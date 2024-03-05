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СБУ начала обыски у священника Черкасской епархии УПЦ

СБУ начала обыски у священника Черкасской епархии УПЦ - РИА Новости, 05.03.2024

СБУ начала обыски у священника Черкасской епархии УПЦ

Служба безопасности Украины проводит обыски у священника Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви Бориса Бродовского из-за публикации... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T14:02

2024-03-05T14:02

2024-03-05T14:02

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины проводит обыски у священника Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви Бориса Бродовского из-за публикации видео в соцсетях, якобы оправдывающих РФ, сообщил глава юридического отдела епархии протоиерей Георгий Пограничный. "Сотрудники СБУ пришли с обыском к заштатному священнику Черкасской епархии УПЦ протоиерею Борису Бродовскому из-за того, что тот якобы репостил в соцсетях видео с "оправданием российской агрессии", - приводит слова протоирея сайт союза православных журналистов. По его словам, обыски дома начали проводить утром, с тех пор связи со священником нет. "Мы пытались с ним связаться, но не можем дозвониться. Вероятно, сотрудники СБУ изъяли у отца Бориса телефон. Уже едем туда, будем выяснять ситуацию", - сказал юрист, при этом не исключив, что священнику могли уже вручить обвинение в "оправдании российской агрессии". Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".

https://ria.ru/20240229/ukraintsy-1930045140.html

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украина, служба безопасности украины, украинская православная церковь, русская православная церковь, россия, ситуация вокруг упц