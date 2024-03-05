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При обстреле Горловки пострадало производственное здание - РИА Новости, 05.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:48 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/obstrel-1931241948.html
При обстреле Горловки пострадало производственное здание
При обстреле Горловки пострадало производственное здание - РИА Новости, 05.03.2024
При обстреле Горловки пострадало производственное здание
Украинский беспилотник сбросил бомбу в Горловке, получили повреждения здание предприятия "Вода Донбасса" и служебный автомобиль, сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T15:48
2024-03-05T15:48
специальная военная операция на украине
горловка
сцкк
вода донбасса
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил бомбу в Горловке, получили повреждения здание предприятия "Вода Донбасса" и служебный автомобиль, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 5 марта по состоянию на 14.00 поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов Республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): - в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА повреждено производственное здание и служебный автомобиль ГУП ДНР "Вода Донбасса", - говорится в сообщении представительства. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало, что ВСУ утром в 8.55 совершили атаку с использованием ударного беспилотника, сбросив на Горловку взрывоопасный предмет. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, сцкк, вода донбасса, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, СЦКК, Вода Донбасса, Донецкая Народная Республика, Происшествия
При обстреле Горловки пострадало производственное здание

Бомба с украинского беспилотника повредила здание "Воды Донбасса" в Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил бомбу в Горловке, получили повреждения здание предприятия "Вода Донбасса" и служебный автомобиль, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 5 марта по состоянию на 14.00 поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов Республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): - в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА повреждено производственное здание и служебный автомобиль ГУП ДНР "Вода Донбасса", - говорится в сообщении представительства.
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Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало, что ВСУ утром в 8.55 совершили атаку с использованием ударного беспилотника, сбросив на Горловку взрывоопасный предмет.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаСЦККВода ДонбассаДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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