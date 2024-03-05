Орбан заявил о конце гегемонии Запада и формировании нового миропорядка
Орбан: гегемония Запада закончилась, сейчас формируется новый мировой порядок
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 5 мар — РИА Новости. Гегемония западных стран подошла к концу, сейчас формируется новый мировой порядок, привело слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана агентство MTI.
"Гегемония Запада закончилась, сегодня это уже никто не оспаривает, это хорошо подтверждается данными. Формируется новый мировой порядок, ситуацию необходимо постоянно оценивать и анализировать", — заявил он на встрече с венгерскими послами.
Премьер указал на попытки расколоть мир на геополитические блоки. При этом огромное давление оказывают на такие страны, как Венгрия, которые отстаивают суверенитет.
"При членстве в блоке очень ограничено пространство для маневра, поэтому, хотя Венгрия и заинтересована в членстве в Евросоюзе и НАТО, разделение на блоки не в ее интересах. Поэтому мы будем укреплять наш союз с другими странами, отстаивающими суверенитет", — отметил Орбан.
Накануне Орбан заявил, что Венгрия хочет наращивать сотрудничество с Москвой в сферах, не затронутых санкциями. По словам премьера, после завершения конфликта на Украине экономическая жизнь продолжится, а российский рынок важен для его страны.
Кроме того, Будапешт рассчитывает развивать отношения с отстаивающими свой суверенитет Австрией, Словакией и Сербией в рамках нового объединения, которое не заменит Вышеградскую четверку, а будет существовать параллельно с ней.
Владимир Путин неоднократно критиковал пропагандируемый Западом "мировой порядок, основанный на правилах", называя его нонсенсом. По его словам, этих правил никто не видел и не писал, что дает возможность приверженцам подобного колониального подхода придумывать их от случая к случаю ради своей выгоды.
Российский лидер подчеркивал, что многополярный миропорядок укрепляется, и это неизбежный процесс, поскольку уродливая по своей сути неоколониальная мировая система прекратила существование.
При этом глава государства указывал на необходимость создать новый мировой порядок, в основу которого лягут принципы открытости экономики, справедливости для всех, коллективных решений и учета интересов всех государств.