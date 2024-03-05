Рейтинг@Mail.ru
Посол России в США заявил об угрозе прямого столкновения с НАТО - РИА Новости, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:19 05.03.2024 (обновлено: 19:26 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/nato-1931309303.html
Посол России в США заявил об угрозе прямого столкновения с НАТО
Посол России в США заявил об угрозе прямого столкновения с НАТО - РИА Новости, 05.03.2024
Посол России в США заявил об угрозе прямого столкновения с НАТО
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия и НАТО стоят перед угрозой прямого вооруженного столкновения, которое может случиться только с одобрения... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T19:19
2024-03-05T19:26
в мире
россия
нато
сша
анатолий антонов
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_c034d5e3fa85c34d3f7a0b1a87554696.jpg
ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия и НАТО стоят перед угрозой прямого вооруженного столкновения, которое может случиться только с одобрения Вашингтона."Теперь уже речь идет и об участии солдат армий НАТО в боевых действиях (на Украине). Подобный сценарий не может реализовываться без одобрения Вашингтоном. По существу, мы стоим перед опасностью прямого столкновения вооруженных сил России и Североатлантического альянса на востоке Европы", - сказал Антонов журналистам.Он прокомментировал высказывания представителей администрации США, обвинивших Россию в попытке посеять раздор среди союзников по НАТО за счет публикации телефонных разговоров немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту."Местные власти в очередной раз пытаются манипулировать общественным мнением. Говоря о факте "утечки" содержания беседы военнослужащих бундесвера, сводят все к обвинениям нас в неких "гибридных" и хакерских атаках. Тем самым уводят дискуссию от главного. А именно – того факта, что США и их сателлиты по Североатлантическому альянсу все глубже погружаются в трясину "украинского проекта". Буднично обсуждают варианты тератаки на гражданскую инфраструктуру на суверенной территории Российской Федерации", - сказал посол.Он напомнил о заявлении президента РФ Владимира Путина о "наличии у нашей страны всех достаточных сил и средств для отражения агрессии государств блока". "Уверен, что фермеров в Америке, Европе и в России, прежде всего, волнует спокойная жизнь и возможность возделывать землю без страха за завтрашний день. Однако к их чаяниям равнодушны здешние "ястребы", которые подталкивают планету к третьей мировой войне", - сказал Антонов.
https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_e4cb10aefdc7a86232bfa0e8a69da399.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, нато, сша, анатолий антонов, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
В мире, Россия, НАТО, США, Анатолий Антонов, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Посол России в США заявил об угрозе прямого столкновения с НАТО

Посол Антонов: прямое столкновение России и НАТО невозможно без одобрения США

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия и НАТО стоят перед угрозой прямого вооруженного столкновения, которое может случиться только с одобрения Вашингтона.
"Теперь уже речь идет и об участии солдат армий НАТО в боевых действиях (на Украине). Подобный сценарий не может реализовываться без одобрения Вашингтоном. По существу, мы стоим перед опасностью прямого столкновения вооруженных сил России и Североатлантического альянса на востоке Европы", - сказал Антонов журналистам.
Здание Пентагона - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Пентагон подтвердил правоту Макрона: НАТО предстоит воевать с Россией
1 марта, 08:00
Он прокомментировал высказывания представителей администрации США, обвинивших Россию в попытке посеять раздор среди союзников по НАТО за счет публикации телефонных разговоров немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту.
"Местные власти в очередной раз пытаются манипулировать общественным мнением. Говоря о факте "утечки" содержания беседы военнослужащих бундесвера, сводят все к обвинениям нас в неких "гибридных" и хакерских атаках. Тем самым уводят дискуссию от главного. А именно – того факта, что США и их сателлиты по Североатлантическому альянсу все глубже погружаются в трясину "украинского проекта". Буднично обсуждают варианты тератаки на гражданскую инфраструктуру на суверенной территории Российской Федерации", - сказал посол.
Он напомнил о заявлении президента РФ Владимира Путина о "наличии у нашей страны всех достаточных сил и средств для отражения агрессии государств блока". "Уверен, что фермеров в Америке, Европе и в России, прежде всего, волнует спокойная жизнь и возможность возделывать землю без страха за завтрашний день. Однако к их чаяниям равнодушны здешние "ястребы", которые подталкивают планету к третьей мировой войне", - сказал Антонов.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
"Среди нечуждых им гробов": европейцы обсуждают интервенцию в Россию
28 февраля, 08:00
 
В миреРоссияНАТОСШААнатолий АнтоновРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала