https://ria.ru/20240305/obstrel-1931241948.html

При обстреле Горловки пострадало производственное здание

При обстреле Горловки пострадало производственное здание - РИА Новости, 05.03.2024

При обстреле Горловки пострадало производственное здание

Украинский беспилотник сбросил бомбу в Горловке, получили повреждения здание предприятия "Вода Донбасса" и служебный автомобиль, сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T15:48

2024-03-05T15:48

2024-03-05T15:48

специальная военная операция на украине

горловка

сцкк

вода донбасса

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил бомбу в Горловке, получили повреждения здание предприятия "Вода Донбасса" и служебный автомобиль, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 5 марта по состоянию на 14.00 поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов Республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): - в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА повреждено производственное здание и служебный автомобиль ГУП ДНР "Вода Донбасса", - говорится в сообщении представительства. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало, что ВСУ утром в 8.55 совершили атаку с использованием ударного беспилотника, сбросив на Горловку взрывоопасный предмет. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, сцкк, вода донбасса, донецкая народная республика, происшествия