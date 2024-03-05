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Мирный житель пострадал при обстреле Верхнеторецкого в ДНР
Мирный житель пострадал при обстреле Верхнеторецкого в ДНР - РИА Новости, 05.03.2024
Мирный житель пострадал при обстреле Верхнеторецкого в ДНР
Мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Верхнеторецкое в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T17:42
2024-03-05T17:42
2024-03-05T17:42
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Верхнеторецкое в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в Telegram-канале. "Сегодня в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) населенный пункт Верхнеторецкое (район трассы Ясиноватая - Горловка) ранение получил мужчина 1980 года рождения. Берегите себя и своих близких", - написал Шевченко. Верхнеторецкое находится примерно в 25 километрах к северу от Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ясиноватая
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ясиноватая, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Мирный житель пострадал при обстреле Верхнеторецкого в ДНР
Мэр Ясиноватой Шевченко: мужчина пострадал при обстреле Верхнеторецкого