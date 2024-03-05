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"Крысы побежали". В Совфеде отреагировали на планируемую отставку Нуланд
"Крысы побежали". В Совфеде отреагировали на планируемую отставку Нуланд - РИА Новости, 05.03.2024
"Крысы побежали". В Совфеде отреагировали на планируемую отставку Нуланд
Сенатор Константин Долгов охарактеризовал намерение замгоссекретаря США Виктории Нулад уйти со своего поста как побег "крыс с тонущего байденовского корабля"... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T17:33
2024-03-05T17:33
2024-03-05T17:36
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Сенатор Константин Долгов охарактеризовал намерение замгоссекретаря США Виктории Нулад уйти со своего поста как побег "крыс с тонущего байденовского корабля". Об этом он написал в Telegram-канале.Госсекретарь Энтони Блинкен ранее сообщил, что его заместитель Виктория Нуланд уведомила его о намерении уйти в отставку в ближайшие недели. "Крысы побежали с тонущего байденовского корабля. Ну и отношения с Россией "успешно завалены", - написал политик. Нуланд, которая считается главным архитектором антироссийского курса и украинской политики американской дипломатии, завершает 35-летнюю карьеру после того, как ее обошли назначением на пост первого заместителя госсекретаря – второй в иерархии госдепартамента.
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сша, виктория нуланд, константин долгов, в мире
США, Виктория Нуланд, Константин Долгов, В мире
"Крысы побежали". В Совфеде отреагировали на планируемую отставку Нуланд
Сенатор Долгов сравнил планируемый уход Нуланд с побегом крыс с тонущего корабля