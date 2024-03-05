https://ria.ru/20240305/mus-1931256093.html

МУС выдал ордера на арест двух российских военачальников

МУС выдал ордера на арест двух российских военачальников - РИА Новости, 05.03.2024

МУС выдал ордера на арест двух российских военачальников

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом (ЧФ) РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T16:19

2024-03-05T16:19

2024-03-05T18:29

специальная военная операция на украине

россия

украина

международный уголовный суд

в мире

сергей кобылаш

виктор соколов

воздушно-космические силы россии

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ГААГА, 5 мар — РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом (ЧФ) России Виктора Соколова, следует из заявления инстанции."Сегодня, 5 марта 2024 года, Палата предварительного производства II Международного уголовного суда <...> выдала ордера на арест двух лиц — господина Сергея Ивановича Кобылаша и господина Виктора Николаевича Соколова — в контексте ситуации на Украине по предполагаемым преступлениям, совершенным по меньшей мере с 10 октября 2022 года по как минимум 9 марта 2023 года", — говорится в тексте.Как утверждают в МУС, у них якобы есть основания полагать, что "Кобылаш и Соколов несут ответственность за ракетные удары, нанесенные их подчиненными по украинской электроэнергетической инфраструктуре в указанный период".В суде также считают, что "эти атаки были направлены против гражданских объектов, а те, которые на тот момент могли квалифицироваться как военные, получили чрезмерный ущерб". Кроме того, "был нанесен побочный вред и гражданским лицам", заявили в ведомстве."Содержание ордеров объявлено "секретным" в целях защиты свидетелей и обеспечения безопасности расследования", — отмечается в заявлении.В марте прошлого года досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Им вменяют среди прочего "депортацию детей", которых российские власти спасали от обстрелов ВСУ и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело против судей инстанции Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Всех их обвиняют в заведомо незаконном заключении под стражу и приготовлении к нападению на представителя иностранного государства.В мае МВД объявило в розыск прокурора МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду и Розарио Сальваторе Айтале, а чуть позднее — Томоко Аканэ.Представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что постановка вопроса МУС об "аресте Путина" неприемлема. Москва не признает юрисдикцию суда, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.

https://ria.ru/20231128/kobylash-1912405325.html

https://ria.ru/20240204/pomosch-1925252048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, международный уголовный суд, в мире, сергей кобылаш, виктор соколов, воздушно-космические силы россии, черноморский флот вмф россии, вооруженные силы украины, владимир путин, гаага