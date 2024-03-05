https://ria.ru/20240305/nato-1931164392.html
СМИ узнали о реакции НАТО на утечку разговора военных ФРГ
СМИ узнали о реакции НАТО на утечку разговора военных ФРГ - РИА Новости, 05.03.2024
СМИ узнали о реакции НАТО на утечку разговора военных ФРГ
В НАТО указали на непрофессионализм немецких офицеров, чей разговор был перехвачен, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T11:21
2024-03-05T11:21
2024-03-05T11:56
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дмитрий песков
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олаф шольц
нато
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В НАТО указали на непрофессионализм немецких офицеров, чей разговор был перехвачен, передает агентство Bloomberg. По информации агентства, чиновники альянса по-разному отреагировали на инцидент. "Один (из чиновников) назвал вялые меры (по обеспечению безопасности) непрофессиональными и заявил, что такое поведение можно было бы ожидать от людей, которые никогда не проходили инструктажи по безопасности, но не от военных чиновников", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает Блумберг, другое должностное лицо из альянса в свою очередь заявило, что подобное упущение Берлина его не удивляет. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно высказывался против поставок ракет Taurus Украине. Тем не менее, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.
https://ria.ru/20240305/sanktsii-1931089691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, россия, дмитрий песков, маргарита симоньян, олаф шольц, нато, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
В мире, Украина, Германия, Россия, Дмитрий Песков, Маргарита Симоньян, Олаф Шольц, НАТО, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
СМИ узнали о реакции НАТО на утечку разговора военных ФРГ
Bloomberg: НАТО сочла, что офицеры ФРГ не проходили инструктажи по безопасности
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости.
В НАТО указали на непрофессионализм немецких офицеров, чей разговор был перехвачен, передает агентство Bloomberg
.
По информации агентства, чиновники альянса по-разному отреагировали на инцидент.
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«
"Один (из чиновников) назвал вялые меры (по обеспечению безопасности) непрофессиональными и заявил, что такое поведение можно было бы ожидать от людей, которые никогда не проходили инструктажи по безопасности, но не от военных чиновников", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечает Блумберг, другое должностное лицо из альянса в свою очередь заявило, что подобное упущение Берлина его не удивляет.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно высказывался против поставок ракет Taurus Украине. Тем не менее, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.
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