суверенитет.
"При членстве в блоке очень ограничено пространство для маневра, поэтому, хотя Венгрия и заинтересована в членстве в Евросоюзе и НАТО, разделение на блоки не в ее интересах. Поэтому мы будем укреплять наш союз с другими странами, отстаивающими суверенитет", — отметил Орбан.
Российские флаги - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Россия виновата в том, что Запад не может напугать нами остальной мир
27 февраля, 08:00
Накануне Орбан заявил, что Венгрия хочет наращивать сотрудничество с Москвой в сферах, не затронутых санкциями. По словам премьера, после завершения конфликта на Украине экономическая жизнь продолжится, а российский рынок важен для его страны.
Кроме того, Будапешт рассчитывает развивать отношения с отстаивающими свой суверенитет Австрией, Словакией и Сербией в рамках нового объединения, которое не заменит Вышеградскую четверку, а будет существовать параллельно с ней.
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
"Полная блокировка": Европа потребовала "отменить" Россию
Вчера, 08:00
Владимир Путин неоднократно критиковал пропагандируемый Западом "мировой порядок, основанный на правилах", называя его нонсенсом. По его словам, этих правил никто не видел и не писал, что дает возможность приверженцам подобного колониального подхода придумывать их от случая к случаю ради своей выгоды.
Российский лидер подчеркивал, что многополярный миропорядок укрепляется, и это неизбежный процесс, поскольку уродливая по своей сути неоколониальная мировая система прекратила существование.
При этом глава государства указывал на необходимость создать новый мировой порядок, в основу которого лягут принципы открытости экономики, справедливости для всех, коллективных решений и учета интересов всех государств.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Будущее России. Названы последствия поражения Украины
4 февраля, 10:21
 
В миреВенгрияРоссияУкраинаВиктор ОрбанНАТОМоскваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала