Посол России в США заявил об угрозе прямого столкновения с НАТО
Посол Антонов: прямое столкновение России и НАТО невозможно без одобрения США
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия и НАТО стоят перед угрозой прямого вооруженного столкновения, которое может случиться только с одобрения Вашингтона.
"Теперь уже речь идет и об участии солдат армий НАТО в боевых действиях (на Украине). Подобный сценарий не может реализовываться без одобрения Вашингтоном. По существу, мы стоим перед опасностью прямого столкновения вооруженных сил России и Североатлантического альянса на востоке Европы", - сказал Антонов журналистам.
Он прокомментировал высказывания представителей администрации США, обвинивших Россию в попытке посеять раздор среди союзников по НАТО за счет публикации телефонных разговоров немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту.
"Местные власти в очередной раз пытаются манипулировать общественным мнением. Говоря о факте "утечки" содержания беседы военнослужащих бундесвера, сводят все к обвинениям нас в неких "гибридных" и хакерских атаках. Тем самым уводят дискуссию от главного. А именно – того факта, что США и их сателлиты по Североатлантическому альянсу все глубже погружаются в трясину "украинского проекта". Буднично обсуждают варианты тератаки на гражданскую инфраструктуру на суверенной территории Российской Федерации", - сказал посол.
Он напомнил о заявлении президента РФ Владимира Путина о "наличии у нашей страны всех достаточных сил и средств для отражения агрессии государств блока". "Уверен, что фермеров в Америке, Европе и в России, прежде всего, волнует спокойная жизнь и возможность возделывать землю без страха за завтрашний день. Однако к их чаяниям равнодушны здешние "ястребы", которые подталкивают планету к третьей мировой войне", - сказал Антонов.