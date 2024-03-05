https://ria.ru/20240305/muti-1931162201.html

Орнелла Мути посетила показ Московской недели моды

Орнелла Мути посетила показ Московской недели моды - РИА Новости, 05.03.2024

Орнелла Мути посетила показ Московской недели моды

Итальянская актриса Орнелла Мути пришла на показ Maison Esve в рамках Московской недели моды, где на подиум выйдет ее дочь Найке Ривелли в качестве модели,... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T11:17

2024-03-05T11:17

2024-03-05T11:17

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Итальянская актриса Орнелла Мути пришла на показ Maison Esve в рамках Московской недели моды, где на подиум выйдет ее дочь Найке Ривелли в качестве модели, передает корреспондент РИА Новости. Московская неделя моды проходит с 1 по 8 марта. Более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров пройдут в Центральном выставочном зале "Манеж" и в 75-м павильоне ВДНХ. Свои коллекции представят Александра Гапанович, Сергей Сысоев, Юлия Далакян, Янис Чамалиди, Лара Суровая и другие. Кроме того, программа недели моды предусматривает работу маркета, B2B-шоурумов и лектория. На Московской неделе моды в ЦВЗ "Манеж" сво коллекции представят иностранные дизайнеры, среди которых: AO brand (Бразилия), Alia Abaza (Египет), NBC brand (Индия), Geisha Designs (Индия), Irmasari Joedawinata (Индонезия), Ivonne Garita (Коста-Рика). А также бренды из Китая, Туниса и других стран. Все участники проведут показы в рамках двусторонних соглашений о сотрудничестве, заключенных на BRICS+ Fashion Summit. Более того, на Московскую неделю едут специальные звездные гости из Турции, Китая и Италии.

https://ria.ru/20231128/ornellamuti-1912101644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

новости культуры, орнелла мути, брикс, манеж, стиль жизни, мода