https://ria.ru/20240305/obstrel-1931140303.html

Мирная жительница пострадала при обстреле Гольмовского в ДНР

Мирная жительница пострадала при обстреле Гольмовского в ДНР - РИА Новости, 05.03.2024

Мирная жительница пострадала при обстреле Гольмовского в ДНР

Мирная жительница получила ранение в результате обстрела украинскими войсками поселка Гольмовский, повреждена котельная в Горловке, сообщил мэр Горловки Иван... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T09:11

2024-03-05T09:11

2024-03-05T09:11

специальная военная операция на украине

горловка

гольмовский

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 мар – РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела украинскими войсками поселка Гольмовский, повреждена котельная в Горловке, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате ночного обстрела поселка Гольмовский со стороны украинских террористов ранена мирная горловчанка", - написал он. Он уточнил, что обстрелом также повреждена котельная в Никитовском районе Горловки. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что обстрел Никитовского района Горловки был совершен в 2.20 мск, было выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра. Кроме того, во вторник в 1.15 подвергся обстрелу Петровский район Донецка, по нему выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

гольмовский

донецкая народная республика

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горловка, гольмовский, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия