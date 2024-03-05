https://ria.ru/20240305/orban-1931213249.html

Орбан заявил о конце гегемонии Запада и формировании нового миропорядка

Орбан заявил о конце гегемонии Запада и формировании нового миропорядка - РИА Новости, 05.03.2024

Орбан заявил о конце гегемонии Запада и формировании нового миропорядка

Гегемония западных стран подошла к концу, сейчас формируется новый мировой порядок, привело слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана агентство MTI. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T14:11

2024-03-05T14:11

2024-03-05T16:29

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БУДАПЕШТ, 5 мар — РИА Новости. Гегемония западных стран подошла к концу, сейчас формируется новый мировой порядок, привело слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана агентство MTI."Гегемония Запада закончилась, сегодня это уже никто не оспаривает, это хорошо подтверждается данными. Формируется новый мировой порядок, ситуацию необходимо постоянно оценивать и анализировать", — заявил он на встрече с венгерскими послами.Премьер указал на попытки расколоть мир на геополитические блоки. При этом огромное давление оказывают на такие страны, как Венгрия, которые отстаивают суверенитет."При членстве в блоке очень ограничено пространство для маневра, поэтому, хотя Венгрия и заинтересована в членстве в Евросоюзе и НАТО, разделение на блоки не в ее интересах. Поэтому мы будем укреплять наш союз с другими странами, отстаивающими суверенитет", — отметил Орбан.Накануне Орбан заявил, что Венгрия хочет наращивать сотрудничество с Москвой в сферах, не затронутых санкциями. По словам премьера, после завершения конфликта на Украине экономическая жизнь продолжится, а российский рынок важен для его страны.Кроме того, Будапешт рассчитывает развивать отношения с отстаивающими свой суверенитет Австрией, Словакией и Сербией в рамках нового объединения, которое не заменит Вышеградскую четверку, а будет существовать параллельно с ней.Владимир Путин неоднократно критиковал пропагандируемый Западом "мировой порядок, основанный на правилах", называя его нонсенсом. По его словам, этих правил никто не видел и не писал, что дает возможность приверженцам подобного колониального подхода придумывать их от случая к случаю ради своей выгоды.Российский лидер подчеркивал, что многополярный миропорядок укрепляется, и это неизбежный процесс, поскольку уродливая по своей сути неоколониальная мировая система прекратила существование.При этом глава государства указывал на необходимость создать новый мировой порядок, в основу которого лягут принципы открытости экономики, справедливости для всех, коллективных решений и учета интересов всех государств.

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https://ria.ru/20240305/sanktsii-1931089691.html

https://ria.ru/20240204/ukraina-1925300931.html

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в мире, венгрия, россия, украина, виктор орбан, нато, москва, владимир путин