СБУ начала обыски у священника Черкасской епархии УПЦ
СБУ начала обыски у священника Черкасской епархии УПЦ из-за видео об РФ
© Фото : СБУСотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины проводит обыски у священника Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви Бориса Бродовского из-за публикации видео в соцсетях, якобы оправдывающих РФ, сообщил глава юридического отдела епархии протоиерей Георгий Пограничный.
"Сотрудники СБУ пришли с обыском к заштатному священнику Черкасской епархии УПЦ протоиерею Борису Бродовскому из-за того, что тот якобы репостил в соцсетях видео с "оправданием российской агрессии", - приводит слова протоирея сайт союза православных журналистов.
По его словам, обыски дома начали проводить утром, с тех пор связи со священником нет. "Мы пытались с ним связаться, но не можем дозвониться. Вероятно, сотрудники СБУ изъяли у отца Бориса телефон. Уже едем туда, будем выяснять ситуацию", - сказал юрист, при этом не исключив, что священнику могли уже вручить обвинение в "оправдании российской агрессии".
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".