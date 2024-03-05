https://ria.ru/20240305/most-1931136893.html
Движение поездов по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение поездов по Крымскому мосту временно перекрыли - РИА Новости, 05.03.2024
Движение поездов по Крымскому мосту временно перекрыли
На Крымском мосту приостановили движение поездов, девять пассажирских составов ожидают проезда, говорится в сообщении в Telegram-канале компании-оператора... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T08:31
2024-03-05T08:31
2024-03-05T18:13
республика крым
общество
гранд сервис экспресс
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости. На Крымском мосту приостановили движение поездов, девять пассажирских составов ожидают проезда, говорится в сообщении в Telegram-канале компании-оператора железнодорожных перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс".Движение автотранспорта было перекрыто на мосту во вторник, после полуночи."Движение поездов по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в сообщении.Поезда начнут движение, как только будет получено разрешение, сообщили в компании. Отставание по возможности будет устранено в пути.
https://ria.ru/20240304/germaniya-1930973457.html
https://ria.ru/20240301/most-1930524479.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, общество, гранд сервис экспресс , крымский мост
Республика Крым, Общество, Гранд Сервис Экспресс , Крымский мост
Движение поездов по Крымскому мосту временно перекрыли
На Крымском мосту временно перекрыли движение, девять поездов остановлены