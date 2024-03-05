Рейтинг@Mail.ru
Москвичам стоит быть внимательными вечером вторника из-за гололедицы - РИА Новости, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:50 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/moskva-1931264811.html
Москвичам стоит быть внимательными вечером вторника из-за гололедицы
Москвичам стоит быть внимательными вечером вторника из-за гололедицы - РИА Новости, 05.03.2024
Москвичам стоит быть внимательными вечером вторника из-за гололедицы
Москвичам стоит быть внимательными на улице вечером во вторник из-за ожидаемого понижения температуры до минусовых значений, что может способствовать... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T16:50
2024-03-05T16:50
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
температура
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928554912_0:281:3071:2008_1920x0_80_0_0_6c1a238c1b0e381675d53dffd7610d97.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице вечером во вторник из-за ожидаемого понижения температуры до минусовых значений, что может способствовать образованию гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, во вторник после 17.00 в столице ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы. "Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ru/20240305/katki-1931213808.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928554912_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8afe26787c586e50ec9ff151b75527f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, температура, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Температура, Погода

Москвичам стоит быть внимательными вечером вторника из-за гололедицы

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Москва
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице вечером во вторник из-за ожидаемого понижения температуры до минусовых значений, что может способствовать образованию гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, во вторник после 17.00 в столице ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы.
Гости на ГУМ-катке на Красной площади в Москве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Катки в парках Москвы 8 Марта будут бесплатными для женщин
Вчера, 14:14
"Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваТемператураПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала