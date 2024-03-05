https://ria.ru/20240305/nato-1931296078.html

Президент Венгрии ратифицировал вступление Швеции в НАТО

Президент Венгрии ратифицировал вступление Швеции в НАТО - РИА Новости, 05.03.2024

Президент Венгрии ратифицировал вступление Швеции в НАТО

Президент Венгрии Тамаш Шуйок ратификацию членства Швеции в НАТО, передает пресс-служба политика. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T18:28

2024-03-05T18:28

2024-03-05T21:49

в мире

венгрия

швеция

тамаш шуйок

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929646745_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_35617fef1e53c2c445e607565c4d5650.jpg

БУДАПЕШТ, 5 мар — РИА Новости. Президент Венгрии Тамаш Шуйок ратификацию членства Швеции в НАТО, передает пресс-служба политика."Президент Республики Тамаш Шуйок сегодня подписал решение парламента от 26 февраля 2024 года о вступлении Швеции в НАТО", — отмечается в сообщении.Подчеркивается, что это его первое решение в новой должности.Ранее, 26 февраля, парламент Венгрии ратифицировал заявку Стокгольма на вступление в Североатлантический альянс. Будапешт на протяжении почти двух лет оставался единственным членом военного блока, который блокировал присоединение скандинавской страны в НАТО.

https://ria.ru/20240228/shvetsiya-1930026227.html

венгрия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, венгрия, швеция, тамаш шуйок, нато