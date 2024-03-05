https://ria.ru/20240305/nato-1931296078.html
Президент Венгрии ратифицировал вступление Швеции в НАТО
Президент Венгрии ратифицировал вступление Швеции в НАТО - РИА Новости, 05.03.2024
Президент Венгрии ратифицировал вступление Швеции в НАТО
Президент Венгрии Тамаш Шуйок ратификацию членства Швеции в НАТО, передает пресс-служба политика. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T18:28
2024-03-05T18:28
2024-03-05T21:49
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БУДАПЕШТ, 5 мар — РИА Новости. Президент Венгрии Тамаш Шуйок ратификацию членства Швеции в НАТО, передает пресс-служба политика."Президент Республики Тамаш Шуйок сегодня подписал решение парламента от 26 февраля 2024 года о вступлении Швеции в НАТО", — отмечается в сообщении.Подчеркивается, что это его первое решение в новой должности.Ранее, 26 февраля, парламент Венгрии ратифицировал заявку Стокгольма на вступление в Североатлантический альянс. Будапешт на протяжении почти двух лет оставался единственным членом военного блока, который блокировал присоединение скандинавской страны в НАТО.
https://ria.ru/20240228/shvetsiya-1930026227.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, швеция, тамаш шуйок, нато
В мире, Венгрия, Швеция, Тамаш Шуйок, НАТО
Президент Венгрии ратифицировал вступление Швеции в НАТО
Президент Венгрии Шуйок первым указом ратифицировал вступление Швеции в НАТО