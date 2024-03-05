https://ria.ru/20240305/opros-1931302608.html

Опрос показал отношение украинцев к работе офиса Зеленского

Опрос показал отношение украинцев к работе офиса Зеленского - РИА Новости, 05.03.2024

Опрос показал отношение украинцев к работе офиса Зеленского

Почти 60 процентов жителей Украины негативно оценивают работу офиса Владимира Зеленского, свидетельствуют данные опроса социологической компании SOCIS. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T18:52

2024-03-05T18:52

2024-03-05T18:52

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

в мире

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Почти 60 процентов жителей Украины негативно оценивают работу офиса Владимира Зеленского, свидетельствуют данные опроса социологической компании SOCIS. "В течение последних пяти лет украинцы оценивают работу офиса Зеленского положительной - 27,6%, а 58,3% - отрицательной. Наиболее негативно граждане оценивают работу Верховной рады (77,1%) и судов (68,4%)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского издания "Цензор". Кроме того, 48,3% опрошенных считают работу Зеленского неэффективной или малоэффективной. Наиболее негативно граждане оценивают работу кабинета министров - 73,7% считают ее малоэффективной или вообще неэффективной, и всего 16,8% считают работу правительства эффективной. Опрос проводился с 22 февраля по 1 марта 2024 года с гражданами старше 18 лет. В общей сложности было опрошено 3 тысячи респондентов, проживающих на территории Украины. Статистическая погрешность составила 2,1%.

https://ria.ru/20240301/ukraina-1930186622.html

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украина, владимир зеленский, верховная рада украины, в мире