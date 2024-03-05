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Мирный житель пострадал при обстреле Верхнеторецкого в ДНР - РИА Новости, 05.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:42 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/obstrel-1931281900.html
Мирный житель пострадал при обстреле Верхнеторецкого в ДНР
Мирный житель пострадал при обстреле Верхнеторецкого в ДНР - РИА Новости, 05.03.2024
Мирный житель пострадал при обстреле Верхнеторецкого в ДНР
Мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Верхнеторецкое в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T17:42
2024-03-05T17:42
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Верхнеторецкое в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в Telegram-канале. "Сегодня в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) населенный пункт Верхнеторецкое (район трассы Ясиноватая - Горловка) ранение получил мужчина 1980 года рождения. Берегите себя и своих близких", - написал Шевченко. Верхнеторецкое находится примерно в 25 километрах к северу от Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ясиноватая
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ясиноватая, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Мирный житель пострадал при обстреле Верхнеторецкого в ДНР

Мэр Ясиноватой Шевченко: мужчина пострадал при обстреле Верхнеторецкого

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Верхнеторецкое в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в Telegram-канале.
"Сегодня в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) населенный пункт Верхнеторецкое (район трассы Ясиноватая - Горловка) ранение получил мужчина 1980 года рождения. Берегите себя и своих близких", - написал Шевченко.
Верхнеторецкое находится примерно в 25 километрах к северу от Донецка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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