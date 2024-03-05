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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 05.03.2024
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 20.40 выпустили три снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T23:18
2024-03-05T23:18
2024-03-05T23:18
специальная военная операция на украине
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нато
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происшествия
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска в 20.40 выпустили три снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сцкк, нато, донецкая народная республика, петровский район, донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, СЦКК, НАТО, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк, Происшествия
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили три снаряда по Петровскому району Донецка