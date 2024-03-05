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В Калининградском зоопарке родился детеныш гигантского муравьеда - РИА Новости, 05.03.2024
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Хорошие новости
 
16:37 05.03.2024 (обновлено: 20:35 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/muraved-1931260994.html
В Калининградском зоопарке родился детеныш гигантского муравьеда
В Калининградском зоопарке родился детеныш гигантского муравьеда - РИА Новости, 05.03.2024
В Калининградском зоопарке родился детеныш гигантского муравьеда
В Калининградском зоопарке родился детеныш гигантского муравьеда, сообщила пресс-служба учреждения на сайте. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T16:37
2024-03-05T20:35
хорошие новости
калининградский зоопарк
общество
чехия
дания
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КАЛИНИНГРАД, 5 мар — РИА Новости. В Калининградском зоопарке родился детеныш гигантского муравьеда, сообщила пресс-служба учреждения на сайте."Детеныш появился на свет &lt;...&gt; у пары гигантских муравьедов — самки по кличке Кайя и самца по кличке Лектер (оба 2016 года рождения, Лектер прибыл из Чехии в 2017 году, Кайя приехала из Дании в 2018-м. — Прим. ред.). Роды прошли под пристальным наблюдением зоотехнических специалистов и ветеринаров", — говорится в публикации.В зоопарке отметили, что Кайя самостоятельно кормит детеныша. Новорожденный еженедельно прибавляет в весе по 200-300 граммов. Сейчас его вес 2350 граммов. Первые месяцы жизни муравьеды проводят, крепко держась за мамину спину. При этом детеныш уже делает первые осторожные попытки передвигаться. Самец Лектер живет в соседнем вольере. По природе гигантские муравьеды — одиночки: самцы и самки объединяются лишь на время спаривания. Если детеныш начинает издавать звуки, Лектер внимательно прислушивается и проявляет беспокойство. &quot;Это второй детеныш гигантского муравьеда, родившийся в Калининградском зоопарке. Десятого сентября 2019 года на свет появилась самка по кличке Мурашка. Врожденная деформация языка не позволила ей полноценно питаться материнским молоком, поэтому выкармливанием занимались специалисты зоопарка&quot;, — уточнили в пресс-службе.
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Детеныш гигантского муравьеда в Калининградском зоопарке
Детеныш гигантского муравьеда родился в Калининградском зоопарке, который участвует в международной программе по сохранению этого краснокнижного вида, сообщила пресс-служба на сайте.
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калининградский зоопарк, общество, чехия, дания
Хорошие новости, Калининградский зоопарк, Общество, Чехия, Дания
В Калининградском зоопарке родился детеныш гигантского муравьеда

У пары краснокнижных муравьедов в Калининградском зоопарке родился детеныш

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КАЛИНИНГРАД, 5 мар — РИА Новости. В Калининградском зоопарке родился детеныш гигантского муравьеда, сообщила пресс-служба учреждения на сайте.
"Детеныш появился на свет <...> у пары гигантских муравьедов — самки по кличке Кайя и самца по кличке Лектер (оба 2016 года рождения, Лектер прибыл из Чехии в 2017 году, Кайя приехала из Дании в 2018-м. — Прим. ред.). Роды прошли под пристальным наблюдением зоотехнических специалистов и ветеринаров", — говорится в публикации.
© Калининградский зоопарк/TelegramДетеныш муравьеда, родившийся в Калининградском зоопарке
Детеныш муравьеда, родившийся в Калининградском зоопарке
© Калининградский зоопарк/Telegram
Детеныш муравьеда, родившийся в Калининградском зоопарке
В зоопарке отметили, что Кайя самостоятельно кормит детеныша. Новорожденный еженедельно прибавляет в весе по 200-300 граммов. Сейчас его вес 2350 граммов. Первые месяцы жизни муравьеды проводят, крепко держась за мамину спину. При этом детеныш уже делает первые осторожные попытки передвигаться. Самец Лектер живет в соседнем вольере. По природе гигантские муравьеды — одиночки: самцы и самки объединяются лишь на время спаривания. Если детеныш начинает издавать звуки, Лектер внимательно прислушивается и проявляет беспокойство.
«

"Это второй детеныш гигантского муравьеда, родившийся в Калининградском зоопарке. Десятого сентября 2019 года на свет появилась самка по кличке Мурашка. Врожденная деформация языка не позволила ей полноценно питаться материнским молоком, поэтому выкармливанием занимались специалисты зоопарка", — уточнили в пресс-службе.

Гигантские муравьеды занесены в Международную Красную книгу как вид, находящийся в уязвимом положении. Их численность в природе неуклонно снижается из-за охоты и изменений среды обитания. Гигантские муравьеды часто гибнут на автодорогах и в результате лесных пожаров. Калининградский зоопарк участвует в международной программе по сохранению этого вида.

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Хорошие новостиКалининградский зоопаркОбществоЧехияДания
 
 
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