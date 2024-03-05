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Орнелла Мути посетила показ Московской недели моды - РИА Новости, 05.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:17 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/muti-1931162201.html
Орнелла Мути посетила показ Московской недели моды
Орнелла Мути посетила показ Московской недели моды - РИА Новости, 05.03.2024
Орнелла Мути посетила показ Московской недели моды
Итальянская актриса Орнелла Мути пришла на показ Maison Esve в рамках Московской недели моды, где на подиум выйдет ее дочь Найке Ривелли в качестве модели,... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T11:17
2024-03-05T11:17
культура
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орнелла мути
брикс
манеж
стиль жизни
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Итальянская актриса Орнелла Мути пришла на показ Maison Esve в рамках Московской недели моды, где на подиум выйдет ее дочь Найке Ривелли в качестве модели, передает корреспондент РИА Новости. Московская неделя моды проходит с 1 по 8 марта. Более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров пройдут в Центральном выставочном зале "Манеж" и в 75-м павильоне ВДНХ. Свои коллекции представят Александра Гапанович, Сергей Сысоев, Юлия Далакян, Янис Чамалиди, Лара Суровая и другие. Кроме того, программа недели моды предусматривает работу маркета, B2B-шоурумов и лектория. На Московской неделе моды в ЦВЗ "Манеж" сво коллекции представят иностранные дизайнеры, среди которых: AO brand (Бразилия), Alia Abaza (Египет), NBC brand (Индия), Geisha Designs (Индия), Irmasari Joedawinata (Индонезия), Ivonne Garita (Коста-Рика). А также бренды из Китая, Туниса и других стран. Все участники проведут показы в рамках двусторонних соглашений о сотрудничестве, заключенных на BRICS+ Fashion Summit. Более того, на Московскую неделю едут специальные звездные гости из Турции, Китая и Италии.
https://ria.ru/20231128/ornellamuti-1912101644.html
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новости культуры, орнелла мути, брикс, манеж, стиль жизни, мода
Культура, Новости культуры, Орнелла Мути, БРИКС, Манеж, Стиль жизни, мода
Орнелла Мути посетила показ Московской недели моды

Орнелла Мути пришла на показ Московской недели моды, где на подиум вышла ее дочь

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИтальянская актриса Орнелла Мути перед показом одежды из коллекции MaisonESVE в рамках Московской недели моды
Итальянская актриса Орнелла Мути перед показом одежды из коллекции MaisonESVE в рамках Московской недели моды - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Итальянская актриса Орнелла Мути пришла на показ Maison Esve в рамках Московской недели моды, где на подиум выйдет ее дочь Найке Ривелли в качестве модели, передает корреспондент РИА Новости.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДочь итальянской актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли демонстрирует одежду из коллекции MaisonESVE в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".
Итальянская актриса Орнелла Мути перед показом одежды из коллекции MaisonESVE в рамках Московской недели моды
Дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли демонстрирует одежду из коллекции MaisonESVE в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИтальянская актриса Орнелла Мути перед показом одежды из коллекции MaisonESVE в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".
Итальянская актриса Орнелла Мути перед показом одежды из коллекции MaisonESVE в рамках Московской недели моды
Итальянская актриса Орнелла Мути перед показом одежды из коллекции MaisonESVE в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Орнелла Мути перед показом одежды из коллекции MaisonESVE в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".

Итальянская актриса Орнелла Мути перед показом одежды из коллекции MaisonESVE в рамках Московской недели моды

Орнелла Мути перед показом одежды из коллекции MaisonESVE в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 3
Дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли демонстрирует одежду из коллекции MaisonESVE в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 3
Итальянская актриса Орнелла Мути перед показом одежды из коллекции MaisonESVE в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 3

Орнелла Мути перед показом одежды из коллекции MaisonESVE в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 3
Московская неделя моды проходит с 1 по 8 марта.
Более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров пройдут в Центральном выставочном зале "Манеж" и в 75-м павильоне ВДНХ. Свои коллекции представят Александра Гапанович, Сергей Сысоев, Юлия Далакян, Янис Чамалиди, Лара Суровая и другие. Кроме того, программа недели моды предусматривает работу маркета, B2B-шоурумов и лектория.
На Московской неделе моды в ЦВЗ "Манеж" сво коллекции представят иностранные дизайнеры, среди которых: AO brand (Бразилия), Alia Abaza (Египет), NBC brand (Индия), Geisha Designs (Индия), Irmasari Joedawinata (Индонезия), Ivonne Garita (Коста-Рика). А также бренды из Китая, Туниса и других стран.
Все участники проведут показы в рамках двусторонних соглашений о сотрудничестве, заключенных на BRICS+ Fashion Summit. Более того, на Московскую неделю едут специальные звездные гости из Турции, Китая и Италии.
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