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В ЛНР при ударе по городу Кременная получил повреждения детский сад
В ЛНР при ударе по городу Кременная получил повреждения детский сад - РИА Новости, 05.03.2024
В ЛНР при ударе по городу Кременная получил повреждения детский сад
Здание детского сада получило повреждения в результате удара по городу Кременная в ЛНР, сообщил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T17:44
2024-03-05T17:44
2024-03-05T17:49
специальная военная операция на украине
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луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЛУГАНСК, 5 мар - РИА Новости. Здание детского сада получило повреждения в результате удара по городу Кременная в ЛНР, сообщил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков. "Сообщаю вам о новом ударе, нанесенном украинскими вооруженными формированиями по нашему городу Кременная. В результате удара пострадало здание детского сада, произошло возгорание хозяйственных построек одного из жилых домостроений, а также пострадали соседние здания", - написал Третьяков в своем Telegram-канале. По его словам, во время атаки прибывшие спасатели из МЧС оказались под обстрелом и не смогли приступить к своевременному тушению пожара, однако сразу же после прекращения ударов оперативно приступили к тушению возгорания. Кроме того, Третьяков поблагодарил электриков, которые не взирая на опасность повторных ударов, оперативно устранили последствия обстрелов и восстановили электроснабжение в городе. "Эти постоянные атаки и разрушения наносят боль и страдания каждому из нас. Но мы не должны поддаваться отчаянию. Мы должны продолжать стоять вместе и справляться с трудностями, чтобы обеспечить безопасность и благополучие нашего округа", - добавил он.
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
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кременная, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В ЛНР при ударе по городу Кременная получил повреждения детский сад
Третьяков: в ЛНР при ударе по городу Кременная получил повреждения детский сад