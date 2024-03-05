https://ria.ru/20240305/opek-1931312062.html

Путин заявил, что Россия не планирует бесконечно "задирать цены" на нефть

Путин заявил, что Россия не планирует бесконечно "задирать цены" на нефть - РИА Новости, 05.03.2024

Путин заявил, что Россия не планирует бесконечно "задирать цены" на нефть

Президент России Владимир Путин, говоря о работе РФ в формате ОПЕК+, заявил, что нет планов "задирать цены бесконечно", но есть желание добиться стабильности,... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T19:43

2024-03-05T19:43

2024-03-05T19:43

экономика

цены на нефть

россия

владимир путин

опек

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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о работе РФ в формате ОПЕК+, заявил, что нет планов "задирать цены бесконечно", но есть желание добиться стабильности, пока это удается. "В свое время ОПЕК и создали, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. А мы, если не вошли в ОПЕК, то, вы знаете, сейчас существует такая неформальная структура, как ОПЕК+, то есть Россия и некоторые другие страны, которые в ОПЕК не входят", - сказал Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса. Президент добавил, что это позволяет регулировать цены рынка. "Мы не собираемся задирать цены бесконечно, потому что это плохо отражается на производителях и плохо отражается на потребителях. Но мы хотим добиться стабильности, и нам это пока удается. Я думаю, что... надо вообще "поглубже" и "поширше" посмотреть на проблему, не только на создание какой-то еще биржи в рамках БРИКС, но понимаете, на что я намекаю, да?" - добавил он.

https://ria.ru/20240229/benzin-1930323834.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, россия, владимир путин, опек