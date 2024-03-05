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ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Курской области - РИА Новости, 05.03.2024
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08:23 05.03.2024 (обновлено: 09:37 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/obstrel-1931136168.html
ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Курской области
ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Курской области - РИА Новости, 05.03.2024
ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Курской области
Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T08:23
2024-03-05T09:37
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."Всего насчитали девять прилетов, пострадавших нет. В результате произошел пожар, возгорание уже потушили", — написал он.Кроме того, получили повреждение линии электропередачи, станция Глушково и село Кульбаки остались без света. Аварийные бригады приступят к восстановлению, как только будет безопасно, заключил Старовойт.В РЖД позже добавили, что среди пассажиров и железнодорожников пострадавших нет, железнодорожная инфраструктура не повреждена. Поезда идут в штатном режиме. Глушковский район — один из шести районов Курской области, граничащих с Украиной. Он регулярно подвергается атакам дронов и обстрелам со стороны ВСУ.В Курской области и других приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240228/bpla-1929924095.html
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курская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия
ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Курской области

Старовойт: ВСУ обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
"Всего насчитали девять прилетов, пострадавших нет. В результате произошел пожар, возгорание уже потушили", — написал он.
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Кроме того, получили повреждение линии электропередачи, станция Глушково и село Кульбаки остались без света. Аварийные бригады приступят к восстановлению, как только будет безопасно, заключил Старовойт.
В РЖД позже добавили, что среди пассажиров и железнодорожников пострадавших нет, железнодорожная инфраструктура не повреждена. Поезда идут в штатном режиме.
Глушковский район — один из шести районов Курской области, граничащих с Украиной. Он регулярно подвергается атакам дронов и обстрелам со стороны ВСУ.
В Курской области и других приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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