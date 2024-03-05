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Мирная жительница пострадала при обстреле Гольмовского в ДНР - РИА Новости, 05.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:11 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/obstrel-1931140303.html
Мирная жительница пострадала при обстреле Гольмовского в ДНР
Мирная жительница пострадала при обстреле Гольмовского в ДНР - РИА Новости, 05.03.2024
Мирная жительница пострадала при обстреле Гольмовского в ДНР
Мирная жительница получила ранение в результате обстрела украинскими войсками поселка Гольмовский, повреждена котельная в Горловке, сообщил мэр Горловки Иван... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T09:11
2024-03-05T09:11
специальная военная операция на украине
горловка
гольмовский
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 мар – РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела украинскими войсками поселка Гольмовский, повреждена котельная в Горловке, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате ночного обстрела поселка Гольмовский со стороны украинских террористов ранена мирная горловчанка", - написал он. Он уточнил, что обстрелом также повреждена котельная в Никитовском районе Горловки. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что обстрел Никитовского района Горловки был совершен в 2.20 мск, было выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра. Кроме того, во вторник в 1.15 подвергся обстрелу Петровский район Донецка, по нему выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
гольмовский
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горловка, гольмовский, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Гольмовский, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
Мирная жительница пострадала при обстреле Гольмовского в ДНР

Мэр Горловки Приходько сообщил о ранении женщины при обстреле Гольмовского

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 5 мар – РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела украинскими войсками поселка Гольмовский, повреждена котельная в Горловке, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате ночного обстрела поселка Гольмовский со стороны украинских террористов ранена мирная горловчанка", - написал он.
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Он уточнил, что обстрелом также повреждена котельная в Никитовском районе Горловки.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что обстрел Никитовского района Горловки был совершен в 2.20 мск, было выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра. Кроме того, во вторник в 1.15 подвергся обстрелу Петровский район Донецка, по нему выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаГольмовскийДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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