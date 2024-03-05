Рейтинг@Mail.ru
СБУ начала обыски у священника Черкасской епархии УПЦ - РИА Новости, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:02 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/obyski-1931210765.html
СБУ начала обыски у священника Черкасской епархии УПЦ
СБУ начала обыски у священника Черкасской епархии УПЦ - РИА Новости, 05.03.2024
СБУ начала обыски у священника Черкасской епархии УПЦ
Служба безопасности Украины проводит обыски у священника Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви Бориса Бродовского из-за публикации... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T14:02
2024-03-05T14:02
религия
украина
служба безопасности украины
украинская православная церковь
русская православная церковь
россия
ситуация вокруг упц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838566472_0:111:853:591_1920x0_80_0_0_ca629255d2529b7059b1ceb8ad8a7811.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины проводит обыски у священника Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви Бориса Бродовского из-за публикации видео в соцсетях, якобы оправдывающих РФ, сообщил глава юридического отдела епархии протоиерей Георгий Пограничный. "Сотрудники СБУ пришли с обыском к заштатному священнику Черкасской епархии УПЦ протоиерею Борису Бродовскому из-за того, что тот якобы репостил в соцсетях видео с "оправданием российской агрессии", - приводит слова протоирея сайт союза православных журналистов. По его словам, обыски дома начали проводить утром, с тех пор связи со священником нет. "Мы пытались с ним связаться, но не можем дозвониться. Вероятно, сотрудники СБУ изъяли у отца Бориса телефон. Уже едем туда, будем выяснять ситуацию", - сказал юрист, при этом не исключив, что священнику могли уже вручить обвинение в "оправдании российской агрессии". Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".
https://ria.ru/20240229/ukraintsy-1930045140.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838566472_0:122:853:762_1920x0_80_0_0_4642baca2c33b44d5f7a2242045c9e24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, служба безопасности украины, украинская православная церковь, русская православная церковь, россия, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Служба безопасности Украины, Украинская православная церковь, Русская православная церковь, Россия, Ситуация вокруг УПЦ
СБУ начала обыски у священника Черкасской епархии УПЦ

СБУ начала обыски у священника Черкасской епархии УПЦ из-за видео об РФ

© Фото : СБУСотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины проводит обыски у священника Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви Бориса Бродовского из-за публикации видео в соцсетях, якобы оправдывающих РФ, сообщил глава юридического отдела епархии протоиерей Георгий Пограничный.
"Сотрудники СБУ пришли с обыском к заштатному священнику Черкасской епархии УПЦ протоиерею Борису Бродовскому из-за того, что тот якобы репостил в соцсетях видео с "оправданием российской агрессии", - приводит слова протоирея сайт союза православных журналистов.
По его словам, обыски дома начали проводить утром, с тех пор связи со священником нет. "Мы пытались с ним связаться, но не можем дозвониться. Вероятно, сотрудники СБУ изъяли у отца Бориса телефон. Уже едем туда, будем выяснять ситуацию", - сказал юрист, при этом не исключив, что священнику могли уже вручить обвинение в "оправдании российской агрессии".
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
"Гоголевский абсурд". Что начинается в Киеве
29 февраля, 08:00
 
РелигияУкраинаСлужба безопасности УкраиныУкраинская православная церковьРусская православная церковьРоссияСитуация вокруг УПЦ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала