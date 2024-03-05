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Президент Венгрии ратифицировал вступление Швеции в НАТО - РИА Новости, 05.03.2024
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18:28 05.03.2024 (обновлено: 21:49 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/nato-1931296078.html
Президент Венгрии ратифицировал вступление Швеции в НАТО
Президент Венгрии ратифицировал вступление Швеции в НАТО - РИА Новости, 05.03.2024
Президент Венгрии ратифицировал вступление Швеции в НАТО
Президент Венгрии Тамаш Шуйок ратификацию членства Швеции в НАТО, передает пресс-служба политика. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T18:28
2024-03-05T21:49
в мире
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тамаш шуйок
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БУДАПЕШТ, 5 мар — РИА Новости. Президент Венгрии Тамаш Шуйок ратификацию членства Швеции в НАТО, передает пресс-служба политика."Президент Республики Тамаш Шуйок сегодня подписал решение парламента от 26 февраля 2024 года о вступлении Швеции в НАТО", — отмечается в сообщении.Подчеркивается, что это его первое решение в новой должности.Ранее, 26 февраля, парламент Венгрии ратифицировал заявку Стокгольма на вступление в Североатлантический альянс. Будапешт на протяжении почти двух лет оставался единственным членом военного блока, который блокировал присоединение скандинавской страны в НАТО.
https://ria.ru/20240228/shvetsiya-1930026227.html
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в мире, венгрия, швеция, тамаш шуйок, нато
В мире, Венгрия, Швеция, Тамаш Шуйок, НАТО
Президент Венгрии ратифицировал вступление Швеции в НАТО

Президент Венгрии Шуйок первым указом ратифицировал вступление Швеции в НАТО

© AP Photo / Denes ErdosТамаш Шуйок
Тамаш Шуйок - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Тамаш Шуйок. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 5 мар — РИА Новости. Президент Венгрии Тамаш Шуйок ратификацию членства Швеции в НАТО, передает пресс-служба политика.
«
"Президент Республики Тамаш Шуйок сегодня подписал решение парламента от 26 февраля 2024 года о вступлении Швеции в НАТО", — отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что это его первое решение в новой должности.
Ранее, 26 февраля, парламент Венгрии ратифицировал заявку Стокгольма на вступление в Североатлантический альянс. Будапешт на протяжении почти двух лет оставался единственным членом военного блока, который блокировал присоединение скандинавской страны в НАТО.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
МИД рассказал о российских действиях после вступления Швеции в НАТО
28 февраля, 15:59
 
В миреВенгрияШвецияТамаш ШуйокНАТО
 
 
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