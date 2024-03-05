https://ria.ru/20240305/obstrel-1931170934.html

ВСУ выпустили за сутки более 50 снарядов по Белгородской области

ВСУ выпустили за сутки более 50 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 05.03.2024

ВСУ выпустили за сутки более 50 снарядов по Белгородской области

Украинские военные обстреляли территорию Белгородской области более 50 снарядами за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T11:56

2024-03-05T11:56

2024-03-05T12:18

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

шебекино

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Украинские военные обстреляли территорию Белгородской области более 50 снарядами за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 4 марта украинские военные атаковали пять приграничных районов области, выпустив 55 снарядов, включая четыре устройства с дронов. Помимо этого, сбиты два украинских беспилотника и один дрон-камикадзе атаковал регион. Пострадавших нет, повреждения выявлены в пяти населенных пунктах. По одному селу Новая Таволжанка Шебекинского округа было выпущено 22 снаряда. Согласно статистике за прошедшую неделю, оно подвергалось обстрелу ежедневно в сумме 57 раз. "В Шебекинском городском округе на окраине города Шебекино противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Никто не пострадал. В результате падения дрона с последующей детонацией осколками посечен легковой автомобиль, припаркованный возле частного жилого дома. Под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка – установлено 22 прилета. Пострадавших нет. Есть повреждения в одном частном домовладении... Также осколками снарядов посечена "Газель". По селу Терезовка выпущено 8 минометных снарядов, по хутору Марьино – 4 минометных снаряда", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 5 минометных снарядов, также в селе с беспилотника сброшено два взрывных устройства. Над селами Никольское и Беловское сиситемой ПВО сбито два беспилотника. После отражения средствами ПВО воздушной атаки поврежден легковой автомобиль в поселке Разумное. В Борисовском районе, по данным главы области, в селе Дубино с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство, повреждены четыре домовладения. "В Грайворонском городском округе по селу Козинка выпущено 5 минометных снарядов, по окраине села Дроновка – 2 минометных снаряда. В данных населенных пунктах обошлось без последствий. В селе Новостроевка-Вторая с БПЛА сброшено самодельное взрывное устройство на экскаватор… В Краснояружском районе под обстрел попали окраина села Вязовое и окраина поселка Прилесье – зафиксировано 3 и 2 прилета соответственно", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html

https://ria.ru/20240303/blackwater-1930781484.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

шебекино

белгородский район

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происшествия, белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков