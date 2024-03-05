https://ria.ru/20240305/nato-1931309303.html

Посол России в США заявил об угрозе прямого столкновения с НАТО

Посол России в США заявил об угрозе прямого столкновения с НАТО - РИА Новости, 05.03.2024

Посол России в США заявил об угрозе прямого столкновения с НАТО

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия и НАТО стоят перед угрозой прямого вооруженного столкновения, которое может случиться только с одобрения... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T19:19

2024-03-05T19:19

2024-03-05T19:26

в мире

россия

нато

сша

анатолий антонов

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

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ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия и НАТО стоят перед угрозой прямого вооруженного столкновения, которое может случиться только с одобрения Вашингтона."Теперь уже речь идет и об участии солдат армий НАТО в боевых действиях (на Украине). Подобный сценарий не может реализовываться без одобрения Вашингтоном. По существу, мы стоим перед опасностью прямого столкновения вооруженных сил России и Североатлантического альянса на востоке Европы", - сказал Антонов журналистам.Он прокомментировал высказывания представителей администрации США, обвинивших Россию в попытке посеять раздор среди союзников по НАТО за счет публикации телефонных разговоров немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту."Местные власти в очередной раз пытаются манипулировать общественным мнением. Говоря о факте "утечки" содержания беседы военнослужащих бундесвера, сводят все к обвинениям нас в неких "гибридных" и хакерских атаках. Тем самым уводят дискуссию от главного. А именно – того факта, что США и их сателлиты по Североатлантическому альянсу все глубже погружаются в трясину "украинского проекта". Буднично обсуждают варианты тератаки на гражданскую инфраструктуру на суверенной территории Российской Федерации", - сказал посол.Он напомнил о заявлении президента РФ Владимира Путина о "наличии у нашей страны всех достаточных сил и средств для отражения агрессии государств блока". "Уверен, что фермеров в Америке, Европе и в России, прежде всего, волнует спокойная жизнь и возможность возделывать землю без страха за завтрашний день. Однако к их чаяниям равнодушны здешние "ястребы", которые подталкивают планету к третьей мировой войне", - сказал Антонов.

https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, нато, сша, анатолий антонов, разговор немецких военных об атаке на крымский мост