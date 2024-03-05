https://ria.ru/20240305/most-1931144163.html
На Крымском мосту возобновили движение поездов
На Крымском мосту возобновили движение поездов - РИА Новости, 05.03.2024
На Крымском мосту возобновили движение поездов
Движение поездов по Крымскому мосту открыто, поезда начали курсировать, несколько поездов идут с опозданием, сообщила компания – оператор железнодорожных... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T09:43
2024-03-05T09:43
2024-03-05T09:54
крымский мост
москва
симферополь
кисловодск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Движение поездов по Крымскому мосту открыто, поезда начали курсировать, несколько поездов идут с опозданием, сообщила компания – оператор железнодорожных перевозок в Крым "Грандсервисэкспресс" в Telegram-канале.Крымский мост перекрывался для проезда автотранспорта более 8 часов ночью. Движение поездов было временно перекрыто, проезда по Крымскому мосту ожидали 9 пассажирских поездов."Движение поездов по Крымскому мосту открыто, поезда начали курсировать" , - говорится в сообщении.Опаздывают следующие поезда, сообщили в компании. Из Крыма: поезд №068 Симферополь – Москва следует с опозданием около 8 часов, поезд №426 Симферополь – Кисловодск опаздывает более, чем на 5 часов, поезд №174 Евпатория – Москва опаздывает на 5 часов, поезд №092 Севастополь – Москва опаздывает более, чем на 4 часа.В Крым: поезд №316 Адлер – Симферополь опаздывает более, чем на 7 часов, поезд №425 Кисловодск – Симферополь опаздывает более, чем на 5 часов, поезд №092 Москва – Севастополь опаздывает на 6 часов, поезд №173 Москва – Евпатория опаздывает более, чем на 5 часов, поезд №028 Москва – Симферополь опаздывает менее, чем на 3 часа.Пассажиров попросили следить за изменениями в расписании.
https://ria.ru/20240304/krym-1931013308.html
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крымский мост, москва, симферополь, кисловодск, общество
Крымский мост, Москва, Симферополь, Кисловодск, Общество
На Крымском мосту возобновили движение поездов
Движение поездов по Крымскому мосту открыли