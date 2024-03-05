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Путин заявил, что Россия не планирует бесконечно "задирать цены" на нефть - РИА Новости, 05.03.2024
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19:43 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/opek-1931312062.html
Путин заявил, что Россия не планирует бесконечно "задирать цены" на нефть
Путин заявил, что Россия не планирует бесконечно "задирать цены" на нефть - РИА Новости, 05.03.2024
Путин заявил, что Россия не планирует бесконечно "задирать цены" на нефть
Президент России Владимир Путин, говоря о работе РФ в формате ОПЕК+, заявил, что нет планов "задирать цены бесконечно", но есть желание добиться стабильности,... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T19:43
2024-03-05T19:43
экономика
цены на нефть
россия
владимир путин
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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о работе РФ в формате ОПЕК+, заявил, что нет планов "задирать цены бесконечно", но есть желание добиться стабильности, пока это удается. "В свое время ОПЕК и создали, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. А мы, если не вошли в ОПЕК, то, вы знаете, сейчас существует такая неформальная структура, как ОПЕК+, то есть Россия и некоторые другие страны, которые в ОПЕК не входят", - сказал Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса. Президент добавил, что это позволяет регулировать цены рынка. "Мы не собираемся задирать цены бесконечно, потому что это плохо отражается на производителях и плохо отражается на потребителях. Но мы хотим добиться стабильности, и нам это пока удается. Я думаю, что... надо вообще "поглубже" и "поширше" посмотреть на проблему, не только на создание какой-то еще биржи в рамках БРИКС, но понимаете, на что я намекаю, да?" - добавил он.
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экономика, цены на нефть, россия, владимир путин, опек
Экономика, Цены на нефть, Россия, Владимир Путин, ОПЕК
Путин заявил, что Россия не планирует бесконечно "задирать цены" на нефть

Путин: Россия в ОПЕК+ не планирует задирать цены, но хочет стабильности

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о работе РФ в формате ОПЕК+, заявил, что нет планов "задирать цены бесконечно", но есть желание добиться стабильности, пока это удается.
"В свое время ОПЕК и создали, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. А мы, если не вошли в ОПЕК, то, вы знаете, сейчас существует такая неформальная структура, как ОПЕК+, то есть Россия и некоторые другие страны, которые в ОПЕК не входят", - сказал Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса.
Президент добавил, что это позволяет регулировать цены рынка. "Мы не собираемся задирать цены бесконечно, потому что это плохо отражается на производителях и плохо отражается на потребителях. Но мы хотим добиться стабильности, и нам это пока удается. Я думаю, что... надо вообще "поглубже" и "поширше" посмотреть на проблему, не только на создание какой-то еще биржи в рамках БРИКС, но понимаете, на что я намекаю, да?" - добавил он.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияВладимир ПутинОПЕК
 
 
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