Орнелла Мути посетила показ Московской недели моды
Орнелла Мути пришла на показ Московской недели моды, где на подиум вышла ее дочь
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИтальянская актриса Орнелла Мути перед показом одежды из коллекции MaisonESVE в рамках Московской недели моды
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Итальянская актриса Орнелла Мути пришла на показ Maison Esve в рамках Московской недели моды, где на подиум выйдет ее дочь Найке Ривелли в качестве модели, передает корреспондент РИА Новости.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДочь итальянской актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли демонстрирует одежду из коллекции MaisonESVE в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".
Дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли демонстрирует одежду из коллекции MaisonESVE в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИтальянская актриса Орнелла Мути перед показом одежды из коллекции MaisonESVE в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".
Итальянская актриса Орнелла Мути перед показом одежды из коллекции MaisonESVE в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк
Орнелла Мути перед показом одежды из коллекции MaisonESVE в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".
Орнелла Мути перед показом одежды из коллекции MaisonESVE в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".
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Дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли демонстрирует одежду из коллекции MaisonESVE в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".
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Итальянская актриса Орнелла Мути перед показом одежды из коллекции MaisonESVE в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".
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Орнелла Мути перед показом одежды из коллекции MaisonESVE в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".
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Московская неделя моды проходит с 1 по 8 марта.
Более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров пройдут в Центральном выставочном зале "Манеж" и в 75-м павильоне ВДНХ. Свои коллекции представят Александра Гапанович, Сергей Сысоев, Юлия Далакян, Янис Чамалиди, Лара Суровая и другие. Кроме того, программа недели моды предусматривает работу маркета, B2B-шоурумов и лектория.
На Московской неделе моды в ЦВЗ "Манеж" сво коллекции представят иностранные дизайнеры, среди которых: AO brand (Бразилия), Alia Abaza (Египет), NBC brand (Индия), Geisha Designs (Индия), Irmasari Joedawinata (Индонезия), Ivonne Garita (Коста-Рика). А также бренды из Китая, Туниса и других стран.
Все участники проведут показы в рамках двусторонних соглашений о сотрудничестве, заключенных на BRICS+ Fashion Summit. Более того, на Московскую неделю едут специальные звездные гости из Турции, Китая и Италии.