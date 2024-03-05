https://ria.ru/20240305/obstrel-1931140303.html
Мирная жительница пострадала при обстреле Гольмовского в ДНР
Мирная жительница пострадала при обстреле Гольмовского в ДНР - РИА Новости, 05.03.2024
Мирная жительница пострадала при обстреле Гольмовского в ДНР
Мирная жительница получила ранение в результате обстрела украинскими войсками поселка Гольмовский, повреждена котельная в Горловке, сообщил мэр Горловки Иван... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T09:11
2024-03-05T09:11
2024-03-05T09:11
специальная военная операция на украине
горловка
гольмовский
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
ДОНЕЦК, 5 мар – РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела украинскими войсками поселка Гольмовский, повреждена котельная в Горловке, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате ночного обстрела поселка Гольмовский со стороны украинских террористов ранена мирная горловчанка", - написал он. Он уточнил, что обстрелом также повреждена котельная в Никитовском районе Горловки. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что обстрел Никитовского района Горловки был совершен в 2.20 мск, было выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра. Кроме того, во вторник в 1.15 подвергся обстрелу Петровский район Донецка, по нему выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
гольмовский
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, гольмовский, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Гольмовский, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
Мирная жительница пострадала при обстреле Гольмовского в ДНР
Мэр Горловки Приходько сообщил о ранении женщины при обстреле Гольмовского
ДОНЕЦК, 5 мар – РИА Новости.
Мирная жительница получила ранение в результате обстрела украинскими войсками поселка Гольмовский, повреждена котельная в Горловке, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале
.
"В результате ночного обстрела поселка Гольмовский со стороны украинских террористов ранена мирная горловчанка", - написал он.
Украина угрожает развязать террор на Западе
Он уточнил, что обстрелом также повреждена котельная в Никитовском районе Горловки.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что обстрел Никитовского района Горловки был совершен в 2.20 мск, было выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра. Кроме того, во вторник в 1.15 подвергся обстрелу Петровский район Донецка, по нему выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине