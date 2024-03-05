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Опрос показал отношение украинцев к работе офиса Зеленского - РИА Новости, 05.03.2024
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18:52 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/opros-1931302608.html
Опрос показал отношение украинцев к работе офиса Зеленского
Опрос показал отношение украинцев к работе офиса Зеленского - РИА Новости, 05.03.2024
Опрос показал отношение украинцев к работе офиса Зеленского
Почти 60 процентов жителей Украины негативно оценивают работу офиса Владимира Зеленского, свидетельствуют данные опроса социологической компании SOCIS. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T18:52
2024-03-05T18:52
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Почти 60 процентов жителей Украины негативно оценивают работу офиса Владимира Зеленского, свидетельствуют данные опроса социологической компании SOCIS. "В течение последних пяти лет украинцы оценивают работу офиса Зеленского положительной - 27,6%, а 58,3% - отрицательной. Наиболее негативно граждане оценивают работу Верховной рады (77,1%) и судов (68,4%)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского издания "Цензор". Кроме того, 48,3% опрошенных считают работу Зеленского неэффективной или малоэффективной. Наиболее негативно граждане оценивают работу кабинета министров - 73,7% считают ее малоэффективной или вообще неэффективной, и всего 16,8% считают работу правительства эффективной. Опрос проводился с 22 февраля по 1 марта 2024 года с гражданами старше 18 лет. В общей сложности было опрошено 3 тысячи респондентов, проживающих на территории Украины. Статистическая погрешность составила 2,1%.
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украина, владимир зеленский, верховная рада украины, в мире
Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, В мире
Опрос показал отношение украинцев к работе офиса Зеленского

SOCIS: 58,3% жителей Украины негативно оценили работу офиса Зеленского

© AP Photo / Wolfgang RattayПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Почти 60 процентов жителей Украины негативно оценивают работу офиса Владимира Зеленского, свидетельствуют данные опроса социологической компании SOCIS.
"В течение последних пяти лет украинцы оценивают работу офиса Зеленского положительной - 27,6%, а 58,3% - отрицательной. Наиболее негативно граждане оценивают работу Верховной рады (77,1%) и судов (68,4%)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского издания "Цензор".
Кроме того, 48,3% опрошенных считают работу Зеленского неэффективной или малоэффективной.
Наиболее негативно граждане оценивают работу кабинета министров - 73,7% считают ее малоэффективной или вообще неэффективной, и всего 16,8% считают работу правительства эффективной.
Опрос проводился с 22 февраля по 1 марта 2024 года с гражданами старше 18 лет. В общей сложности было опрошено 3 тысячи респондентов, проживающих на территории Украины. Статистическая погрешность составила 2,1%.
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