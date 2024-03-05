https://ria.ru/20240305/obstrel-1931282333.html

В ЛНР при ударе по городу Кременная получил повреждения детский сад

В ЛНР при ударе по городу Кременная получил повреждения детский сад - РИА Новости, 05.03.2024

В ЛНР при ударе по городу Кременная получил повреждения детский сад

Здание детского сада получило повреждения в результате удара по городу Кременная в ЛНР, сообщил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T17:44

2024-03-05T17:44

2024-03-05T17:49

специальная военная операция на украине

кременная

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ЛУГАНСК, 5 мар - РИА Новости. Здание детского сада получило повреждения в результате удара по городу Кременная в ЛНР, сообщил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков. "Сообщаю вам о новом ударе, нанесенном украинскими вооруженными формированиями по нашему городу Кременная. В результате удара пострадало здание детского сада, произошло возгорание хозяйственных построек одного из жилых домостроений, а также пострадали соседние здания", - написал Третьяков в своем Telegram-канале. По его словам, во время атаки прибывшие спасатели из МЧС оказались под обстрелом и не смогли приступить к своевременному тушению пожара, однако сразу же после прекращения ударов оперативно приступили к тушению возгорания. Кроме того, Третьяков поблагодарил электриков, которые не взирая на опасность повторных ударов, оперативно устранили последствия обстрелов и восстановили электроснабжение в городе. "Эти постоянные атаки и разрушения наносят боль и страдания каждому из нас. Но мы не должны поддаваться отчаянию. Мы должны продолжать стоять вместе и справляться с трудностями, чтобы обеспечить безопасность и благополучие нашего округа", - добавил он.

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

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кременная, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия