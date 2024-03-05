https://ria.ru/20240305/moskva-1931264811.html
Москвичам стоит быть внимательными вечером вторника из-за гололедицы
Москвичам стоит быть внимательными вечером вторника из-за гололедицы - РИА Новости, 05.03.2024
Москвичам стоит быть внимательными вечером вторника из-за гололедицы
Москвичам стоит быть внимательными на улице вечером во вторник из-за ожидаемого понижения температуры до минусовых значений, что может способствовать... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T16:50
2024-03-05T16:50
2024-03-05T16:50
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
температура
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928554912_0:281:3071:2008_1920x0_80_0_0_6c1a238c1b0e381675d53dffd7610d97.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице вечером во вторник из-за ожидаемого понижения температуры до минусовых значений, что может способствовать образованию гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, во вторник после 17.00 в столице ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы. "Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ru/20240305/katki-1931213808.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928554912_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8afe26787c586e50ec9ff151b75527f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, температура, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Температура, Погода
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице вечером во вторник из-за ожидаемого понижения температуры до минусовых значений, что может способствовать образованию гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, во вторник после 17.00 в столице ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы.
Катки в парках Москвы 8 Марта будут бесплатными для женщин
"Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.