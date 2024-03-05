https://ria.ru/20240305/nuland-1931278833.html

"Крысы побежали". В Совфеде отреагировали на планируемую отставку Нуланд

"Крысы побежали". В Совфеде отреагировали на планируемую отставку Нуланд - РИА Новости, 05.03.2024

"Крысы побежали". В Совфеде отреагировали на планируемую отставку Нуланд

Сенатор Константин Долгов охарактеризовал намерение замгоссекретаря США Виктории Нулад уйти со своего поста как побег "крыс с тонущего байденовского корабля"... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T17:33

2024-03-05T17:33

2024-03-05T17:36

сша

виктория нуланд

константин долгов

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106495/43/1064954377_0:177:3083:1911_1920x0_80_0_0_85065d565a5fcf23bfe7db2ceb460dec.jpg

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Сенатор Константин Долгов охарактеризовал намерение замгоссекретаря США Виктории Нулад уйти со своего поста как побег "крыс с тонущего байденовского корабля". Об этом он написал в Telegram-канале.Госсекретарь Энтони Блинкен ранее сообщил, что его заместитель Виктория Нуланд уведомила его о намерении уйти в отставку в ближайшие недели. "Крысы побежали с тонущего байденовского корабля. Ну и отношения с Россией "успешно завалены", - написал политик. Нуланд, которая считается главным архитектором антироссийского курса и украинской политики американской дипломатии, завершает 35-летнюю карьеру после того, как ее обошли назначением на пост первого заместителя госсекретаря – второй в иерархии госдепартамента.

https://ria.ru/20240225/nuland-1929325958.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, виктория нуланд, константин долгов, в мире