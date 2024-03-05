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Украинский беспилотник атаковал село в Белгородской области - РИА Новости, 05.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:54 05.03.2024 (обновлено: 14:38 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/obstrel-1931208770.html
Украинский беспилотник атаковал село в Белгородской области
Украинский беспилотник атаковал село в Белгородской области - РИА Новости, 05.03.2024
Украинский беспилотник атаковал село в Белгородской области
Украинские военные с помощью беспилотника сбросили взрывное устройство на легковой автомобиль в селе Новопетровка Белгородской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T13:54
2024-03-05T14:38
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 5 мар — РИА Новости. Украинские военные с помощью беспилотника сбросили взрывное устройство на легковой автомобиль в селе Новопетровка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Село Новопетровка Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. С него было сброшено взрывное устройство на легковой автомобиль. В результате взрыва пострадавших нет, машина посечена осколками", — написал он.Ранее во вторник Минобороны заявило, что средства ПВО поразили еще один дрон армии противника в этом регионе. Как уточнил Гладков, его сбили в Грайворонском округе между селами Косилово и Ивановская Лисица. Никто не пострадал.Кроме того, утром в Губкинском районе области загорелись три резервуара с нефтью, один из них получил повреждения. По данным экстренных служб, это произошло из-за падения украинского беспилотника. Спасателям удалось ликвидировать открытое горение. Пострадавших нет.Украинские войска регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В Белгородской области и других приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240302/vsu-1930672760.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Украинский беспилотник атаковал село в Белгородской области

Гладков: ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство на авто в селе Новопетровка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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БЕЛГОРОД, 5 мар — РИА Новости. Украинские военные с помощью беспилотника сбросили взрывное устройство на легковой автомобиль в селе Новопетровка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Село Новопетровка Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. С него было сброшено взрывное устройство на легковой автомобиль. В результате взрыва пострадавших нет, машина посечена осколками", — написал он.
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Новопетровка находится примерно в километре от границы с Украиной.

Ранее во вторник Минобороны заявило, что средства ПВО поразили еще один дрон армии противника в этом регионе. Как уточнил Гладков, его сбили в Грайворонском округе между селами Косилово и Ивановская Лисица. Никто не пострадал.
Кроме того, утром в Губкинском районе области загорелись три резервуара с нефтью, один из них получил повреждения. По данным экстренных служб, это произошло из-за падения украинского беспилотника. Спасателям удалось ликвидировать открытое горение. Пострадавших нет.
Украинские войска регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В Белгородской области и других приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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