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ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Курской области
ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Курской области - РИА Новости, 05.03.2024
ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Курской области
Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T08:23
2024-03-05T08:23
2024-03-05T09:37
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."Всего насчитали девять прилетов, пострадавших нет. В результате произошел пожар, возгорание уже потушили", — написал он.Кроме того, получили повреждение линии электропередачи, станция Глушково и село Кульбаки остались без света. Аварийные бригады приступят к восстановлению, как только будет безопасно, заключил Старовойт.В РЖД позже добавили, что среди пассажиров и железнодорожников пострадавших нет, железнодорожная инфраструктура не повреждена. Поезда идут в штатном режиме. Глушковский район — один из шести районов Курской области, граничащих с Украиной. Он регулярно подвергается атакам дронов и обстрелам со стороны ВСУ.В Курской области и других приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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курская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия
ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Курской области
Старовойт: ВСУ обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости
. Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале
.
"Всего насчитали девять прилетов, пострадавших нет. В результате произошел пожар, возгорание уже потушили", — написал он.
Более ста человек с января пострадали от ударов дронов ВСУ, заявили в МИД
Кроме того, получили повреждение линии электропередачи, станция Глушково и село Кульбаки остались без света. Аварийные бригады приступят к восстановлению, как только будет безопасно, заключил Старовойт.
В РЖД позже добавили, что среди пассажиров и железнодорожников пострадавших нет, железнодорожная инфраструктура не повреждена. Поезда идут в штатном режиме.
Глушковский район
— один из шести районов Курской области, граничащих с Украиной
. Он регулярно подвергается атакам дронов и обстрелам со стороны ВСУ
.
В Курской области и других приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине