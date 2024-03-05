https://ria.ru/20240305/mus-1931256093.html
МУС выдал ордера на арест двух российских военачальников
МУС выдал ордера на арест двух российских военачальников - РИА Новости, 05.03.2024
МУС выдал ордера на арест двух российских военачальников
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом (ЧФ) РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T16:19
2024-03-05T16:19
2024-03-05T18:29
специальная военная операция на украине
россия
украина
международный уголовный суд
в мире
сергей кобылаш
виктор соколов
воздушно-космические силы россии
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ГААГА, 5 мар — РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом (ЧФ) России Виктора Соколова, следует из заявления инстанции."Сегодня, 5 марта 2024 года, Палата предварительного производства II Международного уголовного суда <...> выдала ордера на арест двух лиц — господина Сергея Ивановича Кобылаша и господина Виктора Николаевича Соколова — в контексте ситуации на Украине по предполагаемым преступлениям, совершенным по меньшей мере с 10 октября 2022 года по как минимум 9 марта 2023 года", — говорится в тексте.Как утверждают в МУС, у них якобы есть основания полагать, что "Кобылаш и Соколов несут ответственность за ракетные удары, нанесенные их подчиненными по украинской электроэнергетической инфраструктуре в указанный период".В суде также считают, что "эти атаки были направлены против гражданских объектов, а те, которые на тот момент могли квалифицироваться как военные, получили чрезмерный ущерб". Кроме того, "был нанесен побочный вред и гражданским лицам", заявили в ведомстве."Содержание ордеров объявлено "секретным" в целях защиты свидетелей и обеспечения безопасности расследования", — отмечается в заявлении.В марте прошлого года досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Им вменяют среди прочего "депортацию детей", которых российские власти спасали от обстрелов ВСУ и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело против судей инстанции Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Всех их обвиняют в заведомо незаконном заключении под стражу и приготовлении к нападению на представителя иностранного государства.В мае МВД объявило в розыск прокурора МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду и Розарио Сальваторе Айтале, а чуть позднее — Томоко Аканэ.Представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что постановка вопроса МУС об "аресте Путина" неприемлема. Москва не признает юрисдикцию суда, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
https://ria.ru/20231128/kobylash-1912405325.html
https://ria.ru/20240204/pomosch-1925252048.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, международный уголовный суд, в мире, сергей кобылаш, виктор соколов, воздушно-космические силы россии, черноморский флот вмф россии, вооруженные силы украины, владимир путин, гаага
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Международный уголовный суд, В мире, Сергей Кобылаш, Виктор Соколов, Воздушно-космические силы России, Черноморский флот ВМФ России, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Гаага
МУС выдал ордера на арест двух российских военачальников
МУС выдал ордера на арест генерал-лейтенанта Кобылаша и адмирала Соколова
ГААГА, 5 мар — РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом (ЧФ) России Виктора Соколова, следует из заявления инстанции.
"Сегодня, 5 марта 2024 года, Палата предварительного производства II Международного уголовного суда <...> выдала ордера на арест двух лиц — господина Сергея Ивановича Кобылаша и господина Виктора Николаевича Соколова — в контексте ситуации на Украине по предполагаемым преступлениям, совершенным по меньшей мере с 10 октября 2022 года по как минимум 9 марта 2023 года", — говорится в тексте.
СБУ заочно предъявила обвинения командующему Дальней авиацией ВКС России
Как утверждают в МУС, у них якобы есть основания полагать, что "Кобылаш и Соколов несут ответственность за ракетные удары, нанесенные их подчиненными по украинской электроэнергетической инфраструктуре в указанный период".
В суде также считают, что "эти атаки были направлены против гражданских объектов, а те, которые на тот момент могли квалифицироваться как военные, получили чрезмерный ущерб". Кроме того, "был нанесен побочный вред и гражданским лицам", заявили в ведомстве.
Как не раз подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, российская армия в боях с ВСУ не наносит удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
"Содержание ордеров объявлено "секретным" в целях защиты свидетелей и обеспечения безопасности расследования", — отмечается в заявлении.
Для победы над Россией Запад призвал на помощь дьявола
В марте прошлого года досудебная палата МУС
выдала ордер на арест президента Владимира Путина
и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Им вменяют среди прочего "депортацию детей", которых российские власти спасали от обстрелов ВСУ и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело против судей инстанции Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Всех их обвиняют в заведомо незаконном заключении под стражу и приготовлении к нападению на представителя иностранного государства.
В мае МВД объявило в розыск прокурора МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду и Розарио Сальваторе Айтале, а чуть позднее — Томоко Аканэ.
Представитель Кремля Дмитрий Песков
указывал, что постановка вопроса МУС об "аресте Путина" неприемлема. Москва не признает юрисдикцию суда, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Зачем Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина