ВСУ выпустили за сутки более 50 снарядов по Белгородской области
Гладков: ВСУ выпустили за сутки 55 снарядов по территории Белгородской области
Фрагмент снаряда. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Украинские военные обстреляли территорию Белгородской области более 50 снарядами за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 4 марта украинские военные атаковали пять приграничных районов области, выпустив 55 снарядов, включая четыре устройства с дронов. Помимо этого, сбиты два украинских беспилотника и один дрон-камикадзе атаковал регион. Пострадавших нет, повреждения выявлены в пяти населенных пунктах. По одному селу Новая Таволжанка Шебекинского округа было выпущено 22 снаряда. Согласно статистике за прошедшую неделю, оно подвергалось обстрелу ежедневно в сумме 57 раз.
"В Шебекинском городском округе на окраине города Шебекино противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Никто не пострадал. В результате падения дрона с последующей детонацией осколками посечен легковой автомобиль, припаркованный возле частного жилого дома. Под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка – установлено 22 прилета. Пострадавших нет. Есть повреждения в одном частном домовладении... Также осколками снарядов посечена "Газель". По селу Терезовка выпущено 8 минометных снарядов, по хутору Марьино – 4 минометных снаряда", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 5 минометных снарядов, также в селе с беспилотника сброшено два взрывных устройства. Над селами Никольское и Беловское сиситемой ПВО сбито два беспилотника. После отражения средствами ПВО воздушной атаки поврежден легковой автомобиль в поселке Разумное. В Борисовском районе, по данным главы области, в селе Дубино с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство, повреждены четыре домовладения.
"В Грайворонском городском округе по селу Козинка выпущено 5 минометных снарядов, по окраине села Дроновка – 2 минометных снаряда. В данных населенных пунктах обошлось без последствий. В селе Новостроевка-Вторая с БПЛА сброшено самодельное взрывное устройство на экскаватор… В Краснояружском районе под обстрел попали окраина села Вязовое и окраина поселка Прилесье – зафиксировано 3 и 2 прилета соответственно", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.