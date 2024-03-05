https://ria.ru/20240305/most-1931136893.html

Движение поездов по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение поездов по Крымскому мосту временно перекрыли - РИА Новости, 05.03.2024

Движение поездов по Крымскому мосту временно перекрыли

На Крымском мосту приостановили движение поездов, девять пассажирских составов ожидают проезда, говорится в сообщении в Telegram-канале компании-оператора... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T08:31

2024-03-05T08:31

2024-03-05T18:13

республика крым

общество

гранд сервис экспресс

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости. На Крымском мосту приостановили движение поездов, девять пассажирских составов ожидают проезда, говорится в сообщении в Telegram-канале компании-оператора железнодорожных перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс".Движение автотранспорта было перекрыто на мосту во вторник, после полуночи."Движение поездов по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в сообщении.Поезда начнут движение, как только будет получено разрешение, сообщили в компании. Отставание по возможности будет устранено в пути.

https://ria.ru/20240304/germaniya-1930973457.html

https://ria.ru/20240301/most-1930524479.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика крым, общество, гранд сервис экспресс , крымский мост