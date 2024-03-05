https://ria.ru/20240305/muraved-1931260994.html

В Калининградском зоопарке родился детеныш гигантского муравьеда

В Калининградском зоопарке родился детеныш гигантского муравьеда - РИА Новости, 05.03.2024

В Калининградском зоопарке родился детеныш гигантского муравьеда

В Калининградском зоопарке родился детеныш гигантского муравьеда, сообщила пресс-служба учреждения на сайте. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T16:37

2024-03-05T16:37

2024-03-05T20:35

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калининградский зоопарк

общество

чехия

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КАЛИНИНГРАД, 5 мар — РИА Новости. В Калининградском зоопарке родился детеныш гигантского муравьеда, сообщила пресс-служба учреждения на сайте."Детеныш появился на свет <...> у пары гигантских муравьедов — самки по кличке Кайя и самца по кличке Лектер (оба 2016 года рождения, Лектер прибыл из Чехии в 2017 году, Кайя приехала из Дании в 2018-м. — Прим. ред.). Роды прошли под пристальным наблюдением зоотехнических специалистов и ветеринаров", — говорится в публикации.В зоопарке отметили, что Кайя самостоятельно кормит детеныша. Новорожденный еженедельно прибавляет в весе по 200-300 граммов. Сейчас его вес 2350 граммов. Первые месяцы жизни муравьеды проводят, крепко держась за мамину спину. При этом детеныш уже делает первые осторожные попытки передвигаться. Самец Лектер живет в соседнем вольере. По природе гигантские муравьеды — одиночки: самцы и самки объединяются лишь на время спаривания. Если детеныш начинает издавать звуки, Лектер внимательно прислушивается и проявляет беспокойство. "Это второй детеныш гигантского муравьеда, родившийся в Калининградском зоопарке. Десятого сентября 2019 года на свет появилась самка по кличке Мурашка. Врожденная деформация языка не позволила ей полноценно питаться материнским молоком, поэтому выкармливанием занимались специалисты зоопарка", — уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240213/tamariny-1927160214.html

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Детеныш гигантского муравьеда в Калининградском зоопарке Детеныш гигантского муравьеда родился в Калининградском зоопарке, который участвует в международной программе по сохранению этого краснокнижного вида, сообщила пресс-служба на сайте. 2024-03-05T16:37 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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калининградский зоопарк, общество, чехия, дания