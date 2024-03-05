https://ria.ru/20240305/obama-1931210929.html

Жена Обамы опровергла слухи о планах выдвигаться в президенты

Жена Обамы опровергла слухи о планах выдвигаться в президенты - РИА Новости, 05.03.2024

Жена Обамы опровергла слухи о планах выдвигаться в президенты

Супруга бывшего главы США Барака Обамы Мишель не будет выдвигаться в президенты в 2024 году, несмотря на многочисленные слухи, заявили в ее офисе. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T14:02

2024-03-05T14:02

2024-03-05T14:02

в мире

сша

джо байден

мишель обама

камала харрис

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148000/86/1480008631_0:0:2669:1501_1920x0_80_0_0_41c4efeca54cec1edb7fd542a9ede842.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Супруга бывшего главы США Барака Обамы Мишель не будет выдвигаться в президенты в 2024 году, несмотря на многочисленные слухи, заявили в ее офисе. Сам Барак Обама ранее заявлял, что он полностью поддерживает избирательную кампанию действующего главы США Джо Байдена, однако вопрос, который оставался без ответа, касался жены Обамы. В кругах демократов негласно обсуждали возможность замены Байдена в избирательной кампании на Мишель Обаму. В заявлении телеканалу NBC News офис Мишель Обамы сообщил, что таких планов у бывшей первой леди нет. "Как бывшая первая леди Мишель Обама уже говорила несколько раз за последние годы, она не будет баллотироваться в президенты. Госпожа Обама поддерживает избирательную кампанию президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис", - сообщили в офисе Обамы. По словам источников телеканала, она планирует помочь кампании Байдена этой осенью, как это было и четыре года назад. Имя Мишель Обамы часто всплывает в обсуждениях демократов, и в частности доноров Демократической партии, которые обеспокоены низкими рейтингами действующего президента США. После публикации отчета спецпрокурора Роберта Хёра, в котором тот отметил проблемы с памятью у Байдена, имя Мишель Обамы вышло в топы рейтинга обсуждаемости в соцсети Х. При этом республиканцы тоже уже несколько месяцев то с беспокойством, то с радостью оценивали такую альтернативу, отмечает телеканал. В последние недели проблемы с памятью действующего президента США проявляются особенно остро: трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников. Новую волну обеспокоенных вопросов породил отчет Хёра, который тот подготовил в завершение расследования о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. В документе он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными он может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". Как говорится в отчете, в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом и назвать дату кончины своего сына Бо. Байден затем выступил в Белом доме со специальным обращением, высказав возмущение подобными оценками. Глава США заверил, что с его памятью "все хорошо". Впрочем, в конце выступления он снова оговорился, перепутав Египет с Мексикой. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html

https://ria.ru/20240213/biden-1926953507.html

https://ria.ru/20240216/putin-1927678196.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, джо байден, мишель обама, камала харрис, выборы президента сша — 2024